В Казахстане запретят охотничьи крупнокалиберные нарезные винтовки. Об этом заявил Рашид Жакупов, вице-министр внутренних дел РК. Новый документ, поправки в закон, содержит еще одно ограничение. Рядовой казахстанец сможет владеть не более чем четырьмя стволами По мнению независимых экспертов, изначально, на первом этапе подготовки поправок в Закон “О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия”, планировали запретить все виды гражданского нарезного оружия. Во многих СМИ появилась информация, где умело использовали статистику и приводили цифры в контексте возможного запрета на все нарезное длинноствольное оружие. Мол, в Казахстане более 210 тысяч человек имеют более 285 тысяч нарезных охотничьих стволов. И это, мол, является основанием для запрета всего длинноствольного нарезного оружия. Естественно, общество отреагировало откровенно негативно на такую инициативу МВД - пошла волна возмущений.

Отчего пришлось выпустить “уточняющую” информацию - мол, нас не так поняли. Предлагается запретить лишь длинноствольное нарезное оружие крупного калибра. А именно более 330. “На наш взгляд, обладание таким оружием на территории Казахстана не может быть объяснено тем, что его используют только для охоты. Поскольку применение подобного оружия позволяет вести эффективный прицельный огонь на дистанции до полутора тысяч метров”, - приводит слова господина Жакупова агентство “Казинформ”. Тем самым, считают в МВД, его могут использовать снайперы в целях устранения государственных деятелей и совершения терактов.

Правда, в такую неточность и неверную трактовку верится с трудом. Если бы в МВД не планировали запрещать все нарезное оружие, а лишь крупнокалиберные снайперские винтовки, нам сразу бы сообщили другие цифры. Мол, в Казахстане более трех-четырех тысяч стволов, которые могут “работать” на 1,5 километра. Видимо, первое сообщение и было информационным вбросом с целью прощупать ситуацию.

К слову, помимо этого поправки предусматривают усиление ответственности за нарушение правил приобретения, хранения, использования, перевозки оружия и боеприпасов к нему. Подготовил Алан Байтенов