Айгуль Жилкишина

Когда говорят “Персия”, то в первую очередь вспоминаются великолепные ковры и коты. И, конечно, царь Кир II - один из немногих, кого по праву можно назвать великим. Менее чем за 20 лет он создал империю, которая завоевала все государства Древнего Востока от Северной Африки и Средиземного моря до реки Инд. Персы при нем создавали удивительные, невиданные до той поры инженерные сооружения - роскошные дворцы посреди бесплодной пустыни, дороги и мосты. Владения этих всевластных, честолюбивых правителей назвали “царством стран”, а Кира II - “правителем четырех сторон света”. Предлагаем читателям серию об истории одной из величайших в истории цивилизации империй, которую мы начнем с одной из самых влиятельных фигур Древнего мира

Эта империя возникла из ничего исключительно благодаря упорству человека. Три тысячи лет назад по Иранскому нагорью кочевали персидские племена, где источники воды попадались довольно редко. Но древние персы нашли способ переброски воды на свои поля. И брали они ее не из рек и озер, а в самом неожиданном месте - в горах. Маханди - лозоходцы, геологи и инженеры в одном флаконе - заложили первый камень в основу Персидской империи: систему подземных каналов, так называемых канатов.

Древние строители использовали земное притяжение и естественный уклон местности от Эльбруса к Персидскому заливу (который был, кстати, назван в честь Персии). Сначала выкапывалась вертикальная шахта и прокладывался небольшой участок тоннеля. Примерно в километре от первой выкапывали вторую шахту и вели тоннель дальше. Угол уклона был постоянным на всем протяжении тоннеля. При этом не слишком большим - иначе бы вода размывала основание, и не слишком малым, чтобы вода не застаивалась. И расстояние до источника воды могло быть и 20, и 40 километров. Задолго до создания легендарных римских акведуков персы перебрасывали огромные массы воды на значительные расстояния в сухом жарком климате с минимальными потерями из-за испарения.

Отважный стратег

Перед появлением Персии на древнеиранских землях в течение тысячи лет существовало царство Элам, а с конца VIII века до н.э. его сменило молодое государство Мидия. Царь Киаксар объединил все мидийские племена в единое государство, и Мидия к середине VII в. до н. э. стало крупным царством наряду с Ассирией, Эламом и Урарту.

К началу VII века до н.э. все прочие племена признали главенство Ахемена - основателя династии, а его сын Чишпиш возглавлял союз персидских племен в 675 - 650 гг. до н. э. Далее царская власть перешла к его сыну Киру I, который был правителем области Парсумаш.

Однако расцвета династия Ахеменидов достигла при царе Кире II Великом. Когда Кир стал персидским царем, на Ближнем Востоке существовало четыре крупных государства: Мидия, Вавилония, Лидия и Египет. Всем им в будущем суждено было войти в состав великой державы Ахеменидов, началу создания которой положило восстание персов (553 г. до н.э.) против Мидии.

Чтобы возбудить воинственный дух персов, Кир, по словам Геродота, пошел на хитрость. Однажды он велел им прибыть с серпами и расчистить от колючего кустарника значительный участок земли. После того как работа была закончена, царь распорядился заколоть скот и подать в изобилии вина и хлеба, чтобы угостить персов. Обратившись к собравшимся на пиру, Кир спросил, предпочитают ли они надрываться от тяжелого труда или проводить время в веселье и пирах. Как и следовало ожидать, персы выбрали второе. Тогда Кир стал уговаривать своих подданных отложиться от Мидии и обещал им, что успех мятежа обеспечит им всем счастливую жизнь. Персы охотно откликнулись на призыв своего воинственного вождя.

Вскоре после захвата Мидии Кир подвергся нападению со стороны коалиции Египта, Вавилона и Лидии, поддержанной также Спартой, которая обладала наибольшей военной мощью среди всех полисов Эллады. Сразу после победы над Астиагом, в 549 г. до н.э., Кир овладел Эламом и сделал главный город этой страны - Сузы - своей столицей. В следующем году были покорены страны, входившие в состав бывшей Мидийской державы: Гиркания, Парфия и, вероятно, Армения. Затем пришло время Лидии.

В ту пору это государство объединяло под своей властью всю Малую Азию. Ее царь Крез считался одним из могущественнейших и богатейших государей Востока. Уверенный в своей непобедимости, он в 547 г. до н.э. вторгся в Каппадокию, раньше принадлежавшую мидийцам. Кровопролитное сражение между противниками произошло на реке Галис и закончилось безрезультатно. Но Крез отступил к своей столице Сардам, чтобы тщательнее подготовиться к войне. Однако Кир не дал ему собраться с силами и неожиданно явился со всем своим войском к Сардам.

Крез вывел навстречу Киру свою армию, состоявшую большей частью из вооруженной копьями конницы. Для того, чтобы избежать ее стремительной атаки, Кир по совету своего ближайшего военачальника Гарпага придумал такую хитрость: он велел освободить от поклажи всех шедших в обозе верблюдов, посадил на них воинов и поставил эту своеобразную кавалерию впереди своего войска. Когда начался бой, лидийские кони, не привыкшие к виду и запаху верблюдов, обратились в бегство. Всадники были принуждены соскочить с них и сражаться с врагом в пешем строю. Несмотря на отчаянное сопротивление, они, в конце концов, были сокрушены и бежали в Сарды. Осада этой неприступной крепости продолжалась всего четырнадцать дней. Персам удалось найти тайную тропу, по которой они взошли на отвесные стены акрополя. Этот неожиданный штурм решил исход всей войны - лидийцы были покорены, а их царь Крез оказался в плену у Кира. Перс сохранил жизнь Крезу и даже сделал его своим советником. Мечом и отвагой

После лидийского похода Кир приступил к завоеванию областей Средней Азии и Восточного Ирана. В источниках не найдено, каким образом Маргиана, Дрангиана, Хорезм, Согдиана, Бактрия, Гедросия, Гандахара и Арахосия вошли в состав державы Ахеменидов. Историки полагают, что это произошло в 545-540 гг. до н.э. А затем наступила очередь Вавилонии, которая включала в себя почти всю Месопотамию, Сирию, Финикию, Палестину, часть Аравийского полуострова и Восточную Киликию.

Весной 539 г. до н.э. персидская армия выступила в поход и начала продвигаться вниз по долине реки Диялы. Все лето персы проводили земляные работы у реки Гинд, чтобы отвести воды в другое русло и лишить город воды. До того, согласно Геродоту, Кир велел перекрыть караванные пути к Вавилону.

Решительное сражение между персами и вавилонянами произошло в августе 539 г. до н.э. у Описа на Тигре. Кир одержал здесь победу над пасынком Набонида Белшаррууцуром. В октябре его войска взяли хорошо укрепленный Сиппар, а через два дня - 12 октября - также без боя Кир овладел Вавилоном. Персы убили царевича Белшаррууцура, но с престарелым Набонидом Кир обошелся милостиво - сохранил ему жизнь и только удалил из Вавилонии, назначив сатрапом Кармании. Персидский царь велел вернуть обратно идолов богов, вывезенных Набонидом из храмов покоренных городов. Многие храмы, разрушенные ассирийцами и вавилонянами, были при нем восстановлены (в том числе и евреи получили разрешение восстановить свой Иерусалимский храм). Местная вавилонская знать в основном сохранила все свои привилегии. В 538 г. Кир разрешил евреям, которых некогда увел в плен вавилонский царь Навуходоносор, возвратиться в Палестину и восстановить развалины Иерусалимского храма.

После падения Вавилонии все страны, расположенные к западу от нее до границ с Египтом, по-видимому, добровольно подчинились персам, а Кира отныне именуют “царем Вавилона, царем стран”. Вслед за столицей персам подчинились и вавилонские провинции Сирии. После Кир разбил саков и бактрийцев. Историки Александра Македонского упоминают также поход Кира через Гедросию, в котором он потерял все свое войско за исключением всего семи воинов. Последний бой

За 20 лет беспрерывных войн Кир сумел создать огромную империю, простиравшуюся от Египта до Индии. Ему подчинились все народы, проживавшие на этих землях: египтяне, мидийцы, лидийцы, греки, персы, израильтяне, вавилоняне и многие другие. Но на этом он не успокоился и решил покорить воинственные племена массагетов, обитавших по южным берегам Каспийского моря, которые возглавляла царица Томирис.

Кир действовал хитро, он послал вперед отряд с обозом, груженным бурдюками с вином. Массагеты разгромили его отряд, захватили обоз и... напились. Следовавший за отрядом Кир легко захватил всех воинов-массагетов. Среди пленников был и сын царицы.

Томирис была в страшном гневе, узнав, что коварный персидский царь обманом разбил ее отряды и захватил ее сына. Она собрала новое войско и приказала всем биться насмерть. Непобедимый Кир впервые потерпел поражение, в схватке его убили. Томирис приказала отрубить ему голову и сунуть ее в бурдюк с вином. Позже тело Кира выдали персам. Его похоронили в усыпальнице в Пасаргадах, которая сохранилась и до наших дней. На ее стене написано: “Я - Кир, царь Ахеменид”.

Кир Великий заложил основы персидской державы Ахеменидов, которая просуществовала более двух веков и конец которой положил Александр Великий. Три десятилетия никто и ничто не могло противостоять Киру Великому. Он прожил слишком мало и не успел проявить себя в мирных условиях. Как и Юлий Цезарь, Кир успел победить врагов, но не успел консолидировать империю. Историк Ксенофонт в своих трудах описывает его как идеального царя и мудрого человека.

Его завоевания и достижения в сфере государственной стратегии и политики сделали его одной из самых влиятельных фигур Древнего мира. Ученые полагают, что в глиняном цилиндре Кира Великого записаны первые в истории правила управления обществом, где живут народы многих национальностей и религий.

В прошлом месяце авиакомпания “Эйр Астана” открыла рейс Алматы - Тегеран - Алматы.

Полеты выполняются три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам на современных воздушных судах “Эмбраер-190”, располагающих салонами эконом-класса (88 мест) и бизнес-класса (девять мест). Вылет из Алматы - в 10.55, самолет прибывает в Тегеран в 13.20. Вылет обратно из Тегерана - в 14.20, прилет в Алматы - в 19.05. Средняя продолжительность полета рейса Алматы - Тегеран составляет 3 часа 55 минут, Тегеран - Алматы - 3 часа 30 минут.