Азамат Горожанин

Следствие по делу об “алматинском стрелке” и, пожалуй, самом громком в южной столице преступлении минувшего лета на этой неделе завершили и передали в суд.

Как оказалось, совершивший вооруженное нападение на полицейских Руслан Кулекбаев проходит по делу не один. Скамью подсудимых с ним разделят еще пятеро человек. Их личности прежде не раскрывали. Теперь у следствия достаточно оснований, чтобы обвинить их в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также в изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя, которое они совершили вместе с “алматинским стрелком” Как стало известно, судебный процесс в отношении Кулекбаева будет проходить в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы. Совершенное Русланом Кулекбаевым нападение называют террористическим актом, повлекшим смерть восьми человек: сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух гражданских лиц, а также покушение на убийство еще трех граждан.

Напомним, как в мирном городе развивалась чудовищная драма в тот тревожный понедельник, 18 июля. Со слов министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, первый кровавый эпизод произошел рано утром, когда преступник при свидетелях застрелил женщину легкого поведения. Дескать, ее занятие проституцией вызвало в его сознании столь сильное осуждение, и он ее наказал. Понимая, что рано или поздно его задержат за убийство девушки, Кулекбаев решил оформить свой уход в зону как-нибудь масштабнее. Прежде он дважды был судим за грабеж и незаконное хранение оружия. В местах лишения свободы, однако, на путь исправления не встал, зато подружился с радикалами. В общем, решил “отомстить”.

По официальной версии, вся цепь последовавших за убийством путаны злодеяний уместилась в промежуток времени 24 минуты: в 10.54, стрелок зашел в РУВД Алмалинского района, в 11.19 был задержан.

После убийства девушки Кулекбаев, угрожая оружием, завладел машиной и скрылся. Где он был и куда ездил, теперь будет известно из материалов суда. Но спустя несколько часов, в 10.54, он подъехал к проходной Алмалинского РУВД и намеревался пройти на территорию через пост у шлагбаума. Постовой спросил у него документы, но получил ранение из охотничьего оружия, которое было в этот момент у Кулекбаева.

Преступник забрал автомат постового и зашел в холл РУВД, где произвел несколько выстрелов. Затем вышел и обстрелял полицейских, которых обнаружил во дворе. В этом эпизоде получили ранение трое полицейских и один гражданский.

Кулекбаев покинул территорию РУВД, прошел до улицы Байтурсынова, повернул направо и, угрожая оружием, остановил проезжавшую мимо машину, сел в нее и заставил водителя ехать к зданию ДКНБ.

“Пока ехали, он выстрелил в двух полицейских в проезжавшей мимо автомашине - один был ранен, второй убит. В это время водитель авто сбежал, - следует из доклада министра. - Кулекбаев попытался завладеть машиной пограничника и убил его. При этом ранил одного гражданского. После этого захватил машину “Лада” и заставил водителя ехать по улице Шевченко до Абылай хана”.

Известно, что, следуя по Абылай хана, водитель “Лады” увидел патрульную машину и намеренно проехал на красный свет. Патрульные заметили нарушение и стали преследовать автомобиль. Им удалось прижать и принудительно остановить “Ладу”. При этом Кулекбаев сразу открыл огонь по двум полицейским, ранив обоих. Один из них получил смертельное ранение.

На выстрелы отреагировал полицейский Аян Галиев, который охранял вход в Департамент госдоходов и другие офисы фискальных учреждений. Он поручил напарнику вызвать полицию, а сам принял решение преследовать Кулекбаева. Несколько выстрелов полицейского достигли цели: преступник получил ранения, но ответным выстрелом он все же смертельно ранил Галиева. Тот скончался на месте. Кулекбаева взяли рядом. Из того, что известно теперь. Межведомственная следственная группа Генеральной прокуратуры под руководством специального прокурора завершила досудебное расследование по факту террористического акта в Алматы, имевшего место 18 июля 2016 года. “С первых дней расследования прокурором города для эффективного осуществления надзора создана группа процессуальных прокуроров, под руководством которых обеспечено завершение расследования в кратчайший срок”, - следует из сообщения прокуратуры Алматы.

Вместе с Р. Кулекбаевым суду преданы граждане Р. Лю, Ж. Сапарбеков, Д. Асембекулы, Е. Кусайнов и Н. Абдимомын. Их обвиняют в незаконном хранении, ношении, приобретении, а также в изготовлении огнестрельного оружия и совершении разбойного нападения на предпринимателя, которое они совершили совместно с Русланом Кулекбаевым. Пока не ясно, имеют эти люди отношение к произошедшему 18 июля, или их всех, включая Кулекбаева, обвиняют за прежние преступления.

Чтобы собрать доказательства, следственная группа провела 57 судебных экспертиз и исследований, допросила более двухсот свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего. Объем материалов дела превысил 60 томов.

Какое время займет судебная стадия процесса, не известно. Но приговор главному фигуранту, по-видимому, будет наиболее суровый - с учетом действующих обязательств Казахстана на неисполнение казней. Стало быть, это может быть пожизненный срок.

Указ № 1251 президента от 17 декабря 2003 года “О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь” предусматривает приостановление исполнения вынесенных судами приговоров о смертной казни и содержит поручения правительству о внесении в парламент проекта закона, направленного на введение с 1 января 2004 года нового наказания - пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной казни. При этом саму смертную казнь как вид уголовного наказания в Казахстане не отменили, а лишь приостановили исполнение уже вынесенных судами смертных приговоров. Мораторий бессрочный, но при необходимости его могут отменить.

Суд над Кулекбаевым и подельниками - это логичное и последовательное развитие с неизбежным, будем надеяться, адекватным наказанием. Но обстоятельства того рокового дня указывают, что далеко не все полицейские, которые несли службу в эти часы, сделали все от них зависящее, чтобы предотвратить такое развитие событий. Даже если не разбираться в персональной роли и ответственности каждого, кто столкнулся с преступником или намеренно избежал с ним встречи, можно найти достаточно претензий к полицейскому руководству. Но мы ни о каких отставках или наказаниях в полиции, связанных с этой трагедией, не слышали и не знаем. Если же расследовать все детали события объективно и беспристрастно, можно обнаружить, что бездействие или неспособность полицейских сразу разоружить или уничтожить преступника позволили ему передвигаться по городу, стрелять и убивать.

Персональную ответственность представителей низового звена, видимо, должна изучать служба собственной безопасности и надзорный орган. И делать выводы о моральном духе, уровне огневой и физической подготовки. Но за то, что эти вопросы в полиции очевидно хромают, по логике вещей должно ответить полицейское начальство. Ведь атака одиночки-Кулекбаева выявила слабое место и пробила огромную брешь в репутации алматинской полиции. Или люди в погонах надеются, что эта брешь “сама затянется”?