Мадина Меирманова

На днях Генеральная прокуратура озвучила сумму, которую вывели из страны в последнее десятилетие в рамках расследуемых уголовных дел. Сумма немаленькая - около 100 миллиардов тенге. И лишь треть суммы удалось вернуть По разным данным, из Казахстана за годы независимости выведено более 120 миллиардов долларов. Впрочем, это не только средства сбежавших из страны. Это все деньги, которые переводились из Казахстана вовне. Например, доходы иностранных эмитентов, переводившиеся на родину.

Но все же суммы ворованных денег немалые.

В начале этого года министр финансов Казахстана Бахыт Султанов сообщил, что, по данным платежного баланса страны, сумма оттока денег по статье “Ошибки и пропуски” с 2007 года составила 20 миллиардов долларов. “Это косвенный показатель, но он статистически единственный”, - отмечал тогда министр.

При этом Генеральная прокуратура смогла начать расследование в отношении лишь малой части этих средств. Сто миллиардов тенге (или около 300 миллионов долларов) - вот сумма, которая “всплыла” по уголовным делам, расследующимся Генеральной прокуратурой в последнее десятилетие.

По словам заместителя генерального прокурора Андрея Кравченко, точную сумму выведенных из Казахстана средств назвать сложно: “Мы посчитали самые крупные уголовные дела, но не все еще пока, и хотим для себя понять, сколько за последние десять лет их вообще. А таких дел, наверное, будет около двух сотен... Сейчас мы примерно располагаем суммой где-то в 100 миллиардов тенге, выведенных по этим уголовным делам, и возвращено в Казахстан около 30 процентов”.

По словам замгенпрокурора, деньги “бегут” в страны Северной Америки, Европы и, разумеется, в офшорные юрисдикции.

Проходящая акция по легализации за два с лишним года позволила “амнистировать” чуть больше двух триллионов тенге, что, по данным главы Минфина (“исходя из среднемесячных показателей курса национальной валюты к доллару США”), составляет около 10 миллиардов долларов. Из них из-за рубежа переведено всего 278 миллиардов тенге (около 820 миллионов долларов). Откуда эти деньги поступают, из каких стран и юрисдикций - для официальных властей “тайна за семью печатями”. Адрес отправителя знают только банкиры, но и те хранят эти данные под грифом “совершенно секретно”.

Однако ни для кого не секрет, что при большом желании часть этих денег вполне может всплыть по уголовным делам каких-нибудь чиновников или бизнесменов крупного масштаба. Впрочем, теперь - только в рамках иных уголовных дел, не касающихся конкретно данных денег. Ведь амнистия капитала дает гарантию, что по легализованным деньгам специальных следственных действий проводиться не будет.

Судя по всему, если до конца года деньги не вернутся добровольно, Генпрокуратура вернет их (или хотя бы их часть) в принудительном порядке. “В течение последних пяти лет мы заключили 27 международных договоров, в том числе мы присоединились к двум межамериканским конвенциям. Вообще, в целом мы сейчас имеем договорную базу из 50 международных правовых договоров по правовой помощи по уголовным делам, в том числе договоры о выдаче преступников и ряд других договоров. Мы также ведем работу по присоединению Казахстана к европейским конвенциям по правовой помощи по уголовным делам, для нас это тоже важно. Хотя мы не ослабляем в том числе наше двустороннее сотрудничество, мы работаем с различными странами на двусторонней основе и заключаем двусторонние договоры”, - сообщил Андрей Кравченко.

Впрочем, процесс возвращения “сбежавших активов” довольно долгий. Поскольку казахстанской стороне приходится по многу лет доказывать незаконность происхождения этих средств, убеждая в этом власти страны пребывания капитала. Так, например, до сих пор не вернулся миллиард тенге, украденный еще в 90-е годы бывшим руководителем Фонда обязательного медицинского страхования. И ведь это громкое дело. А сколько дел тихих, не заметных для широкой публики... Астана