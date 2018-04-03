ТЕМА ЗАКРЫТА

КАК ОТДЕЛИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ ОТ ЧАСТНЫХ БАНКОВ?
Подробнее >>>
ЦИФРОВОЙ ЛИКБЕЗ

“ТВИННИНГ” - КОМПЬЮТЕРНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





"МК в Казахстане"


Деловой Казахстан


Сто Сторон







погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Вместо налога - пена Право

Азамат Горожанин
Предприниматель и промышленник Тохтар Тулешов, ранее получивший 21 год заключения, снова на скамье подсудимых. В Енбекшинском районном суде Южно-Казахстанской области в Шымкенте под председательством судьи Мырзалы Жорабаева состоялось первое судебное заседание по новому делу. На этот раз Тохтару Тулешову вменяют финансовые и экономические нарушения (нарушение бухгалтерского учета и финансовой отчетности и уклонение от налогов) в рамках ряда статей Уголовного кодекса как новой редакции, так и в редакции 1997 года. Тулешова также обвиняют в даче взятки в крупном размере

Первоначально заседание суда должно было состояться еще в понедельник, но в связи с неявкой адвокатов подсудимых заседание перенесли на 13 июля.
В число обвиняемых также вошли еще восемь человек, которые помогали Тулешову в совершении указанных выше преступлений. Среди обвиняемых есть и государственные служащие.
Прокурор Южно-Казахстанской области Жасулан Адильбайулы зачитал обвинительный акт, перечислив преступные действия подсудимого, которые на этот раз совершены в период с 1 января 2011 года до 31 декабря 2015 года.
У следствия есть данные, что Тохтар Тулешов взял из кассы ТОО “Шымкентпиво” 4 миллиарда 438 тысяч тенге, не возвратил их в течение трех лет и не сообщил, как потратил деньги. Сторона обвинения указывает суду на то, что главный фигурант знал, что в связи с изъятием крупной суммы в компании возникли финансовые трудности и налоги не выплачиваются. Чтобы уклониться от уплаты налогов и покрыть недостающую сумму, в 2011 году в компании начинают скрывать от государства доходы предприятия. С января 2011 года по декабрь 2015 года эта сумма составила 1 миллиард 271 миллион 793 тысячи тенге.
Суд называет вступивших в сговор с Тулешовым людей организованной преступной группой, им же и созданной. Это прежде всего должностные лица компании. Из них трое - бухгалтеры и сотрудники пивзавода Алексей Носков, Ольга Аллакулиева, Светлана Лукиных, бизнесмен Курваншик Умаров и четыре налоговика: Гульжан Бексеитова, Сабит Алдабергенов, Мадияр Мусаев и Нуржан Каракожаев.

 

 

Одни подавали фиктивные декларации и скрывали доходы. Другие формировали условия, которые позволяли уклоняться от уплаты налогов. Бухгалтерский учет компании был фиктивным. Каждый в этой схеме играл свою роль, за что получал свою долю.
В суде озвучили экономическую составляющую процесса. На заводе “Шымкентпиво” произвели 1 миллион 65 тысяч литров пива, которое продали на сумму 153 миллиона 830 тысяч тенге. Но в “белых” бухгалтерских отчетах эти показатели не отражены. Стало быть, и налогового бремени эта деятельность избежала. Государство же недополучило налогов в сумме 66 миллионов 130 тысяч тенге. Данные по корпоративному подоходному налогу, представленные в налоговые органы в 2011-2012 годах, были занижены - 114 миллионов 650 тысяч тенге.
С другого предприятия - стекольного завода - в 2011-2015 годы государство недополучило налогов в сумме 114 миллионов 799 тысяч тенге.
Эти действия выводят преступную деятельность в категорию “неуплата налогов в особо крупном размере”.
Нельзя сказать, что налоговики ЮКО настолько наивны и чистосердечны, чтобы верить сведениям о достаточно скромных оборотах предприятий Тулешова. А чтобы не возникало вопросов, руководителю районного налогового управления Каракожаеву Тулешов и сотрудница его бухгалтерии Аллакулиева дали 10 тысяч долларов в качестве взятки. И чиновник, понятно, замолчал.
В июле-декабре 2015 года Тулешов несколько раз выдавал Лукиной и Каракожаеву деньги в общей сумме пять тысяч долларов и 300 тысяч тенге. Позднее также дал взятку в размере 33 тысяч тенге. В ноябре 2015 года Тулешов дал Каракожаеву пять миллионов тенге, Бексеитовой и Мусаеву - две тысячи долларов, Бексеитовой и Алдабергенову - тысячу долларов.
Бывший хозяин пивзавода обвиняется по статье 245 части 2 и 3 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций, то же деяние, совершенное по предварительному сговору группой лиц), статье 28 части 2, 3 пункт 2 (виды соучастников уголовного правонарушения), статье 222 части 2, 3 (незаконные действия в отношении имущества, ограниченного в распоряжении в счет налоговой задолженности налогоплательщика), статье 241 пункты “а” и “б” (нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности), статье 312 часть 4 пункты “а” и “б” (дача взятки), статье 367 части 1,3.
Процесс был заявлен как открытый. Но после оглашения обвинительного заключения прессу попросили покинуть зал. Будет ли доступна трансляция из зала суда в помещении для прессы, не сообщается. Журналисты смогут вернуться в зал заседаний на оглашение приговора.
Ранее Тохтар Тулешов уже получил 21 год лишения свободы. Тогда бизнесмена обвинили в ряде других серьезных преступлений, среди которых создание и руководство организованной преступной группой, истязание, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, похищение, разбой, убийство, пропаганда и публикация призывов к захвату власти.
По версии следствия, Тулешов обвинялся и в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой, кроме того - в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, разработке каналов финансирования и бандитизма. Приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Астаны от 7 ноября 2016 года всего 24 подсудимых, проходивших по громкому делу, были признаны виновными и приговорены к различным срокам и мерам наказания.
Позже стало известно, что в отношении некоторых обвиняемых по делу Тулешова было применено смягчение наказания по амнистии.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 14768 раз Просмотров: 14768 опубликовал: Ruslan 14 июля 2017 Напечатать Комментарии (0)
Наши награды    
Календарь
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Апрель 2018 (117)
Март 2018 (137)
Февраль 2018 (164)
Январь 2018 (156)
Декабрь 2017 (145)
Ноябрь 2017 (177)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on null in /var/www/vhosts/np.kz/public_html/engine/modules/main.php on line 390