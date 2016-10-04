Мадина Меирманова

Правительство перевыполнило задачу по сбору денег в рамках легализации имущества. Министр финансов Бахыт Султанов сообщил, что сумма амнистированных средств составила около 14 миллиардов долларов в пересчете на среднемесячные показатели курса нацвалюты Акция по легализации имущества началась в Казахстане в сентябре 2014 года. Изначально планировалось, что она продлится 15 месяцев и завершится введением всеобщего декларирования. Но со временем акцию продлили на год, а декларирование всеми гражданами доходов и расходов отодвинули до 2020 года. (Как дал понять глава Минфина Бахыт Султанов, по причине разрозненности информационных систем и баз данных уполномоченных государственных органов.)

Всего на начало октября сумма заявленного на легализацию имущества по стране достигла трех триллионов тенге. Из них 2,7 триллиона уже легализованы. В том числе имущества на сумму 858,4 миллиарда тенге, денег - 1869,7 миллиарда тенге.

По мнению Султанова, до конца года сумма может “значительно возрасти”, поскольку “опыт прошлых амнистий капитала показывает, что львиная доля легализованных средств приходится на последние 2-3 месяца акции. Например, во время прошлой акции 2006-2007 годов в последний квартал пришло 75 процентов всех узаконенных активов. Мы уже видим активизацию граждан. Так, среднемесячная сумма вносимых на банковские счета денежных средств составляла 250 миллиардов тенге против прошлогодних ежемесячных показателей в 6,3 миллиарда (всего открыт 4201 спецсчет для легализации денег)”.

К слову, министр сообщил, что в Казахстане есть еще и законопослушные граждане, которые четко соблюдают норму Налогового кодекса об обязательном декларировании наличия средств на зарубежных счетах. Таковых на 17-миллионное население Казахстана оказалось 712 человек. И хранят они свои сбережения аж в 52 валютах. “Если остановиться только на трех самых распространенных валютах, то 240 граждан задекларировали 517 миллионов долларов, 237 граждан показали 30 миллионов евро, и 123 человека указали 23 миллиона фунтов стерлингов”, - сообщил Султанов.

Добавив, что несовпадение сроков окончания легализации и начала введения всеобщего декларирования - не повод для сокрытия своих доходов от фискалов. “По завершению акции по легализации на граждан уже не будет распространяться амнистия по уголовному, административному и налоговому преследованию”, - пригрозил Султанов. Напоминая, что “уже сейчас есть ряд механизмов, позволяющих отслеживать наличие у граждан имущества за пределами Казахстана: проверять достоверность сведений и выявлять граждан, нарушающих данные обязательства, мы будем посредством ратифицированной нами Страсбургской конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам”. А заодно со следующего года начнут наказывать тех, кто откажется декларировать любое заграничное имущество (соответствующая норма в Налоговом кодексе вступает в силу с января 2017 года). Астана