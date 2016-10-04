Азамат Горожанин Вчера в алматинском СИЗО началось главное судебное разбирательство по обвинению “алматинского стрелка” Руслана Кулекбаева и группы из пяти подельников. Правда, как разъясняют адвокаты остальных подсудимых, к атаке на правоохранителей в Алматы эти люди отношения не имеют, не готовились к нападению и ничего не знали о планах главного фигуранта. Но их деяний все же достаточно, чтобы строить обвинения по статьям “Разбой” и “Незаконное хранение, ношение, приобретение, а также изготовление огнестрельного оружия”.

Своего рода сенсацией вчерашнего дня можно назвать то, что по крайней мере один из потерпевших, отец погибшего полицейского Бауыржана Нурмуханбетова Малик Нурмуханбетов, публично задался вопросом о компетентности казахстанских полицейских.

“У нас полное бездействие властей в Алматы. Как один человек смог убить столько людей? Почему его не нашли раньше? Как он мог среди бела дня разгуливать по городу с автоматом, как мог один человек напасть на РУВД и убить сотрудников? Он убил моего сына. Таксист ведь дал на суде показания, сказал, что заявил в полицию в три часа ночи, когда произошло первое убийство женщины. Почему его не могли найти тогда? Преступник ходил по городу всю ночь и до обеда, а его никто не задержал!.. Когда мы сегодня зашли в здание суда, там все стояли с автоматами, а где они все были в тот день? Мой сын проработал в органах четыре года. Меня никто не будет слушать. Все, что сделали власти, сменили начальника РУВД, его перевели на другую должность. Но кто же все-таки в ответе за невинно погибших людей?” - сквозь слезы возмущения и отчаяния вопрошает отец полицейского.

Это произошло либо в перерыве, либо после судебного заседания, когда свидетели и журналисты вышли из зала заседаний. Вчера же в суде выступили несколько свидетелей, первые из которых претерпели непосредственный контакт с Кулекбаевым.

Первым выступил предприниматель Мещеряков, которого Кулекбаев и другие подсудимые ограбили в ноябре 2015 года. По словам прокурора, Кулекбаев агитировал участников преступной группы, утверждая, что Мещеряков занимается торговлей спиртным, поэтому “ограбить его не грех”.

Мещеряков рассказал, что 23 октября 2015 года Руслан Кулекбаев дождался его у подъезда и атаковал пятью выстрелами из травматического оружия, дважды попал, после чего забрал сумку стоимостью 40 тысяч тенге, в которой был планшетный компьютер стоимостью 110 тысяч тенге.

Выступивший ранее прокурор сообщил, что часть подсудимых, причастных к делу Кулекбаева, совершили это преступное деяние, сговорившись с ним: в частности, Ж. Сапарбеков, Д. Асембекулы и Е. Кусаинов помогали Кулекбаеву совершить нападение на Мещерякова, следя за тем, чтобы посторонние люди не приближались к месту преступления.

На суде говорилось о том, что преступной группе стало известно от неустановленного человека по имени Мирас, что Мещеряков якобы носит с собой по 5-6 миллионов тенге. Но суду Мещеряков разъяснил, что занимается торговлей автозапчастями и такие крупные суммы транспортировал только с помощью банковской инкассации.

Затем выступил занимающийся частным извозом свидетель Имангалиев, чьим автомобилем завладел Кулекбаев ночью перед нападением на РУВД:

- Сидел в машине, на заднем сиденье были две девушки. Открылась дверь и “шакал” (так он назвал Кулекбаева) заглянул в машину, сказал: “Включите свет”. Я спросил: “Зачем?” Он направил пистолет на меня и велел быстро выключить телефоны. Одна из девушек возмутилась, и он выстрелил в ее сторону. Я выскочил из машины, забежал за стену. Он стал отъезжать на моей машине. Второй выстрел был, но куда, непонятно”.

По факту убийства этой девушки, ее фамилия Сотникова, прокурор Жаркын Бакашбаев рассказал, что, заранее узнав, что в гостинице “Аят” на улице Жансугурова могут быть проститутки, Кулекбаев направился туда с целью убийства женщин, занимающихся проституцией, поскольку это противоречит его религиозно-социальным взглядам. Во дворе гостиницы, подойдя к автомашине Kia Rio, принадлежащей Имангалиеву, он показал оружие и заставил сидевшего в машине Имангалиева открыть окно. После этого Кулекбаев стал укорять сидевшую на заднем сиденье Сотникову. Та стала пререкаться, и он убил ее выстрелом в голову. В это время Имангалиеву удалось убежать, хотя Кулекбаев стрелял ему вдогонку, но не попал. Кулекбаев вернулся к машине, в которой оставалась другая девушка, Омирзакова, и тело убитой Сотниковой, и уехал. По данным обвинения, Кулекбаев какое-то время передвигался на этом автомобиле по Алматы с телом убитой. По пути он укорял Омирзакову, говоря: “Вы не боитесь Аллаха! Проси прощения у Аллаха! Если будете идти против Аллаха, всех взорву”. Опасаясь за свою жизнь, Омирзакова просила прощения и отдала Кулекбаеву свой бумажник. Воспользовавшись остановкой на светофоре, Омирзакова убежала. Кулекбаев ее не преследовал. После этого он подъехал к одному из магазинов и бросил там автомобиль. Напомним, по данным, озвученным министром МВД Калмуханбетом Касымовым, подозреваемый застрелил проститутку в 3 часа 52 минуты.

Последовавшие 18 июля события всколыхнули Алматы и весь Казахстан. Кулекбаева пытался задержать охранявший департамент госдоходов полицейский Аян Галиев. Он приказал напарнику вызвать полицию и прикрыть мирных граждан в здании, а сам вступил в противоборство с преступником. Полицейский четыре раза попал в Кулекбаева, ранив его в область паха и в ногу. Ответным огнем Кулекбаев смертельно ранил Аяна Галиева. После этого Кулекбаева задержал другой полицейский. Преступника доставили в больницу, где он дал первые показания после того, как пришел в себя.

До вечера тех тревожных суток многие считали, что нападения в трех местах города совершили несколько человек. Владельцы предпочли закрыть в тот день магазины и торговые центры, ожидая атаки экстремистов. Руководители многих детских садов предложили родителям забрать детей. Руководство Алматы рекомендовало жителям оставаться дома. Город опустел. В стране объявили красный уровень террористической угрозы. На атаки в трех местах города Кулекбаеву потребовалось менее получаса.

Руслан Кулекбаев признан вменяемым. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьями 255 ч. 4 (“Акт терроризма”); 99 ч. 2 (“Убийство двух и более лиц”); 24 ч. 3; 99 ч. 2 (“Покушение на убийство”); 192 ч. 4 (“Разбойное нападение группой лиц”); 287 ч.4 (“Незаконный оборот оружия”); 288 ч. 2 (“Незаконное изготовление оружия”); 291 ч. 4 (“Хищение оружия”); 200 ч. 4 (“Угон автомобиля”); 126 ч. 2 (“Незаконное лишение свободы”) УК РК.

Процесс будет идти все будние дни, по крайней мере до конца текущей недели.