Ольга Шишанова

Предстоящая зима в очередной раз может стать испытанием для казахстанцев из-за того, что некоторым регионам угрожает срыв поставок энергоснабжения. Под раздачу попадают “постоянные штрафники” - Восточный Казахстан, Карагандинская область, Шымкент и Семипалатинск, где ситуация с завидным постоянством повторяется не первый год Несмотря на то, что до официального открытия отопительного сезона остается чуть меньше месяца, не везде в республике к нему подготовились основательно. Достаточно упомянуть о капитальном и текущем расширенном ремонте девяти энергоблоков, 56 энергокотлов и 39 турбин, запланированном еще в прошлом году, чтобы убедиться - до наступления холодов, которые АО “Казгидромет” предрекает уже в конце третьей декады сентября, он не будет выполнен. Так, согласно данным Минэнерго РК, на сегодняшний день завершены работы только на трех энергоблоках, 25 котлах и 17 турбинах.

И несмотря на то, что, по уверению представителей министерства, работы ведутся “в основном” в соответствии с утвержденным графиком, не совсем понятно, в какой срок и главное теперь - с каким качеством будут завершены оставшиеся две трети работ.

Вызывает опасение и запас угля и мазута на электростанциях, которого, хоть его количество и соответствует уровню прошлого года (3,3 миллиона тонн угля и 121 тысяча тонн мазута), тем не менее достаточно лишь для начала осенне-зимнего периода.

Что касается упомянутых постоянных срывов поставок, особенно в Восточном Казахстане, то все они происходят якобы из-за задолженности потребителей. Например, в ГКП “Теплокоммунэнерго” Семипалатинска задолженность потребителей составляет около 354 миллионов тенге, что “сказывается на проведении ремонтных работ”. Правда, местные исполнительные власти уверяют, что с начала октября подача тепла все-таки состоится, но только на социальные объекты. Что делать остальным потребителям - запасать дрова или судорожно искать деньги на оплату в преддверии холодов - неясно. Тем более что накопление угля на предприятии началось буквально на днях, хотя по графику уже в августе все должно было быть подготовлено к началу отопительного сезона.

Не решен вопрос и с поставкой мазута, остаток которого практически отсутствует. А ведь ни для кого не секрет, что именно в Восточном Казахстане самые суровые зимы на территории республики, снежные заносы и трескучие морозы, которые неоднократно выводили из строя не только теплоснабжение городов и поселков ВКО, но и ЛЭП.

Не лучшим образом на сегодняшний день обстоят дела с подготовкой к предстоящему отопительному сезону и в городе Темиртау Карагандинской области. Там из-за поздней поставки материалов срок завершения капитального ремонта котла № 1 и турбины № 1 городской ТЭЦ-2 продлен до середины октября, а ремонт котла № 2 и вовсе планируют закончить к 25 декабря. Как видно, никому нет дела до того, что жители Темиртау будут замерзать в своих квартирах, а АО “Арселор Миттал Темиртау”, которое вроде как занимается решением проблемы, уже показало свою “готовность”, когда в декабре 2015 года на ТЭЦ произошла авария с остановкой всего генерирующего оборудования, восстановить которое не могли в течение нескольких месяцев. Более того, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС “Арселор Миттал Темиртау” до сих пор не выданы паспорта готовности к работе и в предстоящий отопительный период.

Из-за полуторамиллионной задолженности месяц назад была прекращена поставка газа на Шымкентскую ТЭЦ АО “3-Энергоорталык”. Более того, два года назад на этой же ТЭЦ вышел из строя автотрансформатор мощностью 125 МВА, который временно заменили на АТ мощностью 63 МВА. Для города-миллионника это капля в море, однако вышедший из строя трансформатор на сегодняшний день все еще “находится в монтаже”.

Однако не только действия простых потребителей являются причиной, сдерживающей нормальное проведение ремонтно-восстановительных работ на энергопредприятиях и оказывающей негативное влияние на обеспечение стабильного энергоснабжения казахстанцев. Страдают этим и сами энергопроизводящие организации, долги которых перевалили сегодня за 7,4 миллиарда тенге.

В числе “первых” - предприятия Шымкента и Уральска, Астаны и Павлодара. Астана