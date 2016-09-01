Азамат Горожанин

В Нацбанке на этой неделе рассказали о намерении помочь представителям социально уязвимых слоев населения (СУНС) сохранить единственное жилье, которое ранее было приобретено по ипотечным кредитам. Речь идет о разработке новой программы выкупа жилья, перешедшего на баланс банков от заемщиков, которые не сумели выплачивать за доставшееся ранее ипотечное жилье О таком намерении начальник департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Нацбанка Александр Терентьев сообщил на встрече с ипотечниками в Алматы. Менеджер пояснил, что эти благие стремления Нацбанк сможет реализовать только в отношении жилья, которое уже принято на баланс банков, но еще не продано третьим лицам. Александр Тереньтьев разъясняет, как это может действовать: “Государство выкупает имущество с дисконтом, сумма пока прорабатывается, примерно 20-25 процентов. Это жилье затем ставится на баланс местных органов власти - акиматов. Уже они заключают договор без процентов. Ежемесячно заемщик будет платить, условно, 25 тысяч тенге на 30 лет”.

Условия, от себя добавим, просто сказочные! Подарок и праздник! Для заемщиков, естественно. Как это воспримут в акиматах и банках, видимо, особого значения не имеет. Как бы в поддержку возможного сценария Терентьев добавляет: “В России банки просто заставили. (Дескать, почувствуйте разницу и прикиньте перспективу! - “НП”) Дисконт сейчас надо обсуждать с банками. Пока предлагается включить только социально уязвимые слои населения. По праву собственности - юридические варианты также отрабатываются, возможно, жилье будет на правах аренды”.

Оказывается, данная мера, по его словам, уже предлагалась, но не нашла поддержки еще в 2015 году. Нынешний председатель Нацбанка Данияр Акишев наделяет интересы представителей социально незащищенных слоев населения особым приоритетом. И это, по крайней мере, демонстрирует социально ориентированные стремления государственного менеджмента. И в то же время выглядит справедливо, например, по отношению к многодетным семьям. Вот и аким Алматы Бауыржан Байбек выразил поддержку такой инициативе.

Пока все выглядит настолько хорошо, что поверить в это довольно трудно. В том числе и потому, что есть лишь несколько вопросов, которые следовало бы проработать. Чтобы в ходе реализации программы через различные лазейки в нее не пролезли те ловкачи, кто никак не входит в категорию СУНС. Это во-первых. Во-вторых, нелишне было бы детально разобраться, каким образом сегодняшние представители СУНС в сравнительно недалеком прошлом могли себе позволить воспользоваться ипотечным кредитованием, а теперь оказались неспособны платить. Действительно ли они утратили платежеспособность по объективным причинам социального или экономического характера? А если и так, то из каких средств безработные или многодетные семьи будут ежемесячно отдавать долг? И почему за них, в конечном счете, придется платить добросовестным гражданам, которые вовремя отдают долги?

Нелишне также было бы создать комиссии из числа самих заемщиков, присутствие которых могло бы послужить определенной гарантией от злоупотреблений и фальсификаций на этом коррупционно “благодатном” финансовом поле.

Понятно, что спасительное действие программы рефинансирования ипотечных жилищных займов не может распространяться на все проблемные ситуации. Выделенная на эти цели сумма составляет 130 миллиардов тенге. Поступило около 24 тысяч заявок на 173 миллиарда тенге. Из них пока получили одобрение более 18 тысяч на сумму около 108 миллиардов. Программа будет действовать до 1 апреля 2017 года. До этого времени банкам-кредиторам не дадут возможности выселять заемщиков, соответствующих критериям программы и имеющих возможность платить, заверяет Тереньтев. А чтобы заинтересовать банки второго уровня, по словам менеджера Нацбанка, более активные могут рассчитывать на получение дополнительных средств для освоения.

Посетившая встречу общественница Арзгуль Тиллябаева подняла весьма больной вопрос для тех, кто брал ипотечные займы в валюте. Ее справедливо интересует, почему казахстанские банки не использовали практику установки курса конвертации на день выдачи займа. Если бы на момент получения ипотечного кредита указывался эквивалент в тенге, сегодня не оказалось бы так много проигравших на курсе. Выигрыш, понятно, достался кредитору. “Но мы не имеем отношения к курсовой политике Нацбанка! Я по 120 брала (120 тенге за 1 доллар. - “НП”), я и вернуть хочу по 120!” - выразила она желание многих ипотечников, из-за курсовой разницы попавших в практически безвыходную ситуацию. На это Терентьев выразил надежду, что возможность помочь валютным ипотечникам, может, и появится. Помимо программы рефинансирования Нацбанк сейчас ведет программу компенсации курсовой разницы по депозитам населения. Но она также требует значительных средств.