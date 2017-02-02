25 января нынешнего года поэт, прозаик и журналистка Римма Артемьева (Алматы) получила из Минска диплом победителя международного литературного конкурса “Родной дом”, в котором она представляла Казахстан вместе с другими участниками-казахстанцами





В международном литературном конкурсе “Родной дом”, учредителями которого выступили Союз писателей Беларуси и издательский дом “Звязда”, приняли участие свыше двухсот авторов. Литературный турнир задумывался как тематический, причем тема “Родной дом” бралась в самом широком понимании - квартира, улица, страна, вся планета Земля, прошлое, будущее, настоящее. Словом - все, что у человека ассоциируется с Родиной и домом. Заявленные работы публиковались на интернет-площадке “Созвучия”. В конкурсе приняли участие авторы из республик бывшего СССР, а также из Израиля, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши.

В номинации “Поэзия” званиями лауреатов отмечены двое: Римма Артемьева (Казахстан) со стихотворением “Есть прекрасная Родина - Русский язык!” и Алена Папко из Беларуси с произведением “Маме”. Победителем в номинации “Художественная проза” стал азербайджанский писатель Камран Назирли с рассказом “Посмертные воспоминания”. В номинации “Документальная проза” первое место досталось российскому писателю Вячеславу Лобанову с жизненными зарисовками “Чердак забытых вещей”.

Стихотворение Риммы Артемьевой вошло и в подборку ее стихотворений в Антологии поэзии “Мәңғiлiк елiм менiң - Вечная страна моя”, посвященной 25-летию независимости Казахстана и презентованной в Астане 12 декабря 2016-го, а в Алматы - 17 января 2017 года. На днях эта подборка была опубликована на сайте “Созвучие” - литература и публицистика стран Содружества - http://sozvuchie.by/news/2017-01-25-6.



Римма Артемьева:

- В чем особенность этого стихотворения? Оно читается построчно сверху вниз и снизу вверх. Это - палиндромон. Что особенно приятно, опубликовано оно с указанием, что стихотворение читается в обе стороны!

Есть прекрасная Родина - Русский язык!

Ей неведомы страны, границы, затворы.

Сам Господь освятил ее царственный лик.

Переливами смыслов пестрят разговоры.

И цветными созвучьями рифмы горят,

Там узоры хранят первозданное слово.

Как искусно не прост ее пышный наряд!

А любовь и добро - ее сути основа.

Мудрость красною нитью ведет через время -

Свои тайны раскрыв, в откровения миг -

Кто узнает ее - ей останется верен.

Есть прекрасная Родина - Русский язык!