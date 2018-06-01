Айгуль Жилкишина

На днях в Бостандыкском районном суде № 2 Алматы гособвинение запросило для бывшего директора детского дома № 1 срок четыре года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать руководящие должности на государственной службе. Руководитель учреждения попала на скамью подсудимых после дела Серика Асылбекова, которого в декабре прошлого года осудили на 15 лет за педофилию. По данным прокуратуры Алматы, госпожу Шунаеву обвиняют в совершении преступлений по четырем статьям УК РК: 189 ч. 3 п. 2 “Присвоение или растрата вверенного чужого имущества”; 370 ч. 4 “Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия”, 369 ч. 2 “Служебный подлог”; 434 ч. 1 “Недонесение о преступлении”



Напомним, скандал в алматинском детском доме № 1 вспыхнул в феврале, когда достоянием прессы стала видеозапись, на которой 10-летний ребенок рассказывает, как бывший выпускник этого учреждения неоднократно насиловал его и заставлял танцевать стриптиз. Руководители детдома назвали тогда показания несовершеннолетнего плодом бурной фантазии. Позже 19-летнего подозреваемого задержали и поместили под стражу. Спустя некоторое время от работы отстранили и директора заведения.

В ходе досудебного разбирательства выявили новые факты и новых потерпевших. Как рассказал следственный судья суда № 2 Бостандыкского района Алматы Олжас Куренбеков, в ходе расследования провели закрытый допрос потерпевшего и двух свидетелей, которые заявили, что со стороны этого же обвиняемого сексуальному насилию подверглись еще один мальчик и одна девочка, и экспертиза это подтвердила. Мы подробно писали об этом деле в прошлых номерах “НП” и привели мнение многих экспертов, инсайдеров о том, что система детских домов изжила себя как институт воспитательной сферы в нашей стране.

Их не научили

жить

Гены или влияние казенных стен? Почему путь многих воспитанников детдомов предречен? Есть исследования, статьи, посвященные как одной версии, так и другой. Кто-то убежден, что гены имеют гораздо большее значение, чем воспитание, пусть даже такое “бездушное”, как воспитание “государственной машиной”. Есть даже некий ген алкоголизма, найденный учеными: то есть если в детдоме много детей, родившихся от родителей, злоупотреблявших спиртным, у детей есть риск повторения этого пути.

Однако если посмотреть на жизнь детей, которые растут в семьях алкоголиков, то они банально повторяют судьбу родителей, потому что это у них перед глазами.

В исследованиях зарубежных ученых говорится о примерах, когда приемный ребенок, который провел долгое время в неродной семье, со временем становится похож и внешне, и генетически на приемного отца, а также есть результаты исследования, говорящие о том, что воспитание значит гораздо больше, чем физический, психический потенциал, фенотип, генотип.

Эксперты-практики утверждают, что судьба приемного ребенка, как и жизнь выпускника детдома, - это лотерея. Про одного можно сказать, что сработали гены, а про другого, что воспитание возобладало над генами. Есть семьи, где росли родной и приемный ребенок - оба одного возраста, но разнополые. Девочка родная, а мальчик усыновленный, и он не знал, что неродной. При этом девочка всегда была положительной, отличницей, скромной, похожей на отца внешне, а мальчик с ранних лет имел склонность к бродяжничеству, вредным привычкам, учился плохо. Однако есть и такие семьи, где приемные дети послушнее родных, и пребывание в теплом семейном коллективе сказалось очень благоприятно на них, они выросли адекватными, абсолютно нормальными, самостоятельными людьми.



Другая “дедовщина”

Детдом - это вереница чужих лиц, безучастных эмоций, друзей, которые не знают ничего иного, чем предательство. Они не умеют жить, так как выросли в таких условиях - общая на 8-10 ребят комната (если повезет - на четверых), прогулки на территории детдома, разбитые качели, непрокрашенный турник.

В коллективах детских домов нередко царит “дедовщина”, обращаться к воспитателям, кураторам за защитой считается позором, поэтому бедные дети, те, которых обижают, вынуждены держать все в себе, доходя до нервных срывов, и даже в этом случае до них никому нет дела.

Старшие детдомовцы легко перенимают дурные манеры, бывает, курят по углам, “стреляют” сигаретки у прохожих, матерясь и обращаясь на “ты” к пожилым людям. Но на самом деле страшная вещь - это то, что есть детдома, где нравы хуже, чем в тюрьмах, где старшие воспитанники насилуют младших. И очень редкие случаи становятся достоянием общественности.

Полная безнаказанность агрессоров и равнодушие руководства чаще всего встречаются в сельских учреждениях для содержания детей, где-то на отшибе. Нянечкам, работающим за копейки, успеть бы убрать все. И им нет дела до воспитания у детей правильных ценностей и тем более хороших манер. Воспитателям, имеющим оклад на пару тысяч больше, чем у нянечек, и насмотревшимся на разные картины жизни, оставившим свои чувства в далекой молодости, уже до многого нет дела.

В домах-интернатах для детей-инвалидов в должности воспитателей часто можно встретить женщин, общающихся с детьми только с помощью ругани и криков. Люди, пришедшие туда работать с благими целями, не выдерживают психологической нагрузки и увольняются. Дети остаются в окружение лиц с прожженной совестью или твердолобых, ко всему привыкших. Кто из них вырастает?

Разумеется, есть и хорошие детдома даже в поселковой местности. Небольшие, уютные, и дети, воспитывающиеся в таких учреждениях, могут вырастать людьми, но это счастливый случай.

Реальность жизни

выпускников детдома

По словам руководителя фонда “Улагатты жануя” Марианны Гуриной, для ребенка из детского дома очень важно получить статус “сироты”. Тогда его причисляют к инвалидам, и он получает без очереди квартиру. Правда, по статистике, ждут ее от пяти до семи лет. А есть случаи, когда детдомовцев и вовсе не оповещают о том, что они должны стоять на очереди.

А бывают случаи, когда квартиры присваивают себе другие лица. Например, Алию и ее братьев лишили возможности получить квартиры, признав недееспособными по “липовым” документам врачей, в чем, естественно, было задействовано руководство детдома. Девушка, выйдя из лечебного учреждения, сумела через местного народного депутата восстановить дееспособность и получить квартиру, но сколько подобных ей остаются за бортом и превращаются в бомжей или проводят жизнь в психушке, тюрьме. К слову, Алия встретила хороших людей, заменивших ей семью, часто гостит у них, они и вывели ее в люди. А по поведению, несмотря на свои 25 лет, она бесшабашный ребенок. Не попади она в хорошие руки - неизвестно, что могло бы с ней случиться.

Зачастую детдомовцам могут дать жилье под снос, на окраине. Это лучше, чем ничего, но есть и другая сторона этой медали. Например, в одном небольшом казахстанском городе среди обычных панельных многоэтажек есть несколько домов, в которых массово дают квартиры детдомовцам. Соседи часто жалуются на шум, дебоши, притоны, пьянки, устраиваемые выпускниками детдомов.

Коммунальные услуги они не оплачивают даже не потому, что денег нет (ведь с пособия можно было бы заплатить за пару лет вперед), а потому, что они не понимают, что нужно платить, что им не все дадут и не все им должны. Их никто не научил организовывать жизнь, планировать будущее.

В пятиэтажке рядом с этим домом много криминальных элементов - они снимают там квартиры, и каждый вечер компании пьяных молодых людей занимают лавочки, ютятся в парках поблизости. Среди них много детдомовцев. Так последние и встают на “скользкую дорожку”.

Девочки, выросшие без материнской заботы, часто относятся беззаботно, равнодушно к своим детям, которых они могут рожать сразу после выхода из детдома. По телевидению передавали сюжет: девушке 18 лет, она ждет третьего ребенка. У нее дома пара пакетов крупы и пустые полки. Отметим, что первые дети уже были в детдоме. У таких выпускниц детдомов либо отсутствует, либо слабо развит материнский инстинкт. Как правило, их дети довольно часто также становятся воспитанниками сиротских учреждений.

“Синдром детдомовца” - это почти не выводимая болезнь. Чем больше человек прожил с пониманием того, что все вокруг дается за просто так, тем сложнее ему придется. Привычка к иждивенческому образу жизни, к тому, что все вокруг должны, - одна из самых вредных привычек.

Выпускники детдома являются и жертвами, и иждивенцами одновременно, они в этом не виноваты. Но у людей, хоть чему-то наученных и однажды попавших в тяжелую ситуацию, может сработать “механизм компенсации”, то есть они найдут выход. А те, кто в детдоме не научен ничему, вечно остаются в позиции жертвы-иждивенца.