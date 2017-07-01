Азамат Горожанин

Уголовное дело в отношении бывшего главы Министерства национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева на прошлой неделе передали в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны



Напомним, 12 января 2017 года Куандыка Бишимбаева взяли под стражу на основании подозрений в неоднократном получении взяток и хищении более 1 миллиарда тенге при строительстве стекольного завода.

По версии следствия, экс-министр, будучи еще председателем правления АО “НУХ Байтерек”, наладил преступную схему по хищению средств при строительстве в Кызылорде завода по производству и обработке листового стекла - через подведомственную компанию ТОО “Orda Glass” и ее подрядчика ТОО “ШымкентХимМонтаж”.

По делу проходят 23 обвиняемых, из которых 20 фигурантов, включая Жаксыбаева, Жакупова и других сотрудников АО “Байтерек девелопмент”, руководителей строительных компаний и подведомственных Бишимбаеву компаний, признают вину и сотрудничают с правоохранителями. Не признают вину трое, в том числе сам Бишимбаев.

В то же время 19 октября, со слов заместителя директора департамента Национального бюро по противодействию коррупции Талгара Серикбаева, стало известно, что в рамках расследования уголовного дела нанесенный ущерб в размере 1,2 миллиарда тенге добровольно погасили, и он поступил в доход государства. Кто конкретно возместил ущерб, не сообщается. Возможно, речь идет о тех двадцати подсудимых, кто признал вину и пошел на сотрудничество.

- Нацбюро говорит о возмещении какого-то ущерба, - уверена Нурлыбекова.

А вот адвокат Куандыка Бишимбаева Мади Мырзагараев утверждает, что информация о возмещении подсудимыми ущерба в размере 1,2 миллиарда не соответствует действительности.

- Никакого возмещения со стороны лиц, которые проходят по уголовному делу, именно в размере 1,2 миллиарда тенге не было, - разъясняет защитник. - Эту сумму в доход государства перечислил банк-гарант. То есть, когда начали строительство стекольного завода, именно Бишимбаев настоял на том, чтобы подрядчик предоставил банковскую гарантию, что он действительно сможет построить завод. Если не сможет, то банк возвращает вложенные деньги при любых форс-мажорных обстоятельствах. Представьте себе: в Кызылорде случилось, скажем, наводнение или землетрясение, и завод рухнул. В таком случае банк возвратил бы все вложенные деньги государству.

- Естественно, после того как арестовали руководителей - подрядчика, учредителя и директора, деятельность товарищества, то есть “ШымкентХимМонтаж”, была парализована. Если парализована деятельность ТОО, соответственно, приостановилось строительство завода”, - говорит Мади Мырзагараев.