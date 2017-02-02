Можно съездить в гости и при этом... угодить в рабство. Ертай Ережепов, наш соотечественник, житель Шымкента, теперь будет, видимо, вспоминать об этом постоянно.

Его последняя поездка в Россию, к “своим”, чуть не обернулась многолетней кабалой и жизнью впроголодь



Ертай привык зарабатывать своим трудом. Так получилось, что в последнее время он занимался больше временной работой. И когда завершился очередной “проект”, наткнулся на заманчивое предложение поработать вне Казахстана. Нужно было выехать для этого в Россию, в Саратов. Там наняться грузчиком и жить спокойно еще какое-то время - работать и отправлять деньги семье.

По телефону он узнал о приятном бонусе. Оказывается, работать приглашают “свои в доску”, то есть не только этнические казахи, но еще и земляки - шымкентские. В общем, как говорится, ничего не предвещало беды. В назначенный час он прибыл в агентство, там получил билет до Москвы, откуда должен был своими силами перебраться в Саратов.

Взлет, посадка. В Москве его встречают те самые “свои”. Приглашают в гости и... тут же отбирают паспорт и телефон. Так он оказался в районе Гольяново без денег, документов и связи. На всякий случай, продолжая демонстрировать гостеприимство, те самые “свои” хорошенько напоили Ертая, попутно избив и потребовав полного послушания. Так началось современное рабство.

Десять дней Ертай исполнял все указания хозяйки магазина - некоей Жансулу Истанбековой. Именно она оказалась главной в этом заведении. Но чуть позже Ертаю удалось сбежать. Его приютили в мечети. Там же ему помогли обратиться в посольство Казахстана. Специалистам удалось забрать документы Ертая и, так как у него не было средств на обратный путь, организовать его возвращение на родину.

Для него все завершилось благополучно. Но сколько еще казахстанцев находится в рабстве у своих соотечественников, что обосновались в Москве? К сожалению, официальной информации нет, и узнает общественность об этом по факту. Так, недавно мы узнали о судьбе Несибели Ибрагимовой, которая тоже попала в рабство к “своим” в Москве. Причем в тот же магазин в Гольянове.

Известно, что в данный момент к расследованию дела современных рабовладельцев, как называют “сестер Истамбековых”, привлечены уполномоченные органы. В частности, Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека России, отметила, что уже “назначена проверка в отношении владельцев сети продуктовых магазинов”.

Мы продолжим следить за ходом этого расследования, а также за всеми подобными историями, связанными с нашими соотечественниками.



Подготовил Алан Байтенов