Алла Иванилова

Недавние приговоры “матерей-кукушек” вызвали общественный резонанс среди интернет-пользователей, которые считают, что к таким горе-мамашам следует применять более жесткое наказание. Однако решить проблему возможно, взяв “под контроль” всех не родившихся младенцев, и за их убийство назначать более серьезное наказание Нынешний високосный год, пожалуй, стал рекордным в Казахстане по случаям бесчеловечного отказа от новорожденных детей. Почти каждую неделю приходят печальные новости - малышей находят на обочине дорог, в туалетах и мусорных баках. Так, недавно суд приговорил мать 9-месячной девочки, которая до смерти замерзла в январе в холодном особняке без окон и дверей, к двум годам ограничения свободы и принудительному лечению от алкоголизма. А студентку из Жезказгана за покушение на убийство своего ребенка служители Фемиды приговорили к одному году ограничения свободы. Суд поставил точку и в нашумевшем деле с выброшенным в придорожный туалет ребенком в Жамбылской области. К счастью, девочка осталась жива. 21-летнюю мать приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Мягким приговором, по мнению общественности, завершилось и другое громкое дело в Жамбылской области, когда мачеха выкинула ребенка своей падчерицы из машины. Суд признал 54-летнюю женщину невменяемой и направил на принудительное лечение. И даже в случае ее дальнейшего выздоровления к ответственности она привлечена быть не может. Также буквально на прошлой неделе в Акмолинской области осудили мать, выкинувшую новорожденную дочь на мусорку, девочка скончалась от переохлаждения. Суд, согласившись с мнением прокурора, приговорил 31-летнюю женщину - вдову с тремя детьми - к трем годам ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок. Недавно полицейские нашли мать, закопавшую новорожденного ребенка у школьного стадиона в Капшагае. Младенец, которого обнаружили школьники, был завернут в наволочку и присыпан хлоркой. Несовершеннолетняя мать призналась, что сама родила в квартире, а потом решила избавиться от ребенка.

Подобных шокирующих историй можно привести немало. Почему с каждым годом их все больше? Кто такие матери-отказницы - убийцы или жертвы обстоятельств? Одной из причин, как считают эксперты, является ранняя беременность. В Казахстане за 3 года зарегистрировано 26 173 случая беременности несовершеннолетних.

Отечественные психологи определили портрет “матерей-кукушек” в Казахстане. Это женщины, не достигшие 24 лет, и лишь девять процентов из них с высшим образованием. Половина находится на чьем-то иждивении. Специалисты говорят, что молодые мамы избавляются от своих чад по разным причинам. В частности, из-за страха перед родными, непростого финансового положения, к тому же передать ребенка в органы опеки - довольно сложный процесс. “Матерей-кукушек” можно разделить на несколько социальных групп. Часто глубинные причины отказа от новорожденных кроются в семейном воспитании. Встречаются среди отказниц и вполне благополучные женщины. Такие поступки психологи объясняют прогрессирующей в обществе культурой потребления. Ребенок рассматривается не как личность, а как объект - ненужная игрушка или собачка.

На бессердечные поступки женщин часто толкают и банальные причины. Безработица, страх перед семьей. Убежать от ответственности порой помогают и сами родственники. К сожалению, осознание поступка к молодым “мамам-кукушкам” приходит не всегда. Мало кто из них хочет вернуть ребенка назад.

Многие казахстанцы считают, что необходимо ужесточить наказание за подобные деяния вплоть до стерилизации таких женщин. Но, как уверены юристы, это не исправит ситуацию. Увеличение сроков приведет к тому, что “матери-кукушки” будут прятать детей, чтобы их невозможно было найти. Более эффективным будет метод не кнута, а пряника. Решением проблемы могут стать так называемые бэби-боксы. Депутаты предлагали вернуться к этому вопросу. Но чиновники уже сказали свое “нет” “окнам жизни”, посчитав их негуманными и, наоборот, поощряющими “синдром кукушки”.

Возможно, таких бесчеловечных поступков не было бы, будь налажен контроль за неродившимися младенцами. Понятно, что юридически неродившийся ребенок не считается личностью с присущими правами. Их он обретает только после рождения. Но по этическим соображениям зародыш - это уже гражданин, которого государство должно защищать. Так считают и многие религии, в которых аборт приравнен к убийству. Чтобы мамы не выкидывали своих младенцев на свалки, как ненужную вещь, необходимо усилить контроль.

Сегодня далеко не все беременные женщины состоят на учете в женской консультации, многие рожают дома, и никто даже не догадывается об их беременности. В свое время чиновники пытались даже материально стимулировать будущих рожениц вовремя вставать на учет, однако и такие меры оказались неэффективными. Поэтому государственным мужам необходимо продумать эффективную систему учета беременных. Кроме того, конечно же, необходимо усилить уголовное законодательство по отношению к таким “матерям-кукушкам”. Сегодня, согласно статье 100 Уголовного кодекса “Убийство матерью своего новорожденного ребенка, как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок”. При этом за убийство человека, согласно статье 99 УК, можно лишиться свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Возможно, не стоит относиться снисходительно к матерям-убийцам и определять им наказание отдельной статьей, а судить по общим основаниям? Будущие мамы должны знать, что если они намерены отказаться от ребенка, то могут добровольно сдать его в приют и никто за это их порицать и преследовать не будет. При этом необходимо свести на нет все бюрократические проволочки при передаче младенца органам опеки. Если же женщина захочет решить проблему самостоятельно и избавиться от малыша, то ее ждет реальный тюремный срок. При таких вариантах, мало кто выберет криминальный путь. Контроль потенциальных “отказниц”, налаженная система и осознание неотвратимости наказания помогут исправить сложившуюся ситуацию, тем более что государство само должно быть заинтересовано в этом - чем меньше осужденных, тем целее бюджет страны. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесли приговор врачам, которые длительное время торговали новорожденными детьми.

40-летняя акушер-гинеколог Жанна Мамекова приговорена к 11 годам лишения свободы. А заведующая отделением патологии новорожденных 56-летняя Роза Алдамжарова - к 10 годам лишения свободы. Обе осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Как рассказал на брифинге судья Абинур Карабаев, точно неизвестно, сколько лет группе предприимчивых дам удавалось оставаться в тени. В доме Даулетовой, которая даже не имела медицинского образования, постоянно жили беременные девушки из аулов. Некоторым она лично делала аборты с помощью таблеток, других абортировала Мамекова прямо на дому. Многих уговаривали оставить ребенка, чтобы потом отдать его в “хорошие руки”. Прокололась банда торговок детьми только в 2013 году, когда одна из рожениц заявила в полицию.

“Нельзя сказать, что все усыновленные дети живы-здоровы, один ребенок умер, усыновители боролись за его жизнь, он родился недоношенным, но через год умер. Есть среди усыновленных детей больные ДЦП, потому что многие девушки не хотели донашивать детей до девяти месяцев, хотели избавиться пораньше, и дети рождались больными”, - рассказал Абинур Карабаев.

По материалам уголовного дела, Мамекова и Алдамжарова поставили на поток продажу детей. Они находили женщин, желающих отказаться от новорожденных, а также через посредника - желающих усыновить малыша. Подделывали справки о том, что ребенка родила уже приемная мать. Следствие доказало 21 факт продажи детей таким образом. В среднем стоимость одного малыша варьировалась от 150 до 450 тысяч тенге.

Ранее по этому делу уже были осуждены две подельницы, которые занимались поиском усыновителей. А в Абайском районном суде Шымкента к пяти годам приговорили сотрудницу шымкентского РАГСа Калиеву, которая и выдавала свидетельства о рождении детей по липовым медицинским справкам. Астана