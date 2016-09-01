С наступлением календарной осени обновились не только данные по ценам на углеводороды, но и прогнозы относительно поведения этих цен. В середине этой недели пришло сообщение о том, что нефть подорожала в рамках коррекции после спада на данных об увеличении запасов в США. Если конкретно, то мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг вернулись к положительной динамике в рамках коррекции после значительного спада более чем на три процента днем ранее на фоне данных о росте запасов в США от Министерства энергетики страны.

Итак, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,66 процента ­ до 47,20 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,67 процента ­ до 45 долларов за баррель.

На фоне каких данных произошли такие изменения? В среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 26 августа, увеличились на 2,3 миллиона баррелей ­ до 525,9 миллиона баррелей. Тогда как аналитики ожидали роста лишь на 0,921 миллиона баррелей, что вызвало негативную реакцию инвесторов.

Министерство также сообщило, что добыча нефти в США за неделю снизилась на 60 тысяч баррелей в сутки ­ до 8,488 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина сократились на 0,7 миллиона баррелей ­ до 232 миллионов баррелей. Аналитики ожидали снижения на 1,157 миллиона баррелей.

На этом фоне стоимость нефти в среду усилила спад, а в четверг эти цены перешли к коррекционному росту, который также поддерживает относительно слабый доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран ­ основных торговых партнеров США) демонстрировал незначительный рост в четверг ­ на 0,1 процента, до 96,02 пункта ­ в ожидании публикации в пятницу данных по рынку труда за август.

“Более слабый доллар оказывает поддержку ценам на нефть сегодня”, ­ сказал в среду вечером директор по инвестициям Ayers Alliance Securities Джонатан Барратт.

Если же попробовать проанализировать общий тренд по нефти, то рост добычи сланцевой нефти в США не оставляет шансов на существенный подъем мировых цен на энергоносители. Американское Агентство энергетической информации (EIA) сообщило в начале недели, что добыча сланцевой нефти в США увеличится в перспективе почти в полтора раза. А добыча сланцевого газа - удвоится. Не остановит этот рост, судя по всему, и официальное признание американскими властями того факта, что технологии фрекинга (гидроразрыва пласта) прямо связаны с аномальным увеличением числа землетрясений в районах добычи.

Как известно, ученые уже давно доказывают, что причина участившихся геологических катаклизмов - это закачка технологических растворов в нефте- и газоносные пласты. Но чиновники впервые признали результаты этих исследований.

За последние несколько лет частота землетрясений значительно выросла, сообщила американская геологическая служба. В период до 2008 года в центральной части США происходило в среднем за год около 24 землетрясений с магнитудой выше трех баллов. В последующее десятилетие регистрировалось в среднем более 300 землетрясений в год, а в прошлом году было зарегистрировано уже более одной тысячи катаклизмов.

Сотрудники американского агентства по охране окружающей среды (ЕРА) объявили, что “существует значительная вероятность того, что сейсмоактивность на севере Техаса связана со скважинами промышленных стоков”. До недавнего времени американские чиновники ставили под сомнение связь сейсмической активности с закачкой соленой воды, используемой при бурении скважин при гидроразрыве пласта.

Экологи также встревожены возможным ущербом для подземных источников питьевой воды. В связи с этим они уже закрыли в Оклахоме несколько утилизационных скважин для откачки технологического раствора, который используется при гидроразрыве пласта.

Примечательно, что ранее американская New York Times писала, что за протестами экологов против технологий сланцевой добычи стоит путинская Россия, которая пытается защитить свой топливно-энергетический комплекс от конкуренции, а заодно и подорвать технологический прогресс в Европе и США.

“Чиновники Соединенных Штатов Америки и Европейского союза обвинили Кремль в финансировании движений зеленых в Европе, с тем чтобы поощрить протесты против фрекинга”, - сообщала американская пресса. Кстати, похожие обвинения Москвы в “демонизации добычи сланцевого газа” в Донбассе звучат сегодня и в украинской прессе. Так что и экологические данные становятся предметом политического торга и экономической войны между различными странами, как видим.

Но на этой неделе в этой информационной схватке произошел знаменательный перелом - теперь уже и сами американские власти признали наиболее сейсмоопасными штаты Оклахома, Канзас, Техас, Колорадо, Нью-Мексико и Арканзас, в которых проявились последствия фрекинга.

Однако, по прогнозам американского Минэнерго, прирост сланцевой добычи обеспечат другие штаты. Агентство EIA считает, что самыми перспективными будут месторождения сланцевого газа в Пенсильвании. Этот штат должен будет обеспечить более половины общей добычи сланцевого газа в ближайшие два десятилетия. А треть добычи сланцевой нефти будут обеспечивать месторождения в Монтане и Северной Дакоте.

По прогнозам американцев, через полтора года добыча сланцевой нефти начнет увеличиваться и к 2040 году достигнет 7,1 миллиона баррелей в сутки. Предыдущий максимум добычи сланцевой нефти в США составил в 2015 году около 4,9 миллиона баррелей в сутки.

Для сравнения: нынешняя добыча Ирана, который является одним из факторов низких нефтяных цен, составляет лишь около 3,7 миллиона баррелей в сутки. А избыток или недостаток предложений на мировом рынке, по разным данным, не превышает одного миллиона баррелей в сутки.