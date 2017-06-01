Айгуль Жилкишина

В ходе резонансного дела о крупной афере с декретными пособиями с участием алматинцев и карагандинцев несколько человек освобождены от уголовного преследования. Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Манат Жумакаева вынесла постановление о прекращении производства по делу в отношении шестерых женщин. Таким образом, на скамье подсудимых остались 23 человека, которые совершили мошенничество с документами и получили завышенные суммы пособий по уходу за ребенком. 19 из них - роженицы В Караганде полностью прекращено судебное следствие и уголовное преследование в отношении шестерых женщин, т.к. в суд поступило ходатайство от потерпевшей стороны - руководства АО “Государственный центр социального страхования” - с просьбой прекратить производство по делу, поскольку госкомпания не имеет претензий к шестерым роженицам. Юрист государственного центра заявил, что шестеро рожениц возместили государству ущерб.

Стоит отметить, что роженицы, несмотря на отмену меры пресечения “подписка о невыезде” и полное освобождение от ответственности, будут считаться лицами, привлекавшимися к уголовной ответственности за мошенничество. При оглашении постановления судья отметила, что дело прекращается по нереабилитирующим основаниям, то есть не по причине их невиновности, а лишь за примирением сторон.

Судебные слушания продолжаются, и на скамье подсудимых остались еще 19 рожениц, которых судят за аферы с декретными пособиями. Все они находятся на свободе. Также обвиняются в афере с декретными пособиями супружеская пара из Алматы, жительница Караганды, находившая среди знакомых беременных, и заведующая сектором Государственного центра по выплате пособий, которая, по заявлению следователей, консультировала всех и помогала получать незаконные пособия.

Ущерб в 71 миллион тенге

Напомним читателям, что группу предполагаемых мошенников, которым предъявили обвинение в нанесении ущерба бюджету Казахстана в размере 71 миллиона тенге, разоблачили сотрудники службы экономических расследований департамента госдоходов Карагандинской области.

Как следует из материалов уголовного дела, некая жительница Алматы познакомилась в социальных сетях с одной карагандинкой. В ходе переписки женщина стала выяснять, есть ли у нее в Караганде знакомые беременные, желающие получить большие суммы единовременного декретного пособия, а также пособия по содержанию ребенка, которые выплачиваются каждый месяц в течение года. Алматинка сообщила, что у нее есть возможность обеспечить рожениц фальшивыми документами. В них подтверждалось, что до декретного отпуска они являлись высокооплачиваемыми специалистами в ТОО и имели крупные пенсионные отчисления. Жительница Караганды, в свою очередь, привлекла беременную соседку, которая стала первой ласточкой в длинном списке рожениц, ставших соучастницами аферы.

Супруги из Алматы обеспечили фиктивными документами в общей сложности 25 рожениц. Муж жительницы Алматы готовил подложные справки о доходах беременных женщин от имени действующих ИП, приписывая им высокие оклады. Затем в отделениях АО “Казпочта” в Алматы он производил оплату обязательных пенсионных и социальных взносов.

В материалах уголовного дела указывается, что непосредственно в РГКП “Государственный центр по выплатам пособий” подозреваемым мошенникам помогала заведующая сектором. По версии следствия, она принимала все документы, координировала действия рожениц и помогала им совершать хищения государственных бюджетных средств. За свои услуги, по предположению сотрудников службы экономических расследований, она брала 10 процентов от полученных роженицами переводов. Такие же суммы получали жительница Караганды и супруги из Алматы.

Как известно, по новому законодательству у рожениц нет необходимости собирать оригиналы справок с места работы, теперь достаточно иметь копии документов. При этом не требуется даже копия печати.

Всего по делу установлены 67 рожениц, получивших пособия путем мошенничества. Но 24 женщины освобождены от уголовного преследования на основании Закона “Об амнистии в связи с 25-летием независимости РК”. Еще в отношении 18 рожениц уголовные дела прекращены по причине деятельного раскаяния, содействия органам следствия и полного возмещения материального ущерба государству.