Айгуль Жилкишина Культура и политические институты Древней Персии сыграли важную роль в мировой истории и сохранили свое значение в течение многих столетий. Достижения вавилонской астрономии, египетской медицины и греческой философии, возникшие и развивавшиеся в подвластной персам Малой Азии, по праву считаются крупнейшими достижениями древних культур. Эстетические представления древних персов стали традицией для последующих поколений и вошли в фонд мировой культуры. А произведения искусства, созданные персидскими мастерами более 2000 лет назад, до сих пор впечатляют оригинальностью сюжетов и совершенством форм. Продолжая экскурс в историю Персидской империи, поговорим сегодня о вкладе этого древнего народа в инженерное дело, торговлю и экономику нашей цивилизации После кончины Кира II державу Ахеменидов возглавил Камбис II, его старший сын, и в 525 году до н. э. персы под его предводительством завоевали Египет. В 522 году до н.э. Камбис неожиданно умирает, и на несколько месяцев персидский трон оказался в руках мидийского мага. Но в конце того же года его свергает представитель молодой ветви династии Ахеменидов Дарий I (правил с 522 по 485 год до н.э.)

Начало его правления прошло под знаком многочисленных восстаний народов Ахеменидской державы. Против Дария подняли мятеж практически все сатрапии от Мидии, Элама, Маргианы, Парфии, Саттагидии до сакских племен Средней Азии, Вавилонии и Египта. Однако через год все восстания были подавлены, и Дарий восстановил империю Кира и Камбиза в ее прежних границах.

В 519 г. до н. э. царь возглавил поход против сакских племен тиграхауда, обитавших в Средней Азии, и покорил их. В 519 - 512 годах персы захватили Фракию, Македонию и северо-западную часть Индии. Дарий присоединил к своим владениям также и скифские земли.

В августе 490 года до н.э. Дарий захватил Македонию и подошел к Марафону, где его встретило объединенное войско Афин и Коринфа под командованием Фемистокла. Персидское войско насчитывало, по разным данным, от 60 до 250 тысяч человек, а у греков сил было в разы меньше. В открытой схватке на широкой равнине персы могли бы запросто разбить войско греков. Однако греки разделились на два отряда и атаковали войска Дария с флангов. Понеся тяжелые потери, персы отступили. По мнению многих историков, с этого времени статус Персидской империи перестал уже быть непререкаемо абсолютным. Возможно, по той причине, что Дарий I, сочетая в себе таланты правителя, строителя и полководца, обладал ими в разной степени. Он был весьма одаренным стратегом в экономическом обустройстве империи, но он не был таким военным гением, как Кир Великий.

Дарий решил вернуться домой, в свою любимую столицу Персеполь, но так и не вернулся: в 486 году до н.э. в походе на Египет Дарий умирает. Он оставил наследникам империю, изменившую понятие о том, что такое слава и величие. Он предотвратил хаос, заблаговременно назвав преемника - своего сына Ксеркса.

Во время правления Дария I границы Ахеменидской державы простирались от реки Инд на востоке до Эгейского моря на западе, от Армении на севере до первого нильского порога на юге. В ее состав входили Мидия, Элам, Парфия, Вавилония, Ассирия, Аравия, Армения, Каппадокия, Лидия, Иония, Египет, Эфиопия, Ливия и другие провинции. К слову, социально-экономические институты и культурные традиции, сложившиеся в ахеменидский период, сыграли большую роль в мировой истории и сохранялись в течение многих столетий, обслуживая государства Александра Македонского, Селевкидов, парфян, Сасанидов. Золотой век

Персии

Все, как известно, познается в сравнении. Если вы спросите современников, что такое восточная роскошь и несметные богатства, то, возможно, вы услышите о состояниях монархов Королевства Саудовской Аравии или Кувейта. Но с чего начинали саудовские шейхи до появления нефтяных вышек? Как правило, с двух тысяч дойных верблюдиц и двух-трех оазисов, населенных его соплеменниками. Проходящие через пустыню караваны платили им пошлину за право пользования водой и пищей - в этом и заключалось все богатство аравийских правителей.

Когда произносят “персидский шах”, то вспоминают образы Кира Великого, Дария, Ксеркса, а также их сатрапии, коими были Вавилония, Эфиопия, Египет, Маргиана и другие области с огромными территориями и самобытными культурами. И Древняя Персия на протяжении всей своей истории всегда была огромной империей.

Древние греки, познакомившиеся с организацией государственного управления в империи Ахеменидов, восторгались мудростью и дальновидностью персидских царей. По их мнению, эта организация была вершиной развития монархической формы правления.

Хотя все персидские правители являлись единоличными монархами, управлявшими подданными по воле богов, абсолютной эта власть была лишь теоретически, на практике она ограничивалась влиянием крупных феодалов. Правлению персидских монархов и преемственности их власти угрожали не только внешние враги, но и члены их собственных семейств. И они старались упрочить власть при помощи браков с родственниками. Кроме того, шахиншахи брали в жены дочерей потенциальных или действительных врагов - как внутренних, так и иноземных.

Помимо царского совета - консультативного органа, состоявшего из “семи персидских и мидийских князей”, в империи существовали сатрапы. Персидское царство делилось на большие провинции, называвшиеся сатрапиями по титулу их правителей - сатрапов (перс, “кшатра-паван” - “блюститель области”), представителей персидской знати, и должность эта передавалась по наследству. Сатрапы обладали определенной независимостью в управлении сатрапиями, в том числе в решении судебных и финансовых вопросов. Им подчинялись правители подведомственных областей, а в подведомственных областях были князья народов, населявших область.

Обычно их было 20, но это число колебалось, так как иногда управление двумя или более сатрапиями поручалось одному лицу и, наоборот, одна область делилась на части. Сатрапы и правители более мелких областей были не единственными представителями местного управления. Кроме них во многих провинциях существовали наследственные местные цари или владетельные жрецы, а также вольные города и “благодетели”, получившие в пожизненное, а то и наследственное владение города и округа.

Таким образом, в сатрапиях было внутреннее управление, сохранявшее местное право, систему мер, язык, подати и пошлины. Однако они находились под постоянным контролем сатрапов, которые могли вмешаться в дела областей, особенно при смутах и волнениях.

Кроме этого вся империя была поделена на пять округов, во главе которых стояли военачальники, которым и подчинялись военные руководители сатрапий. Обязательной стала посылка военных отрядов на окраины империи и сооружения там крепостей и форпостов. В эти отряды запрещалось включать местных воинов. Элитой персидской армии являлись “бессмертные” - 10 тысяч лучших персидских воинов, первая тысяча которых, самые знатные и родовитые, являлась личной охраной царя. Это была регулярная армия, которая находилась на содержании царя, чему положил начало еще Кир. Существовала и резервная армия, которая тоже состояла из персов, но они привлекались на службу только во время больших военных кампаний.

Персидская армия по составу и тактике отличалась от прежних армий, для которых были типичны колесницы и пехота. Главной ударной силой персидских войск стали конные лучники, засыпавшие противника тучей стрел, не вступая при этом с ним в прямое соприкосновение.

Главным городом были Сузы, в то время как Вавилон и Экбатаны были административными центрами. А легендарный Персеполь слыл центром ритуальной и духовной жизни.

Все провинции соединялись почтовыми дорогами, самая значительная из которых - “царская дорога” - пролегала от Суз до средиземноморского побережья, о ней мы расскажем позже. Несмотря на то, что по всей империи были введены единая административная система, единая денежная единица и единый официальный язык, многие подвластные народы сохраняли свои обычаи, религию и местных правителей. Период правления Ахеменидов отличался терпимостью. Долгие годы мира при персах благоприятствовали развитию городов, торговли и сельского хозяйства - древний Иран переживал свой Золотой век. Дворец Дария в Персеполе

Империя торговли

Экономика Персидской империи основывалась на сельском хозяйстве. И поскольку небольшие реки не обеспечивали арыки водой (летом они пересыхали), древние иранцы разработали для полива полей уникальную систему подземных каналов-канатов, о которой мы уже писали в предыдущей статье. К слову, область, известная в современном Иране как Хузистан, до сих пор густо изрезана сотнями древних каналов. Читатели наверняка помнят сюжет из фильма “Тегеран-43”, в котором разведчикам помогали канатчики, знавшие все пути-подходы к зданиям старого города.

Стоит отметить, что ирригационные системы орошения с помощью дамб и каналов достигли пика своего развития в Сасанидский период Персии (VII век н.э). Качество их было столь совершенным, что и до наших дней сохранились многочисленные остатки дамб, мостов и акведуков, возведенных при Сасанидах.

В Персии действовала очень эффективная почтовая служба, причем почтовые курьеры покрывали до 145 км в день. Вдоль дорог на расстоянии дневного пути одна от другой были построены почтовые станции, где меняли лошадей. А центром разведения лошадей с незапамятных времен была плодородная область в горах Загроса, расположенная по соседству с трансазиатским торговым путем. Кроме того, иранцы с древности начали использовать верблюдов в качестве вьючных животных.

В Древней Персии помимо сельскохозяйственного производства процветала и торговля. Практически все важные города в древних восточных царствах пролегали вдоль торгового пути, который связывал Средиземноморье и Ближний Восток. При этом жители древнего Ирана всегда исполняли роль посредников - они охраняли торговые пути и поддерживали тем самым товарообмен. Именно поэтому в городах Персидской империи можно было купить товары практически со всех концов света. Тому свидетельство найденные при раскопках в Сузах и Персеполе прекрасно сохранившиеся изделия из Египта и других персидских владений. А на рельефах Персеполя можно увидеть представителей всех сатрапий державы Ахеменидов, подносящих дары своим великим властелинам.

Стоит напомнить, что во времена правления династии Ахеменидов Персия продавала мрамор, алебастр, свинец, ляпис-лазурь (лазурит), драгоценные металлы, бирюзу и различные ювелирные изделия. Но особенно в те времена, как и сегодня, ценились персидские ковры.

Международная торговля позволила персам создать колоссальные запасы золотых монет со всех сатрапий государства. Кстати, первые персидские монеты появились благодаря Дарию I. Золотые монеты он назвал “дарики”, а более мелкие серебряные монеты получили название “сикли”. Греки и те, и другие монеты называли “лучниками”, так как на аверсе этих монет был изображен Дарий, держащий в руках лук.

К слову, особой экономической роли эти монеты не играли, важнее был идеологический момент. В Персидской империи монеты оставались средством платежа для низших и средних сословий, в то время как в высших сословиях ценился только их фактический вес.

Дело в том, что монеты древней Персии стали результатом симбиоза нескольких систем, которые были унаследованы ахеменидской Персией от предшествующих ей государств. Стандарты, базирующиеся на серебре, были в ходу в Вавилоне и Ассирии. Правители этих государств не пересчитывали монеты, а просто измеряли их на вес. Поэтому в те времена дань, подносимая персидским царям, оплачивалась не монетами, а всегда измерялась на вес, и неважно в каком виде были драгоценные металлы - в виде серебряных и золотых изделий, слитков или украшений. Кроме того, Дарий искал способы ввести в обращение весовой эталон для того, чтобы унифицировать систему податей для всех сатрапий империи.

К слову, о податях. Существует легенда, согласно которой Дарий собрал всех своих сатрапов и спросил: “Сколько могут заплатить мои подданные?”. Наместники называли различные цифры. Царь подсчитал среднее арифметическое значение и сократил его вдвое. Так он давал возможность достойно жить всем подданным своей империи. Дарий-строитель

Кира Великого потомки называли “царь-отец”, его сына Камбиза - “царь-господин”, а Дария - “царь-торгаш”. Хотя по праву его можно было бы окрестить “строителем”. Расширяя границы своей империи, Дарий не забывал об укреплении единства. Как можно было этого достичь? Только связав дальние провинции между собой. И великий перс осуществил два проекта, чтобы сделать империю единой: первый, протяженностью в две с половиной тысячи километров, связал отдаленные провинции, второй - Красное море со Средиземным.

В 515 году до н.э. Дарий повелевает построить дорогу, которая пройдет через всю империю от Египта до Индии. Это выдающееся инженерное сооружение получило название “Дорога Дария”, или “Царский путь”. Эта магистраль соединяла новую персидскую столицу Персеполь с западным побережьем Малой Азии. Начиналась она в городе Сарды и, доходя до района современного Мосула в Ираке, разделялась на две ветви, одна из которых через Экбатаны направляла путников к Великому Шелковому пути, а другая уходила в юго-восточном направлении в сторону Суз и Персеполя. Длина дороги составляла 2698,87 километра.

Это было поистине гениальное инженерное сооружение: во-первых, дорога была вымощена каменными плитами, а во-вторых, покрытие дороги лежало на насыпи - подушке из гравия или щебня, которая либо отводила, либо впитывала грунтовые воды. Наконец, на “Царском пути” через каждые 30 километров располагались 111 застав, где путешественники могли отдохнуть и сменить лошадей. И дорога охранялась на всем своем протяжении.

Кроме того, для того чтобы держать под контролем отдаленные от центра империи сатрапии северной Африки, Дарий I решил строить канал между Средиземным и Красным морями (предтеча Суэцкого канала), который позволял бы кроме этого иметь прямой путь из Персии в Египет, минуя Синайскую пустыню, соединив Нил и Красное море. Справедливости ради стоит отметить, что этим проектом задолго до Дария занимались египетские фараоны Сенусерт, Рамзес II и Нехо II.

Канал длиной 200 километров был построен за семь лет. Однако были участки канала между Нилом и Красным морем, где канал превращался в мощеную дорогу на возвышении, по которой корабли перетаскивали волоком, а затем снова спускали на воду. На берегу Дарий повелел возвести памятные стелы об этом событии: “Я, Дарий, Царь Царей, покоритель Египта, построил этот канал... По моему каналу пошли корабли”. Древние персы построили еще много удивительных и невиданных для той поры инженерных сооружений - прекрасные дворцы посреди неприветливой безводной земли, роскошные сады, системы водоснабжения и канализации...

Персы отличились не только в гражданском строительстве. Они также прилагали свои удивительные инженерные способности и на войне. Так, известна постройка военными инженерами Дария понтонного моста через Босфор - пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Черное море с Мраморным - в самом узком месте (700 метров). Чтобы построить мост, инженеры использовали лодки, поставленные бок о бок, на них положили настил и слой утрамбованной земли и бревна. Чтобы лодки не унесло, они удерживались якорями определенного веса. Геродот сообщает, что по этому мосту в Грецию вошли 70 тысяч воинов.

Сын Дария, Ксеркс, воспользовался опытом своего отца, также построив понтонный мост через неспокойный Геллеспонт (Дарданеллы) - пролив, который соединяет Эгейское море с Мраморным морем. В качестве понтонов были использованы 674 корабля. Корабли удерживались на месте при помощи специальной системы канатов, которая делала конструкцию гибкой, что было очень важно при волнении моря. Каждая секция моста состояла из двух кораблей, соединенных помостом, что позволяло успешно держать удары волн. Мост оказался способен выдержать не только пеших воинов, но и тысячи всадников в полном обмундировании.

Все, как известно, познается в сравнении. Если вы спросите современников, что такое восточная роскошь и несметные богатства, то, возможно, вы услышите о состояниях монархов Королевства Саудовской Аравии или Кувейта. Но с чего начинали саудовские шейхи до появления нефтяных вышек? Как правило, с двух тысяч дойных верблюдиц и двух-трех оазисов, населенных его соплеменниками. Проходящие через пустыню караваны платили им пошлину за право пользования водой и пищей - в этом и заключалось все богатство аравийских правителей.