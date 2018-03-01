Азамат Горожанин

Череду громких задержаний последнего времени продолжила спецоперация на заводе “КазСтройСтекло” в Алматы. Директора Муратхана Токмади задержали. Вскоре в прессе появились подробности и некоторые детали, которые должны характеризовать личность задержанного. К слову, ньюсмейкеры подобных событий, чаще всего Комитет нацбезопасности в связке с МВД, в последнее время предпочитают обнародовать информацию достаточно оперативно. Чтобы, видимо, хотя бы на этой стадии расследования обществу было ясно, с кем приходится иметь дело. А то потом, неровен час, подключатся административный ресурс и армия адвокатов, и прямая дорога на свободу фигуранту с отмытой совестью обеспечена. Впрочем, речь не об этом



По данной ситуации известно, что в ходе спецоперации и обыска в офисе “КазCтройCтекло”, которые совместно проводили сотрудники КНБ, МВД и прокуратуры, задержали руководителя указанного завода, которого правоохранители предпочитают называть руководителем ОПГ. Дескать, за фигурантом много лет наблюдали и теперь нашли достаточные основания, чтобы взять под стражу.

Только сейчас становится известно, что еще в далеком 1993 году Муратхана Токмади задерживали за вымогательство и что в криминальных кругах он носил устойчивое прозвище Мурка. В тех же отчетах его называют одним из лидеров организованной преступной группировки “Депутатский корпус”.

Затем его имя упоминали в 2004 году в связи со смертью бывшего руководителя банка “ТуранАлем” Ержана Татишева. По официальной версии, Татишев погиб в результате несчастного случая на охоте: преследуя за рулем внедорожника “Тойота Ленд Крузер” хищников по степи, он передал ружье 12-го калибра сидевшему рядом пассажиру - Муратхану Токмади. В это время внедорожник тряхнуло на неровности, и произошел самопроизвольный выстрел. Пуля попала банкиру в голову. Приняв эту версию, суд оправдал Токмади.

В свое время Токмади занимал должность вице-президента Казахстанской федерации бокса. До 2016 года возглавлял Федерацию триатлона.

Вскоре после задержания Токмади в распоряжении телеканала КТК оказались документы, которые свидетельствуют о богатом криминальном прошлом фигуранта, в то время носившего прежнюю свою фамилию Тохмадиев. В апреле 1999 года президент торгового центра “Ялян”, гражданин Китая и казахстанский партнер по бизнесу, директор торгового центра обратились в КНБ за защитой от некоего Муратхана. В своем заявлении бизнесмены рассказали, что в начале апреля приехали к президенту компании, на территории которой расположен торговый центр “Ялян”, чтобы обсудить вопросы оплаты аренды. Как вдруг в кабинет вошел ранее знакомый им Муратхан, который начал кричать на бизнесменов и, обращаясь в основном к казахстанцу, стал вымогать 20 тысяч долларов. Получив отказ, Муратхан стал руками и ногами бить бизнесмена по голове и телу. Затем в кабинет вбежали еще двое крепких парней, которые присоединились к избиению. Бизнесмену разбили лицо, сломали несколько ребер, причинили сотрясение мозга и нанесли тяжелую психологическую травму.

Также стало известно, что примерно за полгода до описываемых событий Мурка с оружием в руках отстаивал свое право “контролировать” территорию рынка “Рахат” в противоборстве с преступной группировкой “Четыре брата”.

Выстояв в этом противостоянии, Тохмадиев заявил о своем праве собирать дань, о чем и сообщил паре бизнесменов, которые только собирались открыть “Ялян”. Они говорили, что Тохмадиев требовал 100 тысяч долларов, но затем все же согласился на 20 тысяч ежемесячных платежей.

Еще раньше Тохмадиев, что следует из полицейской сводки, стрелял в посетителей и ранил полицейского полка МВД и 19-летнего прохожего. Криминальный эпизод произошел перед рестораном “Шелковый путь” в Алматы. Но Муратхана за это не наказали.

Что интересно, 15 мая 1999 года старший следователь следственного управления ДКНБ Алматы вынес постановление в адрес Муратхана Тохмадиева о привлечении его в качестве обвиняемого. В постановлении были подробно описаны несколько эпизодов, которые указывают на систематический противоправный характер действий Тохмадиева. Сам Тохмадиев и два его адвоката расписались на этом постановлении. Но и на этот раз Тохмадиев наказания не понес. А затем в 2003-м, как известно, “перековался” в бизнесмена и общественного деятеля.

Сейчас директору и спортсмену могут предъявить обвинение в руководстве преступным сообществом, а пока обвиняют в вымогательстве. Его супруга, комментируя происходящее, считает, что предъявленное обвинение основывается на заявлении бывшего партнера Муратхана Токмади, с которым они в 2003 году вместе создали “КазСтройСтекло”. Якобы уже через пару лет ее муж выкупил долю партнера, однако в своем заявлении этот гражданин указал на силовое принуждение, которое вынудило его продать бизнес.

Из официальных источников известно, что подозреваемый в вымогательстве Муратхан Токмади арестован на два месяца. Постановление об этом вынес Алмалинский районный суд Алматы.

Органы уголовного преследования подозревают Токмади в том, что в 2005 году он в преступном сговоре с другими лицами путем угроз применения насилия в отношении соучредителя ТОО “Семрюжком” и “КазСтройСтекло” и путем вымогательства завладел долей уставного фонда указанных предприятий. Материальный ущерб превысил 185 миллионов тенге.