“Симбиоз” - проект проходящего в эти дни фестиваля современного искусства ARTBAT FEST 7, что расположился на территории Ботанического сада. Место не случайное - Ботанический сад является воплощением оазиса посреди городского безжизненного камня. И ведь на самом деле - ни мы без “зеленого цвета”, ни он без нас Лэнд-арт - в этом формате представляют свои работы 30 художников из Казахстана, Франции, Кыргызстана, России и Украины. Главное условие - не навредить целостности ландшафта, работа должна безоговорочно вписываться в окружающую среду. И здесь, как мы видим, есть свои ограничения. Но без них сложно, иначе хаос и отсутствие возможности сказать главное - симбиоз основан не на конкуренции, а на взаимовыручке. Куратор выставки - Яна Малиновская. К сведению, выставка будет проходить до конца сентября. Так что найдите время хотя бы для того, чтобы посмотреть как бывает и как можно.

Нас заинтересовала одна из работ, что, по нашему скромному мнению, полностью сливается с концепцией проходящего мероприятия. Название соответствующее - “На примере пчелиного воска”. Автор - Алена Веселова. Алена не первый раз сотрудничает с проектом ARTBAT FEST. Впрочем, не скрою - Алена нам близка по-особому. Welar, таков псевдоним художника, является арт-директором газеты “Новое поколение”. То есть коллегой и соплеменником. Невольно мы еще раз вернулись к идее, к принципу симбиоза... Итак, “На примере пчелиного воска”.

- Своей работой я представляю жизнь человека. Это три цикла. Первый, как может видеть читатель, - бочка - олицетворяет собой начало жизни. Она меньше, чем остальные, и буквально сияет новизной и непорочностью. На нее еще не успела лечь ржавчина, она полна сил и стремлений. Все мы приходим в этот мир со своими задачами. В этом, собственно, и состоит конфликт - сама задача и ее решение.

Как вы уже обратили внимание, внутри каждой железной конструкции (пирамиды, куба и юрты) есть восковая фигура. На первой бочке - конус. На второй - куб. На третьей - шар. Об их предназначении я расскажу подробнее. Сейчас же хочу отметить роль воска как материала. Во-первых - природный материал, природная среда, в которой мы существуем, практически одинаково в рамках физиологического диапазона воздействует на каждого и ежесекундно напоминает нам о единстве людского рода. А во-вторых, воск - это продукт жизнедеятельности пчел, которые имеют “общественное” устройство пчелиного роя, они абсолютно социальные животные.

Вторая бочка символизирует самую активную часть нашей жизни. В этот период мы больше всего суетимся, стремимся чего-то достичь. Мы зарабатываем золотую клетку в карьере, в семейной жизни, в личной, в творчестве. В общем, отдаемся тем направлениям, которые считаем приоритетными.

- По логике, последняя бочка - это финальный период нашей жизни?

- Да. Как видно, третья бочка покрыта ржавчиной. Но не той, которая съедает, разрушает. Понятно, что накоплен опыт, вся информация уже собрана, идет процесс осмысления. Вы замечали, как пожилые люди смотрят на детей, на молодых? Нечто еле уловимое проскальзывает в снисходительно-доброй, бесконечно трогательной улыбке и порой в грустном взгляде. Считаю, что в этот момент как раз и происходит осмысление личного жизненного опыта и жизненных ситуаций, то что кому-то пришлось уже пройти, а кому-то еще только предстоит.

Что еще интересно - по логике, третья фигура должна была быть исполнена в виде шара. Но поскольку мы живем в Казахстане, она трансформировалась в юрту. Здесь и элементы круга, и в то же время конуса. В целом фигура является символом объединения неких черт характера, которые присущи разным жизненным циклам человека. К тому же конус является символом стремления вверх - ведь человек, когда приходит время, устремляется прочь от мирской суеты. А еще у юрты есть дверь. В моем понимании, это не вход, это скорее выход...

Внутри юрты мы видим шар из воска. Наконец-то пришло время объяснить, почему все же пчелиный воск? Это уже следующий срез. Тем самым я хотела показать, что, несмотря на нашу индивидуальность, на наш достаток и социальное положение, все мы принадлежим к одному биологическому виду. У кого-то так и остался вигвам, шалаш. Кто-то построил золотую клетку. А кому-то и в конце жизни нет ничего дороже его юрты. Но все мы, люди, - пчелиный воск, который на солнце начинает таять одинаково. Вот и получается, что алматинская жара - неотъемлемая часть моей композиции. - Могу предположить, что, когда вы создавали свой арт-объект, обращали внимание на ситуацию, что происходит в нашем обществе сегодня...

- После более двадцатилетнего существования Казахстана в статусе независимого государства наконец наступил тот момент, когда основные ресурсы уже поделены. Это необходимо было преодолеть - в государстве не может быть хаоса. Конечно, ресурсы еще будут перераспределяться. Но определенная вертикаль ценностей, карта распределения имущества уже сформировались. И наступает долгожданный момент востребованности специалистов, востребованности творчества - сегодня нужны те люди, которые грамотно распорядятся и освоят ресурсы. Те люди, которые смогут создать что-то полезное на их основе.

Однако у нашего общества есть такая вот особенность - отсутствие взаимодействия между слоями. Мы видим, как люди, которые имеют все возможности, теряют их и сжигают бесполезно. Несомненно, это борьба, внутренний процесс, который надо попытаться запустить. То есть найти возможность начать работать единым целым - в какой-то степени даже подчиниться идее симбиоза.

И абсолютно не важно - шалаш у тебя, юрта или золотая клетка, все мы из воска. И он обязательно со временем потечет под воздействием времени, солнца или созданных Богом условий. Что же тогда от нас останется? Беседовал Алан Байтенов Фото Полины Веселовой