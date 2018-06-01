Александр Мироглов

Зампреду “Казахстан инжиниринг” вынесли приговор

Каната Султанбекова задержали 22 февраля 2017 года в Астане сотрудники Комитета национальной безопасности. На тот момент уже экс-заместителя председателя “Казахстан инжиниринг” - его полномочия досрочно прекращены еще 15 февраля 2017 года - подозревали в получении крупной взятки. По информации, полученной журналистами из разных источников, при обыске в квартире Султанбекова сотрудники спецслужб обнаружили очень крупную сумму наличности: по некоторым данным, около миллиарда тенге.

В подробности расследования этого дела силовики официально ни общество, ни прессу не посвящали. Формулировка была скупой: “КНБ РК проводит досудебное расследование в отношении бывшего заместителя председателя правления по 4-й части статьи 366 Уголовного кодекса РК “Получение взятки в особо крупном размере”.

Тем не менее в СМИ периодически появлялись публикации, которые могли хоть немного приоткрыть завесу тайны. Так, стало известно о громком скандале с участием “Казахстан инжиниринг”, которая специализировалась на производстве продукции, в том числе и для оборонной промышленности.

Ассоциация предприятий легкой промышленности заявила о том, что оборонзаказ на пошив обмундирования компания “Казахстан инжиниринг” отдала одному консорциуму - “Жасампаз”. С ним без проведения тендера заключили договор сразу на пять лет. Фактически распоряжением министра обороны долгосрочный контракт на 46 миллиардов тенге отдали пяти предприятиям. Остальные участники рынка - а их больше тридцати - остались за бортом.

Во всех документах по этой сделке стояла подпись Каната Султанбекова.

- Как проходил этот выбор? Почему остановились на этом консорциуме, этих предприятиях? Мы считаем, что это прошло непрозрачно. Все остальные компании, которые оснастили по последнему слову техники, остались практически без заказа, - рассказала президент Ассоциации предприятий легкой промышленности Любовь Худова.

Она также пояснила, что в результате скандала с тендером ассоциация была вынуждена обратиться с заявлением в прокуратуру, в котором требовала разобраться в законности действий руководства “Казахстан инжиниринг”.

Возможно, этот эпизод деятельности Султанбекова и стал одним из поводов для начала расследования. Возможно, были и другие. В Комитете национальной безопасности, который и вел это дело, раскрывать подробности не стали.

Судебный процесс длился около двух месяцев, и 29 ноября состоялся приговор. Бывшего заместителя председателя правления нацкомпании “Казахстан инжиниринг” признали виновным по статье “Получение взятки” и приговорили к 10 годам в колонии строгого режима. Также суд постановил внести представление на имя президента о лишении Султанбекова награды “Курмет”.

Также перед судом предстали еще восемь человек: Малик Сыздыков, Мухтар Карабеков, Айбек Бектурганов, Арсен Толемисов, Канат Байкадамов, Гиль Смолински, Мбэрэкрэхим Габдул-Кабиров и Гимран Бисенов. Приговоры им пока не вынесли.

Напомним, что ранее Канат Султанбеков занимал должности заместителя акимов Астаны и Алматы, работал инженером и главным инженером в “Алматыгорстрое”, также являлся председателем совета директоров АО “Международный аэропорт Астана”. В нацкомпании “Казахстан инжиниринг” работал с февраля 2015 года.