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Криминал в натуре Право

Ольга Шишанова
В Казахстане растет число коррупционных преступлений в сфере природопользования и экологии. Если в прошлом году официально зарегистрировали 26 правонарушений, то только за последние несколько месяцев текущего года их количество увеличилось в три раза

Об этом заявили сотрудники Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции в ходе круглого стола по рассмотрению коррупционных рисков в столь уязвимой для окружающей среды сфере.
Любопытно, что подобные коррупционные правонарушения совершаются при осуществлении государственных экологических проверок, так как коррупционные риски возникают при принятии решений о положительных результатах проверок и после того, как возникает вопрос - привлекать ли кого-нибудь к административной ответственности, подписывать ли акт госприемки объекта, выдавать ли лицензию? Все эти вопросы возникают при прямом контакте чиновников с предпринимателями.
Во-первых, в прошлом году по фактам нарушений в области охраны окружающей среды Министерством энергетики и его территориальными подразделениями было зарегистрировано более 5,5 тысячи административных правонарушений, из которых только 92 процента вылилось в сумму штрафов более двух миллиардов тенге.
Однако в данном случае на фактах нарушения попались сотрудники КГУ “Атырауское учреждение по охране лесов и животного мира”, которые в обход закона решили заняться предпринимательской деятельностью, продавая саженцы и одновременно торгуя срубленными деревьями из гослесфонда.
Более того, проверкой установлено, что в нарушение установленных норм Лесного кодекса работникам учреждения был предоставлен особый статус в получении сенокосных земель. Так, из 192 гектаров земли, выданной в 2016 году, 120 гектаров оказались им переданы без какой-либо оплаты, хотя и предусмотренной по закону.
В-третьих, было отмечено установление заведомо неисполнимых требований по переработке мусора, в результате чего возникали коррупционные риски в виде административных барьеров. Итог один - из ежегодно образуемых 5-6 миллионов тонн ТБО по-прежнему перерабатывается только 1,8 процента, а остальной объем складируется на полигонах, добавляясь к 100 миллионам тонн уже накопленных отходов.
Положение не спасает даже тот факт, что с юридических лиц за подобные нарушения с начала текущего года были взысканы претензии за загрязнение окружающей среды на общую сумму более 20 миллиардов тенге.
И, наконец, в-четвертых, по словам заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, к основным факторам возникновения коррупции в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды все-таки относится несовершенство природоохранного законодательства.
Особенно своего пересмотра требует Экологический кодекс, в котором давно устарели, например, такие нормы, как условия и итоги проведения общественного мониторинга, снижение уровня административных барьеров, а особенно нормы ответственности за совершенное то или иное противоправное нарушение.

Астана

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Просмотрено: 14454 раз Просмотров: 14454 опубликовал: Ruslan 14 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
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