Он принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном фронте красноармейцем в июле - сентябре 1941 года. Участник Сталинградской битвы, беспримерной битвы на Курской дуге, которой завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне. Он форсировал Днепр, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. Леонид Юзефович Гирш штурмовал Берлин и освобождал Прагу. Полковник в отставке. В Вооруженных силах прослужил 43 календарных года. Награжден 5 орденами и 35 медалями, в том числе государственными наградами Польши, Чехословакии, Румынии, Украины, Монголии.

В Казахстане живет с 1959 года. Был начальником штаба гражданской обороны города Алматы и Алматинской области. Автор книг “Близко к сердцу”, “Наедине с памятью”, “Прохладные травы”, “Сквозь пламя войны”. Почетный гражданин Алматинской области.

На днях Леониду Гиршу исполняется 93 года, он по-прежнему активен, деятелен, востребован обществом.

С Леонидом Юзефовичем беседует его коллега по совместным издательским проектам, заведующая литературной частью Государственного академического русского театра драмы имени М. Лермонтова Людмила Мананникова



Трудно говорить о человеке, которого ты знаешь много лет, с которым часто встречаешься, перезваниваешься, обсуждаешь творческие планы... И тем не менее постараюсь. Ведь скоро его день рождения - 93 года, ну а после девяноста, как известно, каждый год юбилейный.

...Родился Леонид Юзефович на Украине, в городе Кировограде. Жизнь его складывалась нелегко. Отец - партийный работник, участник Гражданской войны, умер в возрасте 36 лет от туберкулеза. Мама работала токарем на заводе, в начале войны ее вместе с сестрой Аней и ее детьми расстреляли немцы.

...Война началась, когда Леониду Юзефовичу исполнилось семнадцать с половиной лет.

- Все были тогда очень юными, но при этом великими патриотами нашей Родины, - рассказывает Леонид Юзефович. - Имели различные значки - Ворошиловского стрелка, ГТО, БГТО... Конечно же, все пришли в военкоматы - просились на фронт. Нам отказали. Но обстановка была напряженная, и, в конце концов, отобрали самых рослых, здоровых хлопцев. Я оказался в их числе.

В сентябре под Ворошиловградом Леонид был тяжело ранен в ногу. Засыпало окоп, в котором он находился. Воин потерял много крови, требовалась ампутация. О чем же думал раненый юноша?

- Оперировать меня собрался пожилой профессор из Харьковского медицинского института, капитан. “Доктор, - обратился я к нему, - что же вы делаете? Если ногу отнимите, как я на танцы буду ходить?” А он в ответ: “Дорогой мой, лечить тебя очень сложно. Ты не вытерпишь”. Я говорю: “Вытерплю! Все, что вы скажете, сделаю”. Копались в ноге часа два. Потом профессор говорит: “Что смогли в полевых условиях, сделали, да поможет тебе Бог!”

Леонид выписался из госпиталя и поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище. В составе бригады морской пехоты попал под Сталинград.

Когда убили командира взвода, восемнадцатилетний помкомвзвода Леонид Гирш вынужден был командовать людьми, которые были старше его в два раза. Участвовал в Белгородско-Харьковской операции, в боях за освобождение Польши, форсировал Днепр, освобождал Освенцим. Далее - Берлинская, Пражская операции.

Войну Л. Гирш окончил старшим лейтенантом, кадровым военным, со множеством боевых наград.

В 1963 году полковник в отставке Гирш боролся с последствиями экологической катастрофы в Иссыке, в 1973 году - с селевым потоком в Медео. Создал замечательный полк гражданской обороны в Узун-Агаче, постоянно действующий павильон гражданской обороны на ВДНХ. Об этом событии написали все ведущие газеты нашей тогда большой единой страны - СССР. Говорит, ему всегда везло на интересных людей. Во время войны встречался с маршалом Василевским, генерал-лейтенантом танковых войск П.А. Ротмистровым. Общался с маршалами А. Гречко, Р. Малиновским, В. Чуйковым. Несколько раз - с Д.А. Кунаевым: докладывал ему о состоянии дел в гражданской обороне.

Долгое время, будучи уже на пенсии, Леонид Юзефович работал председателем президиума Алматинского областного общества охраны природы. Печатался во фронтовой газете “Вперед, за Родину”, а также в “Казахстанской правде”, “Огнях Алатау”, “Жетысу”, “Фрунзенец”, “Казахстан сарбазы” - “Воин Казахстана”. Леонид Юзефович являлся членом комиссии по созданию города Капчагая.

Стихи, собранные в его сборнике “Прохладные травы”, можно назвать поэтическим дневником. Леониду Юзефовичу повезло. Он вернулся с войны живым, но, как и многие фронтовики, считал своим долгом сохранить память о тех, кто остался там, на полях сражений.

Он пишет о фронтовиках, которых с каждым днем становится все меньше, пытается разгадать главную загадку, над которой тысячелетиями думают поэты и все люди, живущие на земле, - загадку тайны бытия.

В жизни ему удалось пообщаться с известными поэтами и писателями Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой, Расулом Гамзатовым, Риммой Казаковой...

Леонид Юзефович является членом Ассамблеи народа Казахстана и президентом Международного фронтового клуба имени газеты “Казахстанская правда”. Ему присвоено звание почетного гражданина Алматинской области. В честь 10-летия независимости страны он был награжден орденом “Достык” второй степени. Имеет фронтовые награды, в том числе орден Красной Звезды за Сталинград.

Если говорить о выпущенных книгах, их у нашего ветерана девять. Сборники воспоминаний “Наедине с памятью”, “Во имя жизни”, юбилейный “Страницы жизни”, поэтические сборники “Близко к сердцу” и “Прохладные травы”, книги очерков о войне “Сквозь пламя войны” (наш совместный с Леонидом Юзефовичем труд - он был переиздан в Канаде), “Огненный Сталинград” (вместе с Еленой Брусиловской), трехтомник “Пламя Победы”, выпущенный к 70-летию Победы над фашизмом, над которым мы работали вчетвером - Леонид Юзефович, Елена Брусиловская, Светлана Галиева и я. Гирш был автором его идеи, вдохновителем и главным организатором.

У неугомонного ветерана и сейчас куча планов: надо написать и это, и то, немало усилий он приложил, чтобы издать книгу своего друга Мориса Симашко “Четвертый Ром”... Он может вдруг позвонить и сказать: “Люда, пишем повесть? У меня есть такие воспоминания!” И я верю. Ведь память у него уникальная, потрясающая - помнит все до мелочей. А как говорила основательница детских театров Наталия Сац, возраст человека зависит от его творческих планов. Исходя из этого нашему ветерану лет эдак... 35. Кстати, когда в ТЮЗе имени Н. Сац ставился спектакль “Нам нужна одна Победа”, угадайте, кого пригласили для консультации на генеральный просмотр? Конечно же, Леонида Юзефовича.

Наш ветеран не отказывается ни от каких встреч. Например, с удовольствием идет в детский дом - дети должны знать правду о войне из первых уст. Общался с ребятами из Алматинской Республиканской военной школы-интерната имени Бауржана Момышулы, специализированного лицея “Арыстан”...

Каков его жизненный девиз?

- Делай людям добро. И еще - вперед! Надо оптимистично смотреть вперед. Я вообще оптимист по натуре. Во время войны были такие дни, что думал: все, конец, положение безвыходное! Но мы устояли.

Леонид Юзефович относится к категории людей, которые любят и умеют дарить. Ему ужасно нравится выступать для своих друзей в образе “доброго волшебника”, и это у него хорошо получается. Он надежен и всегда готов протянуть человеку руку помощи. Его, военного человека, не смутит поздний звонок друга. Он очень обязателен, слово чести для него - закон!

Всем сердцем переживает за события на родной его Украине.

Так кто же он, Леонид Юзефович Гирш? Кадровый военный, полковник, борец за экологию родного края, поэт, мечтатель, добрый человек, готовый броситься на помощь по первому зову? На этот вопрос он отвечает сам стихами:

Велик соблазн слыть полководцем

В стихах, в стратегии души.

Но нет, полковник.

Сердце просит:

Будь выше званий и - пиши...