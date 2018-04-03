Айгуль Жилкишина

Несмотря на то, что еще в июне этого года на территории национальных природных парков по всей стране запретили спортивно-любительскую охоту, случаи нарушений продолжаются. Это показали недавние результаты проверок в ходе рейдов по национальным природным паркам в Алматинской области. Благодаря ежедневной работе инспекторов установлено, что с начала года браконьеры нанесли ущерб на сумму около двух миллионов тенге



Биологи-охотоведы Иле-Алатауского государственного национального парка утверждают, что, тем не менее, находится много охотников нарушить это постановление: “Исключена норма об организации и проведении спортивно-любительской охоты. Это по всей Республике Казахстан на всех особо охраняемых природных территориях. Как ведут себя люди? Кто-то старается убежать, кого-то отлавливаем, некоторые, конечно, говорят, что не знали, что расчехленное оружие уже считается охотой”.

Для поисков и поимки нарушителей стражи порядка используют как наземную технику, так и вертолеты. Под особый контроль взяли удаленные уголки парка, где с начала года инспекторы провели более тысячи рейдов. Напомним, что за незаконный отстрел диких животных в национальных природных парках грозит солидный штраф - более 11 миллионов тенге или даже ограничение свободы до пяти лет.