Алла Иванилова

В преддверии международной специализированной выставки ЭКСПО- 2017 Казахстан начал широкую пропагандистскую работу для туроператоров Национальная компанией “Астана ЭКСПО-2017” старается привлечь посетителей на международную выставку. Около 100 туроператоров со всего мира уже посетили Казахстан. Основные рынки, на которые делается акцент, - Россия, Китай, страны Центральной Азии и Западной Европы. С 4 по 11 сентября для иностранных туроператоров были проведены инфотуры по всей республике, которые включали посещение Астаны, национальных парков, историко-культурных мест, космодрома, игорных зон. Всего было организовано пять групп по 20 человек. Это такие крупные туристские компании из стран Европы, Азии и СНГ, как “Росс Тур”, CITS, Alessandro Rosso Group, Monaco Ukraine Group и другие. Основные турмаршруты: Шелковый путь, Западный, Восточный Казахстан, Семиречье. По итогам инфотура подписано пять договоров на приобретение 74 тысяч билетов на выставку, которые будут включены в турпакеты операторов.

Представители крупных туристических компаний, “поколесив” по Казахстану, поделились своими впечатлениями. Так, директор голландской туристической компании Kazakhstan tours Адрианус Матеус отметил, что для европейцев в Казахстане интересен экотуризм. Они в среднем проводят здесь от пяти дней до трех недель. Популярностью пользуется Алматинская область, поскольку там есть все необходимое для комфортного размещения и красивый ландшафт. С недавних пор европейцы заинтересовались и Астаной из-за уникальной архитектуры. Также пользуются спросом исторические места - города Шымкент и Тараз, Алтайский регион, Мангистау, Улытау, Каркаралы. Президент индийской туристической компании господин Радж отметил, что в Индии Казахстан называют “второй Швейцарией” в Центральной Азии. По его словам, его турфирма последние три года осуществляет рейсы в Казахстан, в основном в Алматы. “В этом году наш объем работы увеличился, надеемся, что в следующем году будет еще больше рейсов. В рамках ЭКСПО-2017 в Алматы и Астане имеются для этого очень хорошие возможности”, - отметил господин Радж.

Россия - один из главных туристических партнеров Казахстана, тем более что только в приграничных регионах проживает около 30 миллионов человек. Самым популярным направлением у россиян, особенно у жителей Омска, Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, является Астана и Боровое. Каждое лето многие туркомпании организовывают туда чартерные рейсы. В последнее время набирает популярность турпакет “Боровое плюс Астана”. Его предлагают 25 турагентств России.

Учитывая международный опыт проведения выставок ЭКСПО, было разработано портфолио турпродуктов, которые формируются непосредственно участниками турбизнеса при содействии АО “НК “ЭКСПО-2017”. Так, групповой тур, рассчитанный на 20 человек и три дня, в который входят проживание, питание, трансферт, услуги гида, посещение самой выставки и ряда культурных мероприятий, в экономварианте будет стоить от 40 тысяч тенге, стандартный пакет - от 59 тысяч тенге, а премиум - от 125 тысяч тенге.

В целом ожидается, что выставку посетят от 300 до 500 тысяч иностранных граждан. В этой связи в прошлом году принято решение об облегчении визового режима для ряда стран. В соответствии с поручением главы государства в 2017 году планируется введение безвизового режима для 37 государств - это преимущественно страны ОЭСР, а также Малайзия, Сингапур и ОАЭ. Сейчас прорабатываются варианты дополнительных международных авиасообщений. Астана