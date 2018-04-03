Азамат Горожанин

Предприниматель и промышленник Тохтар Тулешов, ранее получивший 21 год заключения, снова на скамье подсудимых. В Енбекшинском районном суде Южно-Казахстанской области в Шымкенте под председательством судьи Мырзалы Жорабаева состоялось первое судебное заседание по новому делу. На этот раз Тохтару Тулешову вменяют финансовые и экономические нарушения (нарушение бухгалтерского учета и финансовой отчетности и уклонение от налогов) в рамках ряда статей Уголовного кодекса как новой редакции, так и в редакции 1997 года. Тулешова также обвиняют в даче взятки в крупном размере



Первоначально заседание суда должно было состояться еще в понедельник, но в связи с неявкой адвокатов подсудимых заседание перенесли на 13 июля.

В число обвиняемых также вошли еще восемь человек, которые помогали Тулешову в совершении указанных выше преступлений. Среди обвиняемых есть и государственные служащие.

Прокурор Южно-Казахстанской области Жасулан Адильбайулы зачитал обвинительный акт, перечислив преступные действия подсудимого, которые на этот раз совершены в период с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 года.

У следствия есть данные, что Тохтар Тулешов взял из кассы ТОО “Шымкентпиво” 4 миллиарда 438 тысяч тенге, не возвратил их в течение трех лет и не сообщил, как потратил деньги. Сторона обвинения указывает суду на то, что главный фигурант знал, что в связи с изъятием крупной суммы в компании возникли финансовые трудности и налоги не выплачиваются. Чтобы уклониться от уплаты налогов и покрыть недостающую сумму, в 2011 году в компании начинают скрывать от государства доходы предприятия. С января 2011 года по декабрь 2015 года эта сумма составила 1 миллиард 271 миллион 793 тысячи тенге.

Суд называет вступивших в сговор с Тулешовым людей организованной преступной группой, им же и созданной. Это прежде всего должностные лица компании. Из них трое - бухгалтеры и сотрудники пивзавода Алексей Носков, Ольга Аллакулиева, Светлана Лукиных, бизнесмен Курваншик Умаров и четыре налоговика: Гульжан Бексеитова, Сабит Алдабергенов, Мадияр Мусаев и Нуржан Каракожаев. Одни подавали фиктивные декларации и скрывали доходы. Другие формировали условия, которые позволяли уклоняться от уплаты налогов. Бухгалтерский учет компании был фиктивным. Каждый в этой схеме играл свою роль, за что получал свою долю.

В суде озвучили экономическую составляющую процесса. На заводе “Шымкентпиво” произвели 1 миллион 65 тысяч литров пива, которое продали на сумму 153 миллиона 830 тысяч тенге. Но в “белых” бухгалтерских отчетах эти показатели не отражены. Стало быть, и налогового бремени эта деятельность избежала. Государство же недополучило налогов в сумме 66 миллионов 130 тысяч тенге. Данные по корпоративному подоходному налогу, представленные в налоговые органы в 2011-2012 годах, были занижены - 114 миллионов 650 тысяч тенге.

С другого предприятия - стекольного завода - в 2011-2015 годы государство недополучило налогов в сумме 114 миллионов 799 тысяч тенге.

Эти действия выводят преступную деятельность в категорию “неуплата налогов в особо крупном размере”.

Нельзя сказать, что налоговики ЮКО настолько наивны и чистосердечны, чтобы верить сведениям о достаточно скромных оборотах предприятий Тулешова. А чтобы не возникало вопросов, руководителю районного налогового управления Каракожаеву Тулешов и сотрудница его бухгалтерии Аллакулиева дали 10 тысяч долларов в качестве взятки. И чиновник, понятно, замолчал.

В июле-декабре 2015 года Тулешов несколько раз выдавал Лукиной и Каракожаеву деньги в общей сумме пять тысяч долларов и 300 тысяч тенге. Позднее также дал взятку в размере 33 тысяч тенге. В ноябре 2015 года Тулешов дал Каракожаеву пять миллионов тенге, Бексеитовой и Мусаеву - две тысячи долларов, Бексеитовой и Алдабергенову - тысячу долларов.

Бывший хозяин пивзавода обвиняется по статье 245 части 2 и 3 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц), статье 28 части 2, 3 пункт 2 (виды соучастников уголовного правонарушения), статье 222 части 2, 3 (незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика), статье 241 пункты “а” и “б” (нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), статье 312 часть 4 пункты “а” и “б” (дача взятки), статье 367 части 1,3.

Процесс был заявлен как открытый. Но после оглашения обвинительного заключения прессу попросили покинуть зал. Будет ли доступна трансляция из зала суда в помещении для прессы, не сообщается. Журналисты смогут вернуться в зал заседаний на оглашение приговора.

Ранее Тохтар Тулешов уже получил 21 год лишения свободы. Тогда бизнесмена обвинили в ряде других серьезных преступлений, среди которых создание и руководство организованной преступной группой, истязание, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату власти.

По версии следствия, Тулешов обвинялся и в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой, кроме того - в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, разработке каналов финансирования и бандитизма. Приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Астаны от 7 ноября 2016 года всего 24 подсудимых, проходивших по громкому делу, были признаны виновными и приговорены к различным срокам и мерам наказания.

Позже стало известно, что в отношении некоторых обвиняемых по делу Тулешова было применено смягчение наказания по амнистии.