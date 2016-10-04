Алан Байтенов

Существование мифического плана по добыче определенной суммы штрафов - не доказано. Однако все указывает на то, что он существует. И основная нагрузка ложится на плечи сотрудников полиции. Им сегодня ловить нарушителей гораздо сложнее - во-первых, автолюбители уже знают основные места, где установлены камеры. А во-вторых, почти у каждого есть техника, которая существенно экономит деньги. Что делать? Приходится выкручиваться Платить штрафы у нас не любят. Да и нарушать стали меньше. А гипотетический план по штрафам, возможно, остался и постоянно растет. Благо нам продали Крис-П - мобильную и, можно сказать, несколько браконьерскую систему контроля над законностью. Работает эта вещь великолепно - если правильно установлена, ловит нарушителей в любую погоду и время суток. В России, согласитесь, всегда умели делать системы захвата цели. Правда, там законодательство несколько иное. И тот же самый Крис-П, да и в целом система видеоконтроля и сбора штрафов там работает, на наш взгляд, органичнее. Но обо всем по порядку.

Наши депутаты периодически поднимают вопрос относительно снижения ставок на штрафы за нарушения ПДД. МВД им отказывает. И совершенно правильно: высокий штраф - некий гарант соблюдения законности. Особенно если он официальный и его еще удается выбить у провинившегося. Мы, кстати, всегда выступали за высокие штрафы, потому что нарушать закон - это роскошь, которая должна и стоить соответственно. А еще мы всегда выступали за принцип неотвратимости наказания. То есть нарушил - обязан заплатить. Система видеофиксации нарушений всегда была очень эффективной. Тогда как только за 2015 год было выявлено около 615 тысяч нарушений. Это около 11 миллиардов тенге. Правда, вот получить добровольно удалось лишь около четырех миллиардов тенге. Меньше 50 процентов, как мы видим. К слову, в Алматы за этот же период, по информации представителей полиции, “автоматами” было зафиксировано более 330 тысяч нарушений на сумму около 2,5 миллиарда тенге. Остальное на совести республики.

К чему мы это? Оказывается, распиаренная система скидок по штрафам у нас не работает - по закону подобный порядок распространяется только на штрафы, которые выписывает “живой” полицейский. Удивительно, но нам так никто и не попытался даже объяснить - почему льготный режим работает исключительно в отношении “штрафов-рукописей”? Впрочем, мы понимаем позицию полицейских - тот же самый Крис-П свободно ловит около 300 нарушителей только за 30 минут работы. Куда здесь делать скидки?! Это же денег-то сколько... А может быть, и другое - закон вышел как вышел, никто и не подумал насчет этого...

Не потому ли, что эффективность системы оценивается количеством штрафов, которые теоретически могут прийти в бюджет? Миллиарды пусть даже на бумагах и в докладах выглядят действительно круто.

Зачем что-то менять? Но на самом деле эти миллиарды сегодня всего лишь долговые расписки. Крис-П или статичная “Стрелка” - неважно - любые системы видеофиксации эффективны только в том случае, если есть возможность “вытащить” штраф. Технически у нас все работает идеально. В остальном же все штрафы от систем видеофиксации - чрезвычайно длинный тенге. И государству не мешало бы рассмотреть возможность вытащить штрафные деньги как можно скорее. Полиция свое дело уже сделала - очередь за решением от вышестоящих ведомств. Кстати, тут может помочь опыт соседнего государства.

В России также с начала 2015 года работает система льготной оплаты штрафов. Но она распространяется на все - и на сотрудников полиции, и на электронные системы. И это работает, сбор штрафов стал куда эффективнее - более 74 процентов нарушителей стараются развязаться с долгами сразу. И там на самом деле это полноценный льготный период - 20 дней. То есть кто хотел оплатить, признал свою ошибку, успеет это сделать в любом случае. И, конечно же, на серьезные нарушения скидок нет. Как, например, на превышение скорости от 40 километров в час или на вождение в нетрезвом виде.

Конечно, можно и даже необходимо привлечь к делу частных судебных исполнителей для выбивания государственных долгов. Но только в случае со злостными неплательщиками - теми, кто проигнорировал льготы от государства, а не просто не успел уложиться в льготный срок. К слову, у нас в Казахстане штраф от инспектора со скидкой можно оплатить в течение семи дней. Наверное, и ничего менять не нужно - штраф от полицейского семь дней, штраф с камеры - двадцать. Или сколько потребуется для того, чтобы он попал в почтовый ящик нарушителя плюс та же неделя. Ведь у нас “письма счастья” могут идти и месяц - никому нет дела, никто не озабочен, сколько на это нужно времени. Кстати, тоже упущение - чем быстрее человек узнает о штрафе, тем быстрее задумается об оплате.

Для этого необходимо принять решение и законодательно утвердить, что штрафы с камер также имеют льготный период погашения. Ведь для чего задумывался механизм скидок? Для того, чтобы штрафы не превращались в “глухарей”. Уверены, что государство абсолютно не против получить свои деньги как можно скорее. Стоит, наверное, попробовать в самое ближайшее время объявить льготный период даже на существующие штрафы. Вот вам или амнистия в конце года, или часть программы легализации, которая как раз сейчас идет.

Ну и, конечно, отличная возможность рассчитаться с долгами. Уверены, есть такие автолюбители, которые не могут себе позволить закрыть вопрос полностью и в момент. Но они признают свою вину, отчего с удовольствием воспользовались бы “сезоном скидок” от государства - вот где быстрые деньги.

А пока всех все устраивает. Нет системы и задачи как можно скорее вернуть государственные средства. Ведь куда проще ничего не менять, постоянно и с гордостью говорить о растущем как мыльный пузырь количестве штрафов и просто копить неработающие деньги.