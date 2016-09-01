Айгуль Жилкишина

В свое время президенту Рейгану руководители казначейства сообщили, что государственный долг США принял угрожающие размеры. “Если наш долг так велик, - оптимистично отвечал Рональд Рейган, - то он сам сумеет постоять за себя!” Американский президент оказался прав - долг не только “за себя постоял”, но и новую силу приобрел. Например, на сегодняшний день США выдали государственных облигаций на общую сумму в 16 с лишним триллионов. Вопрос долга настолько важен для человечества, что мировые религии дают совет, как решать эту насущную проблему. К примеру, иудейская Тора считает, что долг после семи лет нужно прощать, а каждые 50 лет долги следует списывать полностью. Католическая церковь на протяжении многих веков запрещала давать в долг под проценты, лишь в 1822 году папское разрешение отменило этот постулат. Ислам и сейчас отрицает кредит под проценты в принципе. Продолжаем серию об истории долга Как утверждают экономисты, долг - это машинное масло большого мотора и часть экономического уравнения, без которой промышленные колеса встанут, а сельские злаки завянут. Берущие в долг пускают деньги в дело, зарабатывают и платят кредиторам, наживающимся на процентах, - эта формула, как оказалось, к 2008 году превратилась в масштабный кризис. К слову, в 2012 году мировой долг, покрытый банковскими обязательствами, составлял 5 триллионов 600 миллиардов долларов.

Из произведений мировой литературы мы знаем, что раньше беспечное расточительство было уделом людей творческих. Достаточно упомянуть Моцарта, который умер должником, или Пушкина с его бесконечными карточными долгами. Между прочим, сэр Вальтер Скотт написал так много увлекательных романов только благодаря своим огромным долгам.

Композитор Антонио Вивальди охотно брал в долг и легко тратил, в результате умер в нищете. Другой композитор, Георг Фридрих Гендель, за свою жизнь тоже пережил два банкротства, но потом сумел переломить судьбу - раздал долги, разбогател. Став состоятельным человеком, жертвовал на благотворительность. Помня свои злоключения, Гендель много помогал людям, оказавшимся в долговой тюрьме. К примеру, благодаря его великодушию на свободу вышли 132 человека.

Во времена Чарльза Диккенса за несвоевременную выплату люди попадали в долговые тюрьмы. К примеру, отец писателя сидел за неуплату по счетам булочника. Его коллега по перу Даниэль Дефо оказался должен 17 тысяч фунтов стерлингов после крушения зафрахтованного корабля (в современных ценах эта сумма почти в сто раз больше). Для того, чтобы избежать ареста, писатель вынужден был перебраться из Лондона в Бристоль, где мог выходить на улицу по воскресеньям. Дело в том, что в этот день недели в этом городе было запрещено арестовывать должников.

Пытаясь покорить Париж, молодой Рихард Вагнер отправился с супругой в мировую столицу почти без средств. Все их ценное имущество было заложено в ломбарде или продано, а когда жена заболела, то композитор угодил в долговую тюрьму на месяц. Кстати, угроза долговой тюрьмы вынудила великого Достоевского в 1866 году за бесценок продать права на публикацию полного собрания своих сочинений и нового романа “Игрок”.

Как-то Огюста Ренуара, который затруднялся оплатить свой счет в ресторане, попросили нарисовать что-нибудь на салфетке. Художник ответил: “Я должен оплатить обед, а не купить ресторан”. Как же с подобной проблемой в разные времена справлялись люди, не способные своим талантом защититься от кредиторов? По древним

законам долга

Из источников известно, что в Древнем Египте должник мог попасть в пожизненное рабство, если вовремя не отдавал деньги своему заимодавцу. От рабства его могла спасти, к примеру, продажа дома или драгоценностей. А в Древней Греции должник попадал во временное рабство не один, а со всей своей семьей, пока долг не возвращался трудом. Срок неволи был, как правило, пять лет, и финансово-несостоятельный человек не мог там подвергаться истязаниям.

В Древнем Риме заемщика, не способного платить кредит, заключали в долговую тюрьму и могли отпустить только тогда, когда должника выкупали родные. Если деньги не вносили, из долговой тюрьмы должник попадал на базар, где его вместе с долгом мог каждый желающий выкупить и сделать из него раба. А с 326 года н. э. закабалить невозвратившего долг человека стало невозможно, однако кредитор мог конфисковать имущество должника - как нажитое к моменту банкротства, так и будущее, за исключением самого необходимого.

По древним французским и германским законам должника принуждали отрабатывать долг кредитору, надевая оковы, или держали под арестом, пока долг не выплачивался. Должника во время заключения следовало кормить и нельзя было наносить ему увечья. В Средние века банкротов, приравнивая к ворам, также сажали в тюрьму. При этом камеры были общими для мужчин и женщин. Выйти из тюрьмы можно было, уплатив долг, что, находясь в неволе, сделать было трудно, или же поступив в услужение в качестве раба. А в некоторых городах Европы неплательщикам были обеспечены ошейник и позорный столб. К примеру, в итальянском городе Бари до сих пор сохранился Дворец “дель Седиле”, в левой части которого находится колонна правосудия со статуей льва. Ее называют также позорным столбом. По преданию, в Средние века должников наказывали, сажая на льва и приковывая к столбу. К слову, именно в средневековой Италии появился новый правовой инструмент - мировое соглашение должника с кредиторами. Умирай в поле,

да не в “яме”

В Древней Руси до XI века по приговору князя кредитор просто брал должника в кабалу и держал у себя в погребе. Хотя “Русская правда” Ярослава Мудрого формально запрещала обращать в рабство за долги, кабальное холопство просуществовало вплоть до конца XVII века. Другим инструментом выколачивания долгов в допетровские времена служил правеж, когда должников били по икрам батогами. Впрочем, процедура позволяла виновному “отстояться”: вытерпеть битье и не заплатить, или поставить вместо себя на правеж другого человека, или купить избавляющую от правежа жалованную грамоту. Царский Указ 1555 года ограничивал правеж месячным сроком за 100 рублей долга, так как считалось: “Если в месяц ничего вымучи не можно, то и в год битье уже не доправит”. Когда же неплательщик выдавался для отработки долга “головой до откупа”, с кредитора бралась порука в том, что должника не убьют и не изувечат.

В 1699 году в России появились долговые тюрьмы. Этот институт ввел Петр I по примеру Голландии. Первым таким учреждением стали подвальные тюремные камеры в Москве в районе Воскресенских ворот Китай-города. Эти помещения, темные, сырые, с низким потолком и маленьким окошком, находились ниже уровня земли, и поэтому в народе их прозвали “долговыми ямами”. По другой версии, “ямами” их стали звать потому, что в этом месте резко обрывался берег реки Неглинной. По третьим сведениям, когда-то в той местности был вырыт фундамент для монетного двора, позже ставший тюремной зоной. Тюрьма делилась по сословному и половому признакам, в ней имелись камеры “мещанская”, “купеческая”, “дворянская”, “управская” и “женская”. Попавший в “яму” не выходил оттуда до тех пор, пока не выплачивал долг или его не выкупали родственники, или не заканчивались кормовые деньги. Должников можно было выкупить путем предоставления залога со стороны третьего лица. Нередки были случаи выкупа под обязательства жениться или уступить авторские права на творческое произведение.

Некоторые кредиторы издевались над узниками особенно жестоко, внезапно прекращая оплачивать содержание заключенных. Должников тотчас выпускали из “ямы”, и они возвращались домой. Но стоило освобожденному человеку устроиться на работу, как администрация долговой тюрьмы получала деньги на его содержание, и несчастного вновь водворяли на нары.

От тюрьмы освобождались женщины и мужчины старше 70 лет. Но случай амнистии истории известен лишь один: в 1672 году царь Алексей Михайлович приказал выпустить должников по случаю рождения наследника престола, будущего императора Петра I.

В долговой тюрьме побывали многие представители русской интеллигенции, дворяне, купцы. Про долговые тюрьмы мы знаем из произведений писателей Ф. Достоевского, А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина, В. Гиляровского. Кстати, наглядное представление о “яме” дается в произведении “Москва и москвичи” Владимира Гиляровского. Попасть в это узилище было столь позорно, что даже сложилась пословица: “Умирай в поле, да не в “яме”.

Как и в остальном мире, в Российской империи долговые тюрьмы были ликвидированы в XIX веке (в 1879 году), поскольку появились значительно более цивилизованные способы взыскания долгов, а лишение свободы стало восприниматься как слишком жестокое наказание за долги. Долговые тюрьмы

В отличие от России в долговых тюрьмах Европы за свое пребывание платили сами обитатели этого заведения, а не их кредиторы - за счет части средств, полученных от продажи взысканного имущества. Когда средства кончались, должник оказывался на свободе, зачастую через несколько месяцев. Само нахождение в тюрьме было достаточно бессмысленным: ведь вероятность того, что сиделец станет счастливым обладателем какого-либо наследства, была минимальной.

Шанс появления других источников средств покрытия долга (например, сострадательных родственников) был столь же фантастичен. В “Крошке Доррит” Чарльза Диккенса описывается, что отец героини сидит за долги более двадцати лет. Уже через десять лет после своего заселения в долговую тюрьму он стал считаться старожилом. К слову, в романе не сообщается, как оплачивалось содержание героя в тюрьме.

В Англии первый закон о банкротстве был принят в 1542 году и позволял отчуждать имущество должника в пользу заимодавца. Должника при этом сажали в тюрьму. К началу XVIII века в английском правосудии уголовную ответственность при неумышленном банкротстве отменили, а несостоятельных должников стали выпускать из тюрем при условии, что они переселятся в США.

В 1869 году тюремное заключение за долги отменяется Законом “О должниках”. Согласно ему в тюрьму сажали только тех, кто мог, но не хотел рассчитаться по долгам, причем на срок не больше шести недель. В США тюремное заключение для должников было отменено в 1833 году, но “льгота” не распространялась на случаи утаивания денег при их наличии и на долги по алиментам.

К слову, последней из европейских стран практику заключения за долги прекратила Греция - в 2008 году. А в наше время в долговую тюрьму можно угодить лишь в нескольких странах, например в Объединенных Арабских Эмиратах.

Одним словом, долговые тюрьмы были мрачным заведением как в России, так и в Европе. Вместе с тем назвать их институтом долгового рабства можно лишь условно: сиделец тюрьмы не трудился или трудился время от времени. То есть назвать его “живой машиной” по “деланию денег” для кредитора вряд ли возможно. В те времена долговая тюрьма скорее была заведением, наделенным “воспитательно-устрашающими” функциями.

Поверит читатель или нет, но в Российской Федерации в наши дни обсуждается вопрос о восстановлении долговых тюрем. Банкирское лобби активно продвигает проект поправок к Уголовному кодексу РФ, предусматривающих введение уголовной ответственности за долги для физических лиц и помещение должников в специальные тюрьмы. Новые долговые тюрьмы предлагается сделать более “рыночными”, чем те, которые были до революции 1917 года, - их сидельцы должны работать. И своим трудом не только покрывать расходы на свое содержание, но также погашать свои долги, даже если для этого придется работать десять, двадцать или пятьдесят лет. А оказаться там могут неплательщики по кредитам (займам, ссудам) или по другим обязательствам - налогам, платежам за коммунальные услуги, возмещению ущерба другим лицам, невыполнению обязательств по любым договорам и контрактам и т.п.