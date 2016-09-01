Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует Пора учесть уроки Если честно, то день 1 сентября мы в школе не очень-то и любили. А если точнее и еще честнее - не любили вовсе. А за что его любить? Кончалось лучезарное лето, время беззаботной и безответственной неги, и надо было идти в строгую школу, где требовали учить всякие стихи и правила, формулы и уравнения, которые к лету и беззаботности никакого отношения не имели.

Нам говорили все вокруг, приучая нас к тому, что так надо. И мы учились всему, чему нас учили. Кто серьезно учился, а кто не очень. От чего зависела степень этой серьезности, сегодня определять очень даже интересно. Хотя бы потому, кто и кем в этой жизни, в конце концов, стал.

Надо заметить, что какую-никакую карьеру после школы хотело сделать большинство из нас. И в то далекое наше школьное советское время возможности для этого, конечно же, были. Не всеобъятные, безусловно, о чем так любят рассуждать ностальгирующие нынче по ушедшим социальным возможностям граждане старшего возраста, но были.

Но карьеру сделало явное меньшинство. Особенно ту карьеру, которая намечалась. Хотел, например, один из нас стать авиаконструктором, но стал просто конструктором и производственником, руководителем крупного предприятия - ну чем не карьера? Или хотел стать другой одноклассник доктором наук - и стал. Стал даже медицинским светилом в нашей стране.

А вообще в нашем классе таких вот докторов разных наук было трое. Причем степени научные и свои докторские диссертации они защищали еще в стародавнее, советское время. Что, согласитесь, немаловажно.

Было также пять кандидатов наук, и даже есть среди нас один генерал. Хороший вышел у нас класс, не правда ли? А вот 1 сентября мы все-таки не очень любили...

Но, что интересно, школу сегодня тепло вспоминают почти все. И мнение при этом господствует такое: учителя наши во многом сделали из нас тех, кем мы сегодня являемся. А так как у всех живущих поколений всегда присутствует некоторое высокомерие по отношению к образованности поколений помладше, то, по нашему всеобщему мнению, вышли мы из школы не самыми, так сказать, плохими учениками. На фоне тех, кто помладше нас.

Вышли мы довольно “начально образованными”. Во всяком случае, Ашхабад от Душанбе отличить можем и представление о теореме Ферма и биноме Ньютона тоже не потеряли. Не говоря уже о психологических нюансах личности Евгения Онегина или Пьера Безухова. Учили, знаем. Ну если не знаем, то общий взгляд имеем. И чем отличается буржуазная революция в Англии в XVII веке от Великой Французской революции в веке XVIII тоже можем, так сказать, рассказать и сегодня.

Но вот что еще интереснее, так это удивительные свойства нашей тогдашей школы. Не конкретно нашей, которую мы прошли и окончили, а вообще начальной и средней советской школы. Нет, преувеличивать ее универсальность мы бы не стали. Была она некой калькой со старой русской гимназии, но лишь бледной и во многом не всегда удачно деформированной. Ну, например, основательного гуманитарного, по-настоящему культурного образования она дать не могла. Не было у нее такой функции по определению.

Но была, повторяем, у нее одна очень интересная особенность. Может, со мной кто-то и поспорит, но, как сегодня видится, главной задачей школы тогда было научить. Нет, не “дать знания”, а именно научить эти знания впитывать, осваивать и даже отсеивать, что ли. Если выражаться языком современным (далеко не всегда прозрачным), то научить мыслить.

Несмотря на рутину инструкций из гороно и районо - как учить и чему, суть старой гимназии все-таки вытравить большевицким идеологам от образования не удалось. И учителя наши, люди вполне советские, видели свою задачу именно такую - гимназическую. Может, есть другие мнения, готов выслушать.

Была у главного большевицкого вождя Ленина спутница, Надежда Константиновна Крупская. И занималась она в только что созданном большевицком государстве образованием. И вот как-то, в конце 20-х годов прошлого века, она написала о том, что социализм навсегда установится в бывшей империи только в том случае, если удастся им, большевикам, вырастить хотя бы одно поколение молодежи, которое родилось бы уже не в империи, а в Стране Советов. И впитает это поколение все то бесценное, что даст ему эта Страна Советов (Советы - это тогдашние органы “народной власти”).

И если это поколение вырастет и придет к управлению страной, к той самой власти, то и за социализм можно будет уже не беспокоиться. Будет социализм уже навеки. Но вот что интересно. Например, Юрий Андропов и Константин Черненко - два лидера СССР, которые о смене социализма даже не помышляли, они как раз родились в бывшей империи. А вот Михаил Горбачев и Борис Ельцин, которые этот самый социализм и порушили, - они-то вот родились уже после империи, в 1931 году. И, наверное, впитали все то, что им дала Страна Советов.

Интересно, да? А вот 1 сентября в школу нужно идти всем. Хоть мы этот день не очень-то и любили...