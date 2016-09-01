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В нашем классе дружные родители Исследования

Айгуль Жилкишина
В 120-й гимназии, одном из ведущих учебных заведений южной столицы, на прошлой неделе состоялась премьера - республиканская родительская конференция “Стань примером своему ребенку”. Педагоги не случайно выбрали для этой акции, посвященной Дню семьи, самое начало учебного года. В рамках этого праздника ученики 6 “В” класса провели классный час и написали сочинения о своих папах. Настоящим украшением фойе школы стал стенд “Мой папа может все” с фотопортретами отцов шестиклассников

 

Мы привыкли, что в темах школьных сочинений мамы или вся семья фигурируют чаще, чем папы детей. Главам семей дань почестей отдается, как правило, только 23 февраля. Но в гимназии № 120 другие традиции: уже на протяжении нескольких лет в конкурсах “Моя семья”, а также фотоконкурсах “Мой папа может все” принимают участие не только дети и учителя, но и сами родители. К примеру, в праздниках младшеклассников под открытым небом весьма охотно выступают папы, причем взрослые получают удовольствие не меньше, чем дети.
Классный руководитель 6 “В” Нелли Темиршатовна Шокобаева отмечает, что папы весьма охотно проявляют интерес и принимают активнейшее участие не только в оформлении фотостендов, но и вообще во внеклассных мероприятиях. Например, в прошлом году дети всего класса (тогда еще 5 “В”) были очарованы увлекательной поездкой в соколятник. Предметом особенной гордости Нелли Темиршатовны является тот факт, что в понятие “весь класс” входят не только дети и педагоги, но и все родители. Активным развитием детей в классе занимаются не только одни мамы, но и папы. И даже четвероногие любимцы семьи, которые сопровождают учеников в поездках. “Вообще у нас очень дружный класс. Причем так можно сказать не только о детях, но и о родителях - они у нас дружные и замечательные”.
Шестиклассники выразили свою любовь к семье очень эмоционально: в ярких и самобытных рисунках, часть которых, кстати, отправилась на районный конкурс. В этих изобразительных эссе дети выразили не только впечатления о школьном празднике семьи, но и свое видение общества и мира в целом.
Каждое поколение растет в своей, только ей присущей социокультурной реальности. Возможно, по этой причине несколько наивными покажутся нам взгляды на общество в школьных сочинениях детей 70-х и 80-х годов по сравнению с нынешними учениками. Розааружан Шуленбаева, папа которой занят на работе, очень трогательно выражает свою любовь и заботу о своем отце: “Хоть папа часто бывает на работе, я все равно его люблю. Приходя домой, он рассказывает мне новости с работы и ложится спать”. В сочинении другой девочки из 6 “В” выражены не только личные чувства, но и затронута социально-философская тема. Элла Фаттахова пишет о своем отце с нежностью: “Мой папа очень добрый, смелый и храбрый человек. Он всегда помогает и дает совет в трудной ситуации. Иногда мне очень трудно, но мой папа спросит и обязательно поможет”. Зато следующие строчки мог написать только ребенок, родившийся после 90-х годов: “В каждой семье папа играет важную роль. Без него все было бы совсем по-другому. Дети и женщины не выжили бы в этом жестоком мире, где нет защитника племени и своей семьи. Папы действительно наши защитники”.
Все формируется по-новому каждые 20 лет - очевидно, по этой причине постоянно возникают так называемые конфликты отцов и детей. Для того, чтобы пропасть между поколениями была не столь огромной (или вообще небольшой), на помощь родителям приходят эксперты. К примеру, гостями праздника семьи в 120-й гимназии стали специалисты Института семейного воспитания из Астаны и Казахстанской ассоциации дошкольных организаций. Программы с советами для мам и пап, психолого-педагогическая помощь родителям первоклассников, видеоролики об участии семьи в школьной жизни ребенка - все это было предложено вниманию взрослых в стенах школы.
Отрадно, что на протяжении последних двух десятилетий родители проявляют все больше интереса к внутреннему миру своих детей. Современные мамы и папы начали осознавать, что живое общение с ребенком не заменят никакие подарки. Только духовные узы сближают два поколения, а их можно взрастить, изучая интересы ребенка, создавая добрые семейные традиции и незабываемые ритуалы в домашнем быту.

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Просмотрено: 66 раз Просмотров: 66 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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