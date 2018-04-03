Алан Байтенов

Тенденция последнего времени - выходить досрочно за тяжкие преступления или выезжать на “колонию-поселение”. В нынешней редакции законов, к слову, это понятие изменили на “учреждения минимальной безопасности” (условно - УМБ).

По закону УМБ - это вполне реальная возможность, если называть вещи своими именами, провести “нужного человека нужным маршрутом” и, в конце концов, выпустить его через парадный подъезд. Но какая от этого польза обществу?



Согласитесь - если человек, по мнению исправительной системы, достоин получить направление на изменение режима содержания на “минимальную безопасность”, то он, по логике закона, представляет минимальную опасность для общества. Или вообще не представляет. Собственно, зачем тогда его держать в УМБ? Пусть выплатит штраф и освободит помещение. Да и собственно - зачем тогда сами УМБ, которые больше напоминают ссылку, по сути, не являются тюрьмой и потребляют бюджетные средства? Но обо всем по порядку.

Сегодня намечен четкий курс на гуманизацию и уточнение норм Уголовного кодекса. Одно из последних и самых ярких нововведений - понятие “лжепредпринимательство” прокуратура предлагает исключить из УК РК. И еще - генпрокуратура предлагает не брать под стражу за экономические преступления. Мол, эти преступники “не опасны для жизни людей”. “Конечно, это не коснется рейдерства, подделки денег, контрабанды, финансовых пирамид и ОПГ”, - отметил недавно Марат Ахметжанов, заместитель генерального прокурора РК. Кто же тогда эти провинившиеся? Ими, похоже, являются просто оступившиеся бизнесмены, мелкие воришки, “кидалы” и, наверное, нечаянно проворовавшиеся чиновники.

Так вот, по нынешнему законодательству, если заключенный с первых дней ареста ведет себя положительно, сотрудничает со следствием, и суд в целом видит положительный сдвиг в сторону исправления человека, то заключенный вполне может претендовать на условно-досрочное освобождение. Также он вправе рассчитывать и на более мягкое наказание или сокращение срока. Конечно же, после того как осужденный отсидит хотя бы четверть срока. Однако из этой тройки вариантов адвокаты в основном стараются вытянуть своего подзащитного на “максимальное” условно-досрочное. Остальные варианты не интересны - если человек тесно работает с правозащитником, находясь в заключении, то он четко нацелен выйти раньше обозначенного приговором срока. И сокращение срока, а также более мягкое наказание являются лишь вынужденными мерами, когда приходится соглашаться на то, что есть.

Однако получить условно-досрочное, показывает практика, действительно очень сложно. Особенно если дело касается резонансных, так сказать, публичных дел. Более того, для этого необходимо быть полностью чистым перед второй стороной. Например, полностью погасить иск - возместить ущерб и показать суду, что потерпевшая сторона не имеет претензий. Такое, естественно, случается далеко не всегда.

И учитывая общую ситуацию, для того, чтобы не обострять положение своего подзащитного, адвокаты, не привлекая особого общественного внимания, стараются вывести клиента на так называемое изменение вида учреждения. Кроме того, чтобы подать такое прошение, нет необходимости возмещать ущерб. Сейчас кратко объясним изменение формулировок и названий. Так, в новой редакции “колония-поселение” заменили на “учреждение минимальной безопасности”, “колония общего режима” - на “учреждение средней безопасности”, “колония строгого режима” - на “учреждение максимальной безопасности”, “колония особого режима” - на “учреждение чрезвычайной безопасности”. Ну и в целом тюрьму сейчас называют “учреждением полной безопасности”.

Так вот, формально в режиме минимальной безопасности человек все еще находится в заключении, но при этом его содержание не идет ни в какое сравнение с содержанием даже в учреждении средней безопасности. Причем, согласно ч.2 ст.96 УИК РК (“Изменение вида учреждения”), просить суд изменить вид учреждения может практически каждый заключенный. А именно: “по отбытии осужденными, находящимися в облегченных и льготных условиях отбывания наказания, не менее одной четверти срока наказания за преступления небольшой и средней тяжести, не менее одной трети срока наказания - за тяжкие преступления, а ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой части наказания - не менее двух третей срока наказания”. То есть все те люди, которые совершили преступления из разряда не “особо тяжких” и даже те, кто пошел на нарушение закона после условно-досрочного.

Теоретически, по нашему законодательству, для того, чтобы получить выгодные условия заключения, даже за тяжкие преступления - ограничений нет. Ведь правда - степень положительности поведения заключенного определяет администрация тюрьмы, с которой заключенные вполне могут “подружиться”. Это ключевой момент. Да и суд всегда может пойти навстречу и удовлетворить ходатайство. Более того, в статье 96 УИК РК ничего не сказано о возмещении ущерба как обязательном требовании на применение этой статьи. Такая ситуация, когда суд может как разрешить, так и отказать в “переезде”, основываясь, получается, на личных убеждениях, на наш взгляд, является идеальным механизмом лавирования. Фактически условием для возникновения коррупции.

Но почему бы не изменить этот странный порядок? Если человек, по мнению суда, более не опасен для общества и его не нужно содержать за решеткой круглые сутки, он вполне может выйти на свободу, при этом оплатив определенный штраф. Желательно, чтобы он равнялся как минимум той сумме, что затрачена на содержание этого заключенного, фактически исключив из этой цепи учреждение минимальной безопасности.

А позже подумать, что дают обществу по-старому колонии-поселения, кроме уже упомянутых дополнительных маневров, рисков возникновения коррупции и расходов на содержание уже, по мнению суда, вполне исправившихся людей? Вообще, от этих заведений отдает архаичными ссылками. Собственно, и глобальных строек у нас в государстве нет, чтобы держать человека-батрака не в тюрьме, но на привязи.

По крайней мере, будет четкое разделение - либо человек достоин свободы (конечно же, после обязательной “порки рублем”), либо, если представляет угрозу для общества, конкретного заключения.