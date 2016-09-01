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В духе Великой степи Исследования

Константин Кочевников
В минувшие выходные под Алматы прошел международный фестиваль “Џлы дала рухы”. Во второй раз в предгорьях Заилийского Алатау раскидывается этногородок, состоящий из тесно интегрированных аулов, в которых можно встретить кочевника и земледельца, ремесленника и воина, каскадера и главу региона. И совершенно разношерстный люд, который стремится в атмосфере гостеприимства и доброжелательности познакомиться с культурой предков

 

Фестиваль знакомит с богатым наследием казахов и других тюркских народов, а также с современными достижениями Казахстана. В то же время он раскрывает казахстанцам и гостям возможности для спортивного, экстремального, приключенческого и этнографического туризма.
Древние кочевники говорили: “Живя в настоящем, думай о будущем и не забывай прошлое!”. Эти мудрые слова стали девизом фестиваля и наилучшим образом описывают происходящее. И неудивительно, когда у облаченного в средневековые доспехи воина где-то под щитом вдруг начинает играть рингтон песни Бекболата Тлеуханова “Елiм менiн”.
В программу фестиваля вошли состязания профессиональных лучников, кокпаристов, охотников с ловчими птицами, показательные бои-реконструкции батыров. Доспехи, одежда бойцов и многих других участников фестиваля в точности воспроизводила историческую.
Открыть фестиваль прилетел на вертолете аким Алматы Бауыржан Байбек. А первыми номерами программы стали выступления всемирно известной конной группы кинокаскадеров из Алматы.
Гостей фестиваля могли на день или два приютить в настоящей войлочной юрте. Можно было посетить лавки ремесленников, освоить гончарное или скорняжное мастерство, поучиться валять войлок, поработать с серебром. Одновременно организаторы рассказывали о важности той или иной традиции или народного состязания, об истории Алматы, роли города на Великом шелковом пути и развитии торговых связей.

 

 

Аул лучников “Эрхий мерген” подготовили гости из Венгрии. Они же знакомили с традицией его изготовления, премудростями владения этим оружием.
В ауле “Тайбурыл” можно было проверить себя на стойкость и ловкость. Здесь забавлялись в куму алу и кокпар, на скаку поднимая с земли монеты или доставляя в казан тушу козла. Вспоминали обычай кыз куу - забаву для тех, кто хотел показать удаль и ловкость, догнав избранницу и поцеловав ее.
В расположенном рядом ауле “Кыран” ожили страницы древней истории. Практически забытым промыслом стала охота с казахской борзой тазы. Эти собаки - верные и преданные друзья кочевников - помогали при охоте на косулю или волка, просто скрашивали кочевой быт. Аул “Кыран” построили, чтобы в действии показать этих красивых собак.
В аул “Ак суек” шли, чтобы испытать силу, выносливость, смекалку, показать умение держаться в седле, меткость и быстроту реакции. Играли в “алгебру чабанов” - “Тогыз кумалак”. Состязались в “Аударыспак” и “Казакша курес”.
А в алуе “Батыр”, как в настоящем походном лагере, собрались атлеты из Казахстана, России, Украины, которые представили этапы развития военного дела, показали доспехи, вооружение, приемы ведения пешего и конного боя.
Фестиваль уже традиционно проводят в последние выходные августа и собираются проводить его в это время и впредь. Во-первых, он выпадает на канун Дня Конституции. Во-вторых, в этот раз он состоялся в преддверии Всемирных игр кочевников, которые вскоре пройдут в соседнем Кыргызстане, и стал как бы культурно-познавательным прологом. А еще организаторы приурочили его к 25-летию независимости Казахстана и празднованию 1000-летия города Алматы.

 

Фото Алексея Мальченко

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