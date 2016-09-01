Айгуль Жилкишина

Служба безопасности Казкоммерцбанка выявила случай мошенничества, в результате которого около 40 казахстанцев потеряли более 300 тысяч тенге. Сотрудники банка утверждают, что некий безработный из Алматинской области случайно набирал номера сотовых телефонов и спрашивал, нет ли у абонентов карточек Казкома. При утвердительном ответе авантюрист предлагал быстро оформить выпуск карты или заем с повышенным кредитным лимитом. Разумеется, за вознаграждение. После переговоров респонденты отправляли от 6 до 15 тысяч тенге на указанный счет и ...не получали ни обещанных карточек, ни кредитов. Больше звонками их никто не обременял. Случайными ли были те самые телефонные номера или то были люди специальной категории - те, кому по жизни не везет с финансовым обеспечением? Продолжаем серию о должниках, на этот раз об особых - вечных Если обычный законопослушный гражданин получит такое предложение, тем более по телефону, он включит критическое мышление. Как минимум. Такого не случается с отдельной категорией людей - проблемной. Это банковские должники, которые априори подготовлены к такого рода мошенничеству. Как правило, таких заемщиков не первый раз пугают представители банка, требуя погашения долгов, что для них вовсе не новость. Такие клиенты лишь удивятся только тому, что кто-то предлагает решить их финансовые проблемы, и ...ухватятся за любую соломинку.

У нас есть предположение, что сотрудники Казкоммерцбанка несколько лукавят. По всей вероятности, у них была клиентская база должников, которая и попала в чьи-то нечистоплотные руки. Во всех банках существует такая прослойка людей - именно они и клюют на такие приманки. Тогда вышеописанная ситуация имеет смысл и похожа на правду. Но мы предлагаем поговорить об особой категории граждан, которым вопрос с финансами не удается решать пожизненно. К слову, их среди нас около 13 процентов.

Такие невезунчики, растяпы, растеряхи - назовите их как угодно - остаются вечно должны всем вокруг, сколько бы денег они ни получали. И даже если у таких тотально невезучих людей появляются деньги, чтобы рассчитаться абсолютно со всеми долгами, они забывают их в такси. Или оставляют на мгновение в комнате, куда именно в этот момент через балкон проникает соседский хулиган и крадет их. Все, что угодно, но финансы работают против них. Просто такая судьба, карма, которую им надо искупить.

Подобными историями людей, которым не везет с деньгами, могут поделиться сотрудники банков. Таким клиентам ни родня, ни коллеги, ни знакомые давно денег не занимают. Тогда остаются банковские кредиты. А это наиболее простой способ залезть в долги, чем они и пользуются. Кредитоманы

и кредитофобы

Психологи делят людей по их отношению к долгам на кредитофобов и кредитоманов. К примеру, если в Европе или Америке больше кредитоманов, то в Казахстане, как и на всем постсоветском пространстве, больше кредитофобов. У нас долгое время считалось нормой жить экономно, копить годами и только после этого тратить.

Кредитофобы не любят пользоваться заемными средствами в силу того, что долг, который на них “висит”, вызывает у них острую неуверенность в завтрашнем дне. У таких людей возникает панический страх потерять бизнес и собственность, им невыносима мысль о том, что они не могут достичь поставленной цели самостоятельно, опираясь лишь на собственные силы.

Если все же под давлением обстоятельств кредитофобам приходится брать в долг, то все вышеупомянутые болезненные симптомы превращают их жизнь в непереносимый кошмар. Как писал Фридрих Ницше, “твой долг - это право, которое другие имеют на тебя”. И мысль о том, что эти другие могут воспользоваться таким правом, вызывает у них непреходящее беспокойство.

Кредитные менеджеры банков отмечают, что кредитофобией страдают все новички. Они часто перестраховываются и берут кредит на более долгий срок, чем им требуется на самом деле. Их легко узнать по гипертрофированному интересу к тем пунктам кредитного договора, в которых говорится о досрочном погашении займа. Часто они и гасят его досрочно, не обращая внимания на связанные с этим финансовые потери. И при этом испытывают видимое облегчение. Но “несладко” приходится и тем, кто берет кредиты легко и не напрягаясь. Черные списки

Банки не любят распространяться о том, как их “кидают” на деньги. О существовании кредитоманов в банках, разумеется, знают, но за психическое состояние заемщиков они ответственности не несут.

В каждом банке есть черные списки недобросовестных клиентов, или кредитоманов, - ни один банк не застрахован от таких случаев. Для перестраховки финансовые учреждения закладывают риски столкнуться с недобросовестным клиентом в процентную ставку. Кроме того, повальное кредитование населения основано на принципе, который называется “закон больших чисел”. Это значит, что вероятность дефолта каждого конкретного заемщика снижается пропорционально росту числа заемщиков. Кроме того, физические лица в своей массе более исполнительны и законопослушны, чем юридические. Специфический риск банка заключается лишь в том, насколько грамотно разработана модель автоматической оценки кредитоспособности - скоринг и насколько эффективно ведется работа с просроченными долгами.

Как показывают исследования, 53 процента людей берут в долг для того, чтобы ускорить покупку чего-либо, 31 процент по-настоящему не способны приобрести что-либо без займа, 13 процентов берут в долг, следуя своим сиюминутным желаниям.

При этом, в лидирующие 53 процента входят различные категории людей, среди которых большое количество тех, кто не может (а скорее, не хочет) жить по средствам. Эксперты делят должников на несколько видов, среди которых самым странным являются рационалисты. Такой тип должников высчитывает для себя выгоды в том, чтобы удовлетворять свои насущные проблемы с помощью чужих денег, но при этом отдать долг могут в любой момент.

Большое число должников относится к типу “вечных должников”: такие люди хотят жить не хуже, чем все другие, но при этом не имеют достаточного заработка. Стремление быть “как все” выходит им боком - у них могут быть большие долги за коммунальные услуги, они могут даже голодать, но при этом они гордо демонстрируют телефоны последней модели, одежду известных брендов и так далее. Разумеется, все это приобретается в основном за деньги, взятые в долг.

К “вечным должникам” относятся и те люди, которые берут долг, потом другой, третий - и в результате оказывается, что они берут один долг, чтобы погасить другой. И так продолжается до бесконечности. Часто такие люди - азартные игроки, которые просто не могут остановиться и расставить приоритеты. Заразительная

“американская мечта”

Клинических кредитоманов, которых надо “изолировать”, на постсоветском пространстве не так много, однако их появление уже не за горами. Ведь большая часть должников в западном обществе, по мнению экспертов, - это лица, страдающие специфической социальной болезнью “аффлюэнцей” (от слова affluent - богатый, зажиточный и influenza - инфлюэнца, грипп).

Суть аффлюэнцы заключается в неадекватном отношении к деньгам, в стремлении любыми способами добиться богатства или, по крайней мере, выглядеть состоятельным человеком в глазах своих друзей и знакомых. Эта болезнь проявляется в расточительности, чрезмерном увлечении шопингом, чувстве эйфории при покупках, пристрастии к кредитным карточкам.

Причина аффлюэнцы - стресс, хроническое переутомление от работы, постоянное стремление к реализации своей “американской мечты”. Неудовлетворенность карьерой, доходами, отношениями в семье приводит к депрессии, а потом к аффлюэнце. Кстати, психологи, исследующие феномен иммиграции, называют срок семь лет. Именно столько в среднем требуется бывшим советским эмигрантам, уезжающим в развитые западные страны, чтобы морально подготовить себя к получению первого серьезного потребительского кредита. Получается, что привычка жить в долг - дело наживное. Жители стран СНГ тратят на погашение кредитов 25 процентов от месячного бюджета. В западных странах семьи тратят на эти цели от 30 до 75 процентов от своего среднемесячного дохода.