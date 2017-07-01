Даулет Алтаев

Тринадцать лет назад произошло, согласно официальной версии, непреднамеренное убийство Ержана Татишева, главы банка “ТуранАлем”. Трагедия случилась на охоте - неосторожно обращался с оружием Муратхан Токмади.

И вот только на днях показали документальный фильм, где Токмади говорит, что это было заказное убийство. В этом же фильме Токмади рассказывает о том, что пытался повлиять на расследование путем подкупа должностных лиц. Итог - в 2007 году, спустя три года после убийства, Токмади приговорили всего к году заключения. Ну а чуть он позже вышел по амнистии. Такое заявление в эфире телеканала спровоцировало волнения в обществе - в определенных кругах уже обдумывают пути безопасного отхода. Дело Токмади обрастает все новыми томами и обретает новых участников



В этом деле много вопросов. Например, что конкретно выторговал себе Муратхан Токмади, фактически сознавшись в убийстве, слив всех, кто ему помогал “уйти”, и указав пальцем на возможного заказчика? Есть и такой вопрос - как сдружился Муратхан Токмади, по версии следствия лидер ОПГ “Дипломатический корпус”, с порядочным человеком, главой крупного банка?

Ну и, собственно, в какое положение нужно было поставить Муратхана Токмади, что ему пришлось сознаться в исполнении заказного убийства человека спустя 13 лет - даже после того, как он уже получил три года за “вымогательство, незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств”. Напомним, что приговор огласили 10 октября 2017 года. И именно за вышеупомянутое его “взяли” в июне 2017 года. Но обо всем по порядку.

Вновь заговорили о Ержане Татишеве и той злополучной охоте после того, как в июне 2017 года Муратхана Токмади арестовали. СМИ нарекли его “стекольным королем” (в его ведомстве было стекольное производство - ТОО “КазСтройСтекло”), а также стали в красках рассказывать о том, как он на протяжении многих лет терроризировал партнеров по бизнесу. Тут же начали появляться чистосердечные заявления от объявившихся внезапно жертв Муратхана Токмади - мол, угрожал, избивал, заставлял платить дань и отдавать доли в бизнесе за бесценок. В сознании обычного гражданина с подачи журналистов за Токмади в течение месяца закрепился устойчивый имидж лидера ОПГ из 90-х прошлого столетия, который умудрился перешагнуть порог “нулевых” и выжить, однако порядков и принципов придерживался старых - времен дикого накопления капитала. То есть, по версии следствия, предпочитал классический силовой наезд. Только разве паяльник и утюг не использовал. Даже “позывной” его опубликовали - Мурка.

Дали Мурке 10 октября за все его доблестные похождения три года общего режима. Плюс возмещение ущерба в районе 700 тысяч долларов США, однако без лишения имущества. И казалось, что на этом дело завершилось. К слову, периодически в СМИ при упоминании фамилии и дела Токмади всплывала фраза - мол, “он пошел на сделку со следствием”. Однако только теперь мы видим ее условия...

Он на камеру вспоминает историю 2004 года. Говорит, что выстрелил в Ержана Татишева. И буквально вскрывает продажность судебной системы, показывая, как можно было в то время повлиять на решение суда. Токмади спокойно говорит о том, как подкупил Ержана Артыкбаева, который возглавлял следственно-оперативную группу МВД РК. А именно, рассказывает Токмади в опубликованном фильме, как он передал Артыкбаеву 20 тысяч долларов за проявление лояльности. Начинает говорить Токмади и о том, как он вышел на частного эксперта. Его имя в эфире он не называет, однако говорит - за заключение о том, что ружье может выстрелить самопроизвольно, он также отдал около 20 тысяч долларов.

В этом документальном фильме Муратхан Токмади называет много имен и фамилий, причастных к истории с убийством Ержана Татишева. Тем самым складывается впечатление, что публикация громких имен, в том числе и продажных должностных лиц, была главным условием той самой сделки со следствием. Не понятны только цели, которые преследовались Токмади.

“Пусть оставят семью в покое” - единственное, что приходит в качестве весомой версии и мотивации, сейчас, когда дело получило новый импульс. Ведь заявление Токмади и фактически обвинение в коррупции в судебных и следственных органах являются лишь поводами для проведения дополнительного расследования. И признать его версии, высказанные публично, предположим, правдой, может только суд. Ну а пока это всего лишь обвинения на камеру и демонстрация лояльности к следствию - по всему видно, что это его часть сделки.

Тем не менее суду вновь предстоит принять решение относительно дальнейшей судьбы Токмади - повторимся, генеральная прокуратура ходатайствует о пересмотре приговора по делу смерти Ержана Татишева. Также мы еще узнаем о новых продажных должностных лицах, что, оказывается, могут не только решить судьбу, но и фактически изменить причину смерти человека.