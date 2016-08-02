Все озабочены информационной безопасностью Казахстана. И это правильно. Но вот вопрос: существует ли информационное пространство Казахстана? Оно существует, если информация поступает к потребителю через самые различные СМИ и это происходит непрерывно. А что на деле - задается вопросом газета “Комсомольская правда Казахстан” Газеты и журналы поступают к потребителю через сокращающуюся систему розничной торговли или по подписке крайне нерегулярно и с опозданием. Когда редакторы газет жалуются на резкое сокращение розничной сети, плохую работу по доставке прессы подписчику, чиновники обычно отвечают с плохо скрываемым превосходством - газеты умирают, наступила эпоха интернета! И удрученные собственной дремучестью и отсталостью газетчики скрываются в своих редакциях.

Но гибель газеты - это не более чем миф, и, как мне кажется, созданный специально для того, чтобы общество не обращало внимания на существующие дыры в нашем информационном пространстве. Обратимся к статистике. По данным Министерства по инвестициям и развитию РК, доля компьютерно-грамотного населения в возрасте от шести до 74 лет составляет 65 процентов. Таким образом, даже не уточняя критерии грамотности, выясняем, что 35 процентов населения остались за пределами веяний времени. А это более пяти миллионов человек. Наверное, они просто сами отстали от времени? Вовсе нет. Просто плотность абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет в 2016 году на 100 жителей составляет 13,5 процента. Если в городе охват достаточно высокий, хотя даже в крупных центрах есть зоны “вне доступа”, то на селе и в малых городах ситуация плачевная. К сведению сомневающихся: плотность фиксированных телефонных линий в сельской местности - 14,6 на 100 человек. Да, интернет крайне необходим и даже стратегически важен. В стране приняты очень нужные планы развития. Но дело идет крайне медленно. Доля объема производства и реализации товаров (услуг) отрасли информационно-коммуникационных технологий в общем объеме составляет в 2016 году 3,8 процента. Темп роста по сравнению с 2011 годом составляет 0,4 процента!

Есть много различных косвенных свидетельств доступности интернета. Первое - это система образования. Национальный сборник системы образования 2014 года дает такие данные. В Казахстане 7649 школ, в том числе сельских - 5702. Охвачено широкополосным интернетом 74,9 процента городских и 52,3 процента сельских школ. Если в сельской школе нет интернета, то его нет и в селе. А это значит, что почти половина сельского населения живет за пределами интернета.

Чиновники могут попенять на отсталость аульной молодежи. Категорически не согласен. Просто здесь не созданы необходимые условия. По данным Минобразования, на один компьютер приходится 13 учащихся. Нуждаются в замене почти 48 тысяч компьютеров из 194 тысяч, имеющихся в школах. Лишь 15,9 процента школ и техникумов внедрили систему электронного обучения. В результате, по оценкам международных организаций, примерно 58 процентов молодых людей в Казахстане функционально неграмотны!

Наверное, наши чиновники редко бывают за пределами Астаны и Алматы. Так вот, уже за несколько километров от двух столиц уровень пользования интернетом невелик. Вот данные: количество организаций, использующих интернет, с учетом госорганов 65 186 (в 2015 году). На Астану (5855) и Алматы (17 688) приходится 23,5 тысячи. Как в провинции работает электронное правительство, совершенно не понятно. Чтобы убедиться в этом, советую нашим министрам отправить “мыло” всем акимам районов, сельских округов, директорам школ или больниц с требованием ответить в течение пары минут простым: “Здравствуйте, господин министр!”. Сколько чиновников сможет получить это письмо и сколько сможет ответить? Не знаю.

Что касается качества интернета, то отсылаю к опросу, который проводило Минобразования. Примерно 44 процента респондентов заявили, что скорость интернета их не устраивает. 39 процентов затруднились ответить. Лишь 18 процентов одобрили ситуацию.

Вот такое у нас интернет-пространство. А выводы делайте сами. Асылбек Бисенбаев, главный редактор газеты “Комсомольская правда Казахстан”