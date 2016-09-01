Азамат Горожанин Представители Комитета национальной безопасности рассказали о планах обезвреженных ими в разных частях страны членов террористических групп



В ведомстве раскрыли, что в июне этого года в Карагандинской области удалось пресечь деятельность двух радикальных групп, которые были связаны меж собой. При этом их координацию осуществляли из-за рубежа. Члены одной из групп должны были переправиться в зону боевых действий. Их перехватили при попытке незаконного пересечения границы. Вторая группа готовилась совершить теракты на территории Казахстана. Они выбрали несколько целей, среди которых рассматривалась и российская воинская часть около Балхаша.

В ходе расследования обнаружили четыре тайника, которые радикалы обустроили в окрестностях Балхаша, поселка Гульшат и на станции Балхаш - прямо в огороде родительского дома одного из них. "Родители террориста даже не подозревали о намерениях сына", - считают в КНБ. В тайниках хранили ружья, боеприпасы к ним, большое количество компонентов самодельных взрывных устройств - корпуса, химические вещества, средства инициализации взрыва, металлические поражающие элементы. Взрывные устройства заполняли болтами, гайками и обрезками гвоздей.

Эта группа занималась практическими испытаниями своих устройств в безлюдной местности. Так они определяли мощность устройств. Участники группы успели изготовить два устройства в виде "поясов шахида", которые подорвал при задержании один из задерживаемых.

По мнению специалистов, изъятых компонентов было достаточно, чтобы изготовить до полусотни самодельных взрывных устройств. Такое количество взрывчатки также достаточно для полного разрушения многоквартирного жилого дома.