В театре политики главные роли исполняются за кулисами Премьер как образ приходящий Премьер-министр Карим Масимов ушел со своего поста. Теперь он председатель Комитета национальной безопасности. В большинстве своем комментаторы охарактеризовали это так: “Масимова сняли с должности”. Почему? Тут перечисляют сразу несколько причин.

Перестал, мол, генерировать идеи (интересно, а какие-нибудь из идей, высказанных или осуществленных им в прошлом, кто-то мог бы вспомнить?). Перестал брать огонь на себя (тоже любопытная мысль - а каким образом он должен был это делать и делал ли это в период первого своего премьерства?). У него не было новой экономической политики (это уж совсем оригинальный посыл, если учесть, что в нынешних условиях сформулировать такую политику, мягко говоря, проблематично).

В общем, всяких “объяснений” случившегося хватает, причем самых разнообразных и порой весьма неожиданных. Один политолог даже выдвинул предположение о том, что Карима Кажимкановича за то, что он “пропустил” теракты в Актобе и Алматы, и сняли - и специально “отодвинули” в КНБ, чтоб лучше за этим делом впредь следил. И за “земельные митинги” - тоже.

Вообще же смена главы кабинета министров у нас всегда является некой неожиданной сменой декораций. Нет, не в укор министрам будет сказано. Они, конечно же, не декорации, а вполне живые и деятельные люди, но мы имеем в виду другое.

Вот идет себе, идет драматургическое действие под названием “работа правительства”. О том, какая эта работа, мнения очень даже разные, но правительство у нас есть, и от его работы, в конце концов, зависит весьма и весьма много. Но вот механизм этой работы, его, так сказать, алгоритм в толще народной неизвестен, и потому о правительстве можно сказать все, что захочется. Так же, как и о смене и правительства, и его главы.

Но нельзя сказать одного: что мы без правительства вполне себе и проживем. Такого сказать нельзя хотя бы потому, что формально мы без правительства еще не жили и как это может быть, мы не знаем. Наверное, может быть довольно плохо. Или не очень. Или плохо, но потом привыкнем. Но хорошо наверняка не будет. Впрочем, повторимся, никто этого не знает. Вот без парламента это было, а без правительства - еще нет.

Но действие идет, правительство собирается и расходится. Поручения ему, правительству, даются. Министры выступают перед парламентом, отчитываются. Министров критикуют, их иногда даже хвалят, они фигуры порой более публичные, чем наши яркие и велеречивые депутаты парламента. И вот... Наступает внезапный последний акт этой драматургии - премьера снимают, кабинет распускают, причин не называют. Все уходят. Ну чем не смена декораций? Потому как ни действующими лицами, ни исполнителями никого, по большому счету, назвать нельзя. Потому что ответить на вопросы: а как действовали и как исполняли, никто толком не может.

Каким он был, “дважды премьер” Масимов? Наверное, не самым худшим или, во всяком случае, не самым критикуемым. Бывали персоны и куда более противоречивые. А вот Карим Кажимканович всегда внушал хотя бы внешне позитив - то своей улыбкой, то мягкостью обращения и обтекаемостью суждений. В кризисные периоды такие персоналии незаменимы, они отводят раздражение народное на “нерадивых министров”, которые ни президента, ни премьер-министра как следует не слушают, потому-то в стране все вот так и происходит.

И вот после, так сказать, очередной премьерской отставки нет недостатка в предположениях, а какой сегодня нужен стране премьер. Нужен, мол, креативный и с новыми идеями, как вывести страну из кризиса и осуществить все данные главой государства поручения. Нужен решительный и местами даже суровый. Нужен такой, чтобы со свежим взглядом на жизнь, и такой, которого бы за границей знали и уважали. И такой человек наверняка у нас есть.

Его имя читатели, да и мы с ними, узнаем, скорее всего, когда этот номер газеты уже выйдет, потому что в этот день, в пятницу, намечено расширенное заседание правительства - во время которого и прогнозировалась отставка Карима Кажимкановича. Однако теперь на этом заседании, по нашему мнению, представят уже нового премьера.

Креативного, с новыми идеями, со свежим взглядом на нашу жизнь, такого представят, которого знают и уважают за границей. Такого, который реализует все данные главой государства поручения. И все у нас опять станет так, как... как станет. В общем, все будет нормально. До новой смены декор... то есть премьера, а вот когда она опять наступит, тогда и поговорим еще.