Константин Кочевников

Двух действующих и одного бывшего сотрудника Комитета нацбезопасности в Актюбинской области заподозрили в том, что они с помощью угроз вымогали миллионы тенге у бухгалтера, которая помогала им добыть через обнальные фирмы-однодневки 200 миллионов тенге. По версии следствия, к расправе над своенравным бухгалтером сотрудники КНБ грозились привлечь “воров в законе” из России. Но банальным это преступление кажется лишь на первый взгляд. На самом деле эта группа вымогателей в погонах эволюционировала до возможностей современного финансового оборота



В деле три фигуранта: замначальника третьего управления подполковник Асланбек Тахауиев, водитель в звании прапорщика Каримбай Дабылов и бывший сотрудник КНБ Ивашкевич. В августе 2016 года они обратились к бухгалтеру Бибигуль Нурашевой и попросили ее найти такое юридическое лицо, через счета которого можно было бы частями обналичить 200 миллионов тенге. Изначально деньги принадлежали ТОО “Атyrau serviсe.kz” и находились на его счету.

Пока не нашло объяснения обстоятельство, по которому представители КНБ могли замахнуться на те 200 миллионов ТОО “Атyrau serviсe.kz” и почему были уверены, что руководство этого ТОО согласится пустить эти деньги в процесс “серого” обналичивания. Какие аргументы использовали силовики - можно только догадываться.

Но упомянутый бухгалтер Нурашева согласилась совершить финансовое преступление, для чего через знакомого нашла некоего Нурбека Жаскужинова, который мог обналичить 200 миллионов за вознаграждение в размере четырех процентов от суммы “серой” сделки.

Инициаторов преступления условия устроили, и Жаскужинов сообщил бухгалтеру реквизиты ТОО “Батыс Ай Контракт”. Правдоподобие и легитимность сделке должен был обеспечить договор между Атyrau serviсe.kz и “Батыс Ай Контракт”, якобы заключенный в мае 2016 года, в рамках которого “Батыс Ай Контракт” поставляет щебень и песок в Атыраускую область. На самом деле понятно, что весь этот песок фигурировал только на бумагах. А деньги - самые настоящие. Часть которых, 15 миллионов 520 тысяч тенге, и “упала” 1 сентября 2016 года на счет “Батыс Ай Контракт” от Атyrau serviсe.kz. На следующий день эти деньги превратили в наличные. Из этой суммы 1 миллион 696 тысяч тенге удержал банк, а Дабылову были переданы 13 миллионов 820 тысяч тенге.

И хотя подполковнику Тахауиеву было известно, что банк удержал часть средств на законных основаниях, он стал вымогать эти деньги у Бибигуль Нурашевой. Женщина пыталась объяснять, что все вопросы по поводу размера наличных следует задавать посреднику Жаскужинову. И даже познакомила представителей КНБ с Жаскужиновым.

После встречи с офицером и прапорщиком посредник нашел возможность отдать им 400 тысяч тенге и еще 600 тысяч обещал принести позже. Но, видимо, “забыл”. А затем и вовсе исчез из поля зрения. И вымогатели вновь стали требовать остаток денег у Нурашевой. Женщина была напугана и предпочла взять 600 тысяч тенге в долг у знакомой под залог земельного участка, которые передала Тахауиеву и Дабылову.

Казалось бы, такой поворот должен был бы расстроить дальнейшие взаимоотношения. Но, получив деньги, силовики вновь обратились к бухгалтеру за обналичиванием очередного транша. Нурашева предпочла отказаться, но тогда “чекисты” предложили ей найти других посредников, за что пообещали долю от наличных.

Нурашева рассудила, что эти деньги помогут ей рассчитаться с займом и сохранить земельный участок, и втянула в преступную схему брата Нурбола Райханулы. Тот вышел на контакт с неким Багдатом Сабитаевым, который согласился обналичить деньги через ТОО “RR -Business”. И 19 сентября 2016 года на счет RR-Business от Атyrau serviсe.kz поступили 15 миллионов тенге. Директор RR-Business Арман Мамаев обналичил деньги, но вместе с посредником Сабитаевым решил их присвоить.

Крайней, понятно, вновь оказалась Нурашева. Разгневанные силовики ночью пришли к ней домой и потребовали 15 миллионов. У женщины, понятно, этих денег не было. Она к ним имела очень посредственное отношение. Но силовики эти доводы проигнорировали и начиная со следующего дня стали угрожать женщине и ее мужу, что вызовут российских “воров в законе” для расправы. На этом этапе к угрозам присоединился упомянутый Ивашкевич.

Поняв, что дело принимает угрожающий оборот, женщина обратилась в прокуратуру, где по фактам вымогательства и лжепредпринимательства возбудили уголовное дело. Сотрудников КНБ задержали их же коллеги из управления собственной безопасности. Суд 12 июня санкционировал их арест на два месяца. Защита задержанных возражает, утверждая, что у следствия нет доказательств. Да и подозреваемые все отрицают. Следствие идет.