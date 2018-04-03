Ольга Шишанова

В Казахстане растет число коррупционных преступлений в сфере природопользования и экологии. Если в прошлом году официально зарегистрировали 26 правонарушений, то только за последние несколько месяцев текущего года их количество увеличилось в три раза



Об этом заявили сотрудники Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции в ходе круглого стола по рассмотрению коррупционных рисков в столь уязвимой для окружающей среды сфере.

Любопытно, что подобные коррупционные правонарушения совершаются при осуществлении государственных экологических проверок, так как коррупционные риски возникают при принятии решений о положительных результатах проверок и после того, как возникает вопрос - привлекать ли кого-нибудь к административной ответственности, подписывать ли акт госприемки объекта, выдавать ли лицензию? Все эти вопросы возникают при прямом контакте чиновников с предпринимателями.

Во-первых, в прошлом году по фактам нарушений в области охраны окружающей среды Министерством энергетики и его территориальными подразделениями было зарегистрировано более 5,5 тысячи административных правонарушений, из которых только 92 процента вылилось в сумму штрафов более двух миллиардов тенге.

Однако в данном случае на фактах нарушения попались сотрудники КГУ “Атырауское учреждение по охране лесов и животного мира”, которые в обход закона решили заняться предпринимательской деятельностью, продавая саженцы и одновременно торгуя срубленными деревьями из гослесфонда.

Более того, проверкой установлено, что в нарушение установленных норм Лесного кодекса работникам учреждения был предоставлен особый статус в получении сенокосных земель. Так, из 192 гектаров земли, выданной в 2016 году, 120 гектаров оказались им переданы без какой-либо оплаты, хотя и предусмотренной по закону.

В-третьих, было отмечено установление заведомо неисполнимых требований по переработке мусора, в результате чего возникали коррупционные риски в виде административных барьеров. Итог один - из ежегодно образуемых 5-6 миллионов тонн ТБО по-прежнему перерабатывается только 1,8 процента, а остальной объем складируется на полигонах, добавляясь к 100 миллионам тонн уже накопленных отходов.

Положение не спасает даже тот факт, что с юридических лиц за подобные нарушения с начала текущего года были взысканы претензии за загрязнение окружающей среды на общую сумму более 20 миллиардов тенге.

И, наконец, в-четвертых, по словам заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева, к основным факторам возникновения коррупции в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды все-таки относится несовершенство природоохранного законодательства.

Особенно своего пересмотра требует Экологический кодекс, в котором давно устарели, например, такие нормы, как условия и итоги проведения общественного мониторинга, снижение уровня административных барьеров, а особенно нормы ответственности за совершенное то или иное противоправное нарушение.



Астана