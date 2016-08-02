Окружающая среда - это мы с вами Уходящая натура На этой неделе поступило довольно занятное сообщение: немцы создали документальный фильм о гибели сайгаков в Казахстане. Фильм оказался интерактивный, а сделали его помимо журналистов еще и исследователи из Франкфуртского зоологического общества.

Как сказано в анонсе, тайну массовой гибели сайгаков Бетпакдалинской популяции в Казахстане в 2015 году до сих пор пытаются узнать ученые, и, чтобы разрешить эту загадку, авторы фильма Saigas in distress (“Сайгаки в беде”) посетили места обитания краснокнижного животного.

И какие же версии после этого они предложили зрителям?

В мире, как отмечают авторы фильма, в основном выдвигаются идеи о том, что токсины могли стать причиной внезапной смерти животных. Эти токсины вырабатываются безвредной бактерией, которая обитает в дыхательных путях сайги.

По словам ученых, необычная погода - исключительно холодная зима, за которой следует очень влажная весна - может привести к выработке как раз бактерии пастереллеза (Pasteurella), то есть именно токсинов, которые могут вызвать фатальное внутреннее кровотечение в органах животных. Такие быстрые колебания температуры, по мнению ученых, вызваны изменением климата.

Напоминаем при этом, что массовая гибель сайгаков произошла в Казахстане в середине мая 2015 года. Мор начался 12 мая (интересно, а кто так точно установил эту дату?) на территории Костанайской области, затем продолжился в Актюбинской и Акмолинской областях. Погибла треть Бетпакдалинской популяции - более 150 тысяч сайгаков. При том, что общее количество особей этого вида животных в Казахстане до массового падежа варьировалось в пределах 280-300 тысяч голов.

Вообще-то, цифра эта чудовищная. Выходит, из-за изменения климата погибло не менее половины казахстанских сайгаков. Причем это тоже предположение, так как ученые - ни казахстанские, ни зарубежные - точного диагноза так и не дают. А ведь год прошел после этой трагедии.

Сайга гибнет регулярно. Причем регулярно случается вот такой, подобный массовый ее мор. И регулярно создаются комиссии, выезжают ученые, берут пробы и делают предположения. И регулярно эти предположения оказываются несколько, скажем мягко, приблизительными. Потому что еще ни разу точного диагноза никто не установил.

В такой ситуации всегда находятся и те, кто делает на трагедии политические спекуляции, обвиняя во всем, к примеру, запуски ракет с космодрома “Байконур”. По их мнению, во всем виноват гептил. Но вот в прошлом году запусков было очень мало, да и территории последнего массового падежа сайги далеки от мест, где обычно гептил находят, - это Костанайская, Акмолинская и Актюбинская области.

Мы никого не оправдываем и своих версий не выдвигаем. Мы лишь спрашиваем: когда же мы сами ответим на вопрос, почему гибнет сайга? А то ведь нехорошо как-то получается - даже немцы этим озаботились, и, выходит, что мы совсем уж беспомощны. Или, точнее, нам все это, что называется, “по барабану”?