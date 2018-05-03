Константин Кочевников

В Южном Казахстане задержали двенадцать человек, долгое время занимавшихся хищением нефти из нефтепровода Павлодар - Шымкент, принадлежащего и обслуживаемого акционерным обществом “КазТрансОйл”.

Задержанные входили в организованную преступную группу (ОПГ). Чтобы обезвредить участников преступного промысла, потребовалась совместная спецоперация сотрудников южноказахстанского департамента Комитета нацбезопасности и прокуратуры



Как сообщили корреспонденты TVK-UKO.KZ, работавшие на месте событий, силовую операцию провели вчера, 22 ноября, в первой половине дня. В ходе захвата и задержания правоохранители нашли и изъяли инструменты и другие средства, которые позволяют осуществлять врезки в магистраль нефтепровода. Обнаружили и грузовик с полуприцепом-цистерной, использовавшиеся в процессе хищения нефти и ее транспортировки к месту сбыта.

Врезки в нефтепровод осуществляли в разных районах Южно-Казахстанской области.

Любопытно узнать, что в состав преступной группы входили и работники ТОО “КМГ Секьюрити”, нанятого для обеспечения физической охраны нефтепровода. Они обеспечивали своим подельникам безопасные условия для производства врезок и последующей откачки ворованной нефти. Пока группе сумели инкриминировать более десятка фактов незаконных врезок в нефтепровод, в результате которых похищены сотни тонн нефти.

Помимо этого преступной группе придется ответить и за техническое состояние нефтепровода. В результате незаконных врезок физические и эксплуатационные характеристики нефтепровода оказались нарушены. На их восстановление потребуются десятки миллионов тенге.

Установлено, что похищенную нефть охотно принимали представители ряда асфальтных и битумных заводов, действующих в Шымкенте и Южно-Казахстанской области. Также наладили канал транспортировки нефти в соседние регионы, где ее перерабатывали в нефтепродукты, а затем сбывали, либо контрабандой вывозили за пределы Казахстана.