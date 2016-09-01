Алан Байтенов

Участие в благотворительном аукционе - что может быть более убедительным в желании помочь, принести пользу обществу? Те, кто имеет такую возможность, в конце августа собрались в Бурабае. Известные люди, которые хотят сделать этот мир немного лучше, смогли доказать - собрать сотню миллионов тенге за один день вполне возможно. Эти деньги пойдут на помощь детям. К слову, благотворительный аукцион проходит уже четвертый год подряд при поддержке фонда “Асыл Мирас”. И всегда аншлаг и конкретный результат.

Эта практика к нам пришла с Запада - там подобные аукционы зарабатывают (именно зарабатывают) не только на помощь детям, но и на поддержку инвалидов, а также собирают внушительные средства на социально значимые проекты. Такая помощь считается не только исключительно почетным делом, но и вполне выгодным Не будем размазывать - сразу расскажем о выгоде, что получают благотворители на Западе. Все относительно просто - приобрел, к примеру, авторучку, которую разработали в NASA, она побывала в космосе, а еще и на станции “Мир”. Станцию благополучно сожгли в атмосфере - этот предмет обрел абсолютную эксклюзивность. Следовательно, многократно возрос в цене. И ведь всем хорошо - те деньги, которые ты заплатил, уже пошли в дело. А тут еще и прибыль - сомнений нет, ты вновь сможешь кому-то помочь. Но об этом мы еще поговорим.

На этом аукционе было выставлено 14 лотов от знаменитых людей Казахстана. А ведь могло быть гораздо больше. Позвольте так сказать, капиталоемкость именитых людей в разы серьезнее. Ведь, правда, кому-то может понадобиться и тренировочное белье чемпиона или даже чек из ресторана, в котором человек обедал до или после памятного матча или боя. Все это работает на главную цель - сбор средств нуждающимся.

Мы искренне поддерживаем столь благородную инициативу. И надеемся, что с каждым годом это движение будет набирать силу. Единственный момент - необходимо еще поработать над созданием правильной ауры вокруг этой инициативы. А также подумать насчет сертификатов подлинности. Нет, мы ни в коем случае не сомневаемся в “натуральности” вещей, выставленных на аукцион. Однако подобная бумага придаст уверенности инвестору, чем, естественно, увеличит количество собранных средств. Но об этом мы еще поговорим.

В общем, по порядку. Для аукционов, особенно благотворительных, подходит все - нет границ в поиске повода красиво помочь. Здесь могут купить-продать любое небесное тело. Или тот же луноход, что находится за тысячи километров от нашей планеты и который невозможно потрогать. К примеру, в декабре 1993 года НПО имени Лавочкина продало “Луноход-2”, находящийся на Луне, вместе с АМС “Луна-21” на аукционе “Сотбис” в Нью-Йорке за 68,5 тысячи долларов США предпринимателю Ричарду Гэрриоту. А то и вовсе нечто, позвольте так сказать, нематериальное - как ужин или фотосессия со знаменитостью международного класса. Как это сделал Чжао Даньян - менеджер инвестиционного фонда из Гонконга. Он приобрел право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом за 2,1 миллиона долларов в 2008 году. Благотворительный аукцион устраивал eBay. Как говорится, было бы предложение - купят. Теперь что касается прибыли. Примеров увеличения стоимости предметов, которые приобретены на памятных аукционах, - масса. Это происходит тогда, когда продают не саму вещь, а историю, энергетику, которой ее зарядили предыдущие хозяева. Что-то вроде чемпионских перчаток Серика Сапиева или велосипеда Александра Винокурова. А также кроссовок Усэйна Болта (35 тысяч долларов), ракетки Андре Агасси (180 тысяч долларов), бутс великого Пеле (11 тысяч долларов), кабриолета Кларка Гейбла (девять миллионов долларов). Может быть, даже “недобитой” сигары Уинстона Черчилля (7,2 тысячи долларов за девятисантиметровый окурок) или недоеденного гамбургера Мадонны. С гамбургером, к слову, история очень занимательная - предприимчивый сотрудник одной из закусочных собрал, сфотографировал, сохранил и позже продал булку с котлетой за пару тысяч долларов. Еще и экспертное заключение взял, мол, действительно, имеется отпечаток челюсти эстрадной королевы. Или такой вот пример - некий врач из Нью-Йорка заплатил 12,7 тысячи долларов за выпуск газеты Datebook 1966 года, подписанный Джоном Ленноном. А к примеру, в 2010 году продали вставную челюсть Уинстона Черчилля за 23,4 тысячи долларов. Кстати, на аукционе вещи обретают свободу и “очищаются”. Ведь никому не показалось странным желание выложить 100 тысяч долларов за глобус, что стоял в кабинете Адольфа Гитлера. Или 34 тысячи долларов за экземпляр книги Mein Kampf с подписью автора. Могут купить даже кровь. Как это было с кровью Рональда Рейгана - за пробирку готовы были заплатить более 14 тысяч долларов. Или вот 625 тысяч долларов за камеру Panavision R200, которую Джордж Лукас использовал в 1977 году во время съемок фильма “Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда”. А как вам цена в 1,6 миллиона долларов за контракт об основании компании Apple? Всего три страницы, но там стоят подписи Стива Джобса, Стива Возняка и Рональда Уэйна.

Ведь правда - сам по себе некий аксессуар, например, нож для писем, не имеет большой стоимости. Но если к нему прикасался “Сам”... Вот вам и получается, что история жизни этого “Самого”, которым может быть любой известный человек, автоматически поднимает цену. К слову, для каждого из нас этот “Сам” абсолютно разный. Будь то спортсмен, байкер, легенда рока или ученый. Необходимо только попытаться создать нужную ауру вещи и подкрепить ее документально. Яркий пример - постеры с банками супа от Энди Уорхола. Лично для меня это обычный, не совсем качественный плакат, который не имеет особого смысла и при этом стоит кучу денег. А для кого-то Уорхол - идол, законодатель, икона коммерческого поп-арта. И отличное вложение средств. К примеру, портрет Лиз Тейлор за авторством этого художника в 2007 году ушел с аукциона за 23 миллиона долларов! А с первого взгляда обычная репродукция со сбитыми цветами...

Кстати, на подобные аукционы можно выставить и природные лоты. Ученые доказали, что Голландия вообще ни при чем - родина тюльпана именно Казахстан. А что, если приобрести луковицу самого дорогого и редкого? Задокументировать его редкость и продавать семена. Ну а позже - луковицы. Так, постепенно он может и перестать быть исчезающим. Или вот яблоки. К примеру, Юго-Восточный Казахстан считается родиной яблок. Вы пробовали здешнюю дичку? Да это же нектар, который даст фору многим культурным сортам! Уверены - не только мы, но и за рубежом захотят иметь в своем саду столь ценный и редкий саженец. Конечно же, при надлежащем контроле, четкой регистрации сбыта и сертификате подлинности. Подлинная история

Тяжелый труд людей, благодаря которому они заработали себе имя, может, и действительно помогает другим людям. Есть такая закономерность - если с прежним владельцем что-то случается, вещь автоматически возрастает в цене. И совершенно не важно, случилось плохое или хорошее - как только новостные ленты начинают вновь пестрить упоминаниями о персоне, сразу же подскакивает в цене вся принадлежащая некогда ему атрибутика. Это мы про современников, конечно же. К примеру, приобрел ты кружку посла некоего государства в своей стране. А он продолжил успешную карьеру и стал, предположим, министром иностранных дел. Естественно, к ценнику добавилась пара-тройка нолей. Или так - заполучил ты предмет из частной коллекции акима области. А он позже стал министром, премьер-министром или даже главой государства.

Правда, для того, чтобы выгодно продать эту вещь в дальнейшем и продолжать помогать людям, необходимо иметь некую гарантию. Мол, да, действительно, предмет принадлежал конкретному человеку. Как это принято в мире? Как правило, всю ответственность относительно подлинности берет на себя устроитель аукциона. Однако не остается в стороне и знаменитый человек, которому она принадлежала. С лотом в обязательном порядке идут фотография, некое пожелание, а также сертификат подлинности с автографом знаменитости.

Кстати, фотографии, видеоматериалы, подтверждающие принадлежность, являются лучшим вариантом. Дело в том, что на самом деле никто никогда не может гарантировать стопроцентной подлинности вещи. Особенно если дело касается антиквариата или предметов искусства. Вот исключительно в качестве ознакомления - правила предоставления гарантии подлинности от “Сотбис”. Так называемая охранная грамота имеет свой срок годности. Да, именно так - от двух до пяти лет в зависимости от предмета. Причем эта гарантия именная - перепродав вещь кому-либо, покупатель не может передать остаток этой временной гарантии. То же касается и наследников. Гарантия при перепродаже и наследовании почему-то аннулируется. Что еще интересно, гарантия подлинности теряется, если вещь предоставлена не в том виде, в котором она продавалась. То есть прибыли вы после аукциона к себе домой, вынули картину из рамы и тут-то вдруг поняли - это подделка. Извините, но никто с вами даже разговаривать не станет - предмет потерял первоначальный вид...

Ну а если все же будет доказано, что некий предмет является подделкой, то “Сотбис” лишь вернет оплаченные за нее деньги. При этом не возместив затраты на независимую экспертизу, налоги и транспортировку. Можно, конечно же, судиться с аукционным домом, но перед этим стоит представить, каков уровень армии юристов, что защищают интересы “Сотбис”...

К чему мы вдруг вспомнили об этом? Конечно, всегда можно договориться, особенно когда это касается имиджа столь серьезной конторы. Однако риск нарваться на подделку многих и останавливает. Поэтому единственный вполне доступный и интуитивно понятный вариант - предоставить сертификат с подписью владельца, заверенной нотариусом. А также фотографию и что-то вроде обращения хозяина вещи к будущим владельцам. И если это действительно официальный благотворительный аукцион, каждый, кто предоставил нечто свое памятное для продажи, поддержит эту инициативу.

Естественно, такие вот сертификаты автоматически поднимут стоимость и привлекут дополнительных “доноров”, что знают цену деньгам и готовы помочь. Особенно на основе взаимовыгодного сотрудничества. Да, детям помогают не ради прибыли. Но что может быть корыстного в желании увеличить аудиторию (придать уверенность покупателям) и как следствие - количество собранных денег? Или же непорядочного в желании защитить свои инвестиции? Опять-таки ради благих целей - продав вещь немного позже, можно вновь направить средства на благотворительность.



Не купишь

Опять-таки продать можно все - вплоть до дыхания чемпиона, звезды или высокопоставленного чиновника. Но для этого необходимо создать правильную ауру. К сожалению, у нас с этим пока действительно туго. Как, собственно, и с аукционным движением в целом. Вспомните, не так давно проводили аукцион подарков, которые сделали госслужащим благодарные граждане. Объявили о том, что будут проводить за месяц. Каков итог? Три лота и ни одного посетителя... Нет, мы, конечно же, допускаем, что наши чиновники очень скромные люди и не привыкли хвастаться подарками (которые им, к слову, не дарят). Но все-таки даже у тех трех лотов могли быть именитые хозяева с увлекательнейшей историей. Которую только и нужно было подать вкусно. Кстати, красочность истории одного конкретного, как мы понимаем, очень смелого человека может запустить цепную реакцию - мол, и нам есть что показать и рассказать.

К сожалению, сегодняшнее законодательство не сможет нам помочь. Ведь правда разумно привлечь государственную экспертную комиссию к сертификации подлинности вещей, принадлежащих знаменитым казахстанцам, и признанию их “Культурной ценностью”. Это же совершенно иной уровень и статус. Мы посмотрели - Закон “О культуре” располагает статьей 32 “Культурные ценности”. Да, под перечисленные в статье критерии подходит все, что можно продавать на аукционах в совершенно ином качестве. К тому же везде необходима рука эксперта - он должен подтвердить подлинность вещи. Но как только ты получишь такое свидетельство, тут же станешь единственным и вечным хозяином. Ее внесут в реестр и будут охранять по закону - продать невозможно, а вывезти за границу только временно и по особому разрешению. Но, как мы понимаем, наши чемпионы, политики, ученые, традиции ценны не только нам. Уверены, что есть поклонники и за рубежом. Так зачем искусственно ограничивать развитие целой полезной отрасли, столь мощного и прибыльного движения? Да и известных людей, которые, почти ничего не делая (уже заработав тяжелым трудом свое имя), могут помочь, например, детским домам? А тут еще и популяризация Казахстана за его пределами. И все это только благодаря объемному, массовому движению общемирового обмена ценностями. Как мы понимаем, не только материальными.

Казахстан сегодня изолирован от этого элитного клуба. Подобное касается не только благотворительных аукционов, где в основном продаются памятные вещи, принадлежащие личностям с интересной судьбой. Это касается и “настоящего” рынка предметов искусства и антиквариата. Помимо того, что практически отсутствует возможность получить, оформить экспертное заключение, так еще и запрещена международная торговля. Порой доходит до абсурда - таможенные органы запрещают даже ввозить, безусловно, интересное и ценное. Тем самым препятствуя не только развитию этого выгодного увлечения, но и обогащению культуры собственной страны.

Проблема еще и в том, что отсутствуют конкретные каталоги. Где четко прописано и доказано - действительно эта вещь (или класс) является уникальным экспонатом. Или же, наоборот, некий “ширпотреб”, который если и ценен, то только для частной коллекции увлеченного человека. Что же происходит сегодня - все зависит от уровня знаний конкретного государственного служащего: посчитал он нечто культурной ценностью - запретил вывоз. Нет - выпустил из страны. Согласны, создание такого каталога является большим проектом. И к его реализации должны быть привлечены специалисты - сотрудники музеев и институтов археологии. И этим надо заниматься, а государству, как мы видим, попросту не до этого. Ведь, правда, проще запретить, чем создать условия, где конкретный предмет будет иметь все разрешительные документы, сертификаты подлинности с печатью значимого научного учреждения или музея и будет официально продан. Пусть за рубеж - главное, что эту сделку проведут по всем правилам с обязательными отчислениями в бюджет государства. Тем более что никто не собирается торговать “настоящей” историей.

Да, несомненно, благотворительные акции проводят без какой-либо корысти. Многие лоты на самом деле уходят по цене гораздо большей номинальной стоимости. И стоит задуматься, почему именно аукционы собирают больше и популярнее, чем вполне обычные транши на помощь, к примеру, детям? Особенно в развитых странах, где уж точно знают цену деньгам. Наверное, все завязано на психологи, ты “в плюсе” дважды - делаешь великое, благородное дело, но не забываешь и о себе. Ты получил нечто эксклюзивное - то, чего нет у других в целом мире. А еще и помог купить МРТ самого последнего поколения в сельский госпиталь или оплатить сложную операцию за рубежом.