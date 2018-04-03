Айгуль Жилкишина

В нашей стране 7 сентября начался сезон осенней охоты на водоплавающую дичь, копытных животных и хищников. Однако вместе с законопослушными охотниками расчехлили свои ружья и расставили свои сети браконьеры. Так, за два прошедших дня зарегистрировали два случая нарушений правил охоты - в Карагандинской и Мангистауской областях. Напомним, что на территории Казахстана объектами охоты являются 59 видов птиц и 34 вида млекопитающих



В Карагандинской области поймали черных охотников за рогами сайги - троих казахстанцев, отстреливавших на внедорожнике в степи сайгаков. Спилив рога, нарушители закона оставляли туши мертвых животных на месте преступления. Предполагаемых браконьеров задержали природоохранные полицейские во время рейдового осмотра степи в Улытауском районе. Их поймали с поличным в 140 километрах от села Байконур. На месте преступления заметили машину Toyota Land Cruiser.

При досмотре внедорожника горе-охотников стражи природы изъяли тушу дикого животного, предположительно сайги. Кроме того, в багажнике транспортного средства находились 14 штук рогов, ружья, нож и ножовка. Водитель и пассажиры, являющиеся жителями Кызылорды, признались, что целенаправленно занимались незаконной охотой на сайгаков. Они спиливали рога с голов животных, а их туши оставляли в степи, заявили представители пресс-службы местной полицейской службы департамента внутренних дел Карагандинской области.

Добавим, что кызылординские добытчики рогов стали фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 337 УК “Незаконная охота”. В отношении одного из задержанных применена мера пресечения “содержание под стражей”. Отметим также, что с начала года сотрудники природоохранной полиции региона пресекли 11 фактов незаконной охоты на сайгу.

Заезжие

рыболовы

Пограничники Мангистауской области задержали троих граждан Азербайджана за незаконное пересечение границы и по подозрению в браконьерстве. По информации пограничной службы, предполагаемых нарушителей государственной границы заметили в казахстанском секторе Каспия в 17 километрах от мыса Песчаный.

Байду с тремя моторами обнаружил экипаж пограничного катера “Нурлы Жол”. Нарушители на большой скорости пытались уйти от пограничного катера. Стражам границы пришлось произвести предупредительные выстрелы в воздух для того, чтобы остановить правонарушителей.

Во время погони черные рыболовы успели избавиться от улова, однако пограничники сумели определить координаты местонахождения пойманной рыбы. Сотрудники служб извлекли из моря 35 километров снастей с 16 тысячами крючьев. В ходе выборки каллад пограничники обнаружили 69 живых рыб осетровых пород, после чего выпустили их в море.

Стражи порядка отметили, что байда черных рыболовов оборудована всем необходимым, включая три двигателя мощностью 225 и 250 лошадиных сил. “Сейчас в отношении задержанных начато досудебное расследование по статье 392 части 1 УК РК “Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан”. Все трое граждан Азербайджана водворены в изолятор временного содержания, в отношении них получена санкция на содержание под стражей сроком на два месяца до суда. Задержанных обвиняют в незаконном умышленном пересечении границы. Кроме того, им может быть добавлена статья за незаконный варварский вылов рыбы осетровых пород и ценных видов животных, поскольку в такие снасти, которые они установили, попадаются еще и тюлени. А эти животные являются редким видом фауны Каспийского моря”, - сообщили пограничники. Если вину задержанных докажут, им может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.