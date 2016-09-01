С рождения мы вовлечены в поток жизни. Каждому из нас дано право прожить свою жизнь осознанно. Ежедневно, ежечасно своими поступками мы так или иначе совершаем выбор. Ибо, как сказал римский император Марк Аврелий: “Всюду и всегда в твоей власти и довольствоваться благочестиво своим наличным жребием, и относиться справедливо к окружающим тебя людям, и исследовать внимательно наличные представления, дабы не проникло в них ничего несообразного”. Искусство жизни напоминает искусство борьбы. Оно требует готовности и стойкости и в отношении к внезапному и непредвиденному Каждый человек одинок в своем сражении с жизнью. Но именно состояние одиночества помогает понять себя и мир, оградить себя от опрометчивости и обмана. Страдания и лишения не делают человека лучше. Они только озлобляют его. Как сказал бы российский психолог Михаил Литвак: “Жизнь - штука легкая. Если трудно, значит, живешь неправильно”.

Не думай легкомысленно о зле: “Оно не придет ко мне”. Ведь и кувшин наполняется от падения капель. Глупый наполняется злом, даже понемногу накапливая его. Сколько людей на свете идут тропой злобы только потому, что окружающие равнодушны к ним. Любая болевая точка, любое скрытое противоречие - благодатная почва для создания криминального сообщества, джамаатов - тех, кто посещает мечети, слушает проповеди, а потом обсуждает радикальные идеи и доходит до джихада. Вера, особенно слепая, очень часто порождает насилие. Ведь разрушительные энергии создаются любыми крайностями. Растущая религиозность населения нашей страны, параллельно подменяющая культурную идентичность религиозной, весьма кстати для фанатиков - исламистов, у которых нет цели улучшить человечество. Интересы определенных сил, государств и спецслужб всегда стоят за любой террористической группой.

На пересечении улиц Пушкина и Макатаева в Алматы кучкуются молодые ребята, пробуют всучить прохожим по бросовой цене ворованые мобильники, из баловства окликают девушек нескромными репликами. Горожане, возвращаясь с Зеленого базара, стараются ускорить шаг, чтобы не оказаться в кольце назойливых молодчиков, будто проходя сквозь строй темной массы. В то же самое время в Парке 28 гвардейцев-панфиловцев проходила церемония мероприятия “Свеча памяти” - дань бессмертному подвигу нашего народа в борьбе с фашистскими захватчиками, всем тем, кто не вернулся с прошедшей войны. Звучала музыка, группа “Мотороллер” исполняла новые песни. Вспоминали ветеранов ВОВ. На огромном экране показывали хронику военных лет. Собравшиеся в парке, затаив дыхание, внимали происходящему. Их лица были светлы и задумчивы. Даже маленькие дети, пришедшие в парк с родителями, почувствовали торжественность момента.

Казалось бы, что мешало тем самым парням с улицы Пушкина подняться на квартал выше, чтобы очутиться в другом мире, прикоснуться к духовности? Их выбор.

Молодежи нелегко реализовываться в существующей реальности, когда вокруг так много искушений. Страшно, когда есть ощущение безнравственных явлений как допустимых и даже полезных, когда человек творит зло, считая это добром. К сожалению, безверие, духовная пустота, кровожадность устремлений доминируют в обществе потребления. Молодые, не очень образованные люди, не имеющие цели в жизни, остро реагирующие на социальную несправедливость, легко становятся добровольными рекрутами чуждых влияний, способных склонить их на сторону зла. Из-за стадного инстинкта многие повторяют за другими, а не делают выбор сами. Люди перестают думать своим умом, полагаясь на чужую волю, влияющую на их выбор пополнить ряды террористов.

Если в психологии взросление - это прежде всего умение анализировать ситуацию, принимать решения, брать на себя ответственность, то в социологии - это освоение новых социальных ролей и статусов: работник, супруг, родитель... Беда, когда молодые родители не знают и половины того, что знали и умели их родители, забывая, что посеянное отцами пожинать детям. Когда перестанут думать только о деньгах, а задумаются над тем, что о них завтра скажут их дети, что-то, может, и изменится.

Уважение к чувствам других или к общепринятым нормам свидетельствует об эмоциональной зрелости личности, которая способна уступить в вопросах личных предпочтений, но останется непреклонной в принципиальных темах даже в условиях давления со стороны. Можно купить дом, но не очаг. Можно купить часы, но не время. Можно купить секс, но не любовь. Можно купить душу, но не жизнь. Ее обрывают, как человеконенавистнически поступают террористы.

Всплеск терроризма по всему миру обусловлен ростом геополитического противостояния. Финансисты и корпорации, банкиры и прочие олигархи выстраивают доктрину хаоса и нестабильности. Терроризм является инструментом большой политики транснациональных сил. Сегодня в мире 77 семей и королевских династий контролируют 80 процентов финансовых потоков. Широко используется их тактика - устранение неугодных режимов. Любые эти попытки что-то пересмотреть насильственным путем чреваты гибелью целых стран. Недаром, обращаясь к соотечественникам после террористической атаки 5 июня 2016 года в Актобе, президент Казахстана Н.А. Назарбаев отметил: “Мы все знаем, что так называемые цветные революции”имеют различные методы и начинаются с надуманных митингов, убийств, стремления захватить власть. Эти признаки появились и у нас. В странах мира, где прошло такое, сегодня нет ни государства, ни стабильности, там царят нищета и бандитизм, созданы условия для появления экстремистов и террористов. Экономика этих стран отброшена на десятки лет назад”.

Мы должны помнить об этом, как и слова Конфуция: “Того, кто не задумывается о далеких трудностях, непременно поджидают близкие неприятности”.

Испокон веков существовал главный урок древних мудрецов, сохранивший до нас территориальную неприкосновенность казахской земли. В степи, раздираемой внутренними раздорами, барымтой, борьбой за кочевки и становища, неприглядной завистью перед сородичами, в период нависшей опасности со стороны внешних врагов люди объединялись, становились под единые знамена, чтобы сообща победить. Знали, что погибнут в одиночку, а способность выжить дарована лишь сплоченным. Справляться с любыми напастями возможно только сообща. И вершить грандиозные планы необходимо в единстве. “Коптiн колы кокке жетедi”, что в переводе с казахского означает: “Народ подтянется - до неба дотянется”.

В современной ситуации нельзя ждать удара в спину. Актуально упреждать любые поползновения со стороны адептов тайных обществ, религиозных сект, включенных в перечень экстремистских организаций, быть активно непримиримыми к ним, разоблачать сеть радикальных спящих ячеек внутри страны, которые ведут свою деятельность на собранные внутри своей общины средства, зачастую добытые в ходе краж и разбойных нападений.

Темные и светлые силы извечно борются в душах людских. Как в окружающей материальной жизни, так и в той, что стимулируется человеческими чувствами и мыслями. Желание творить добро, помогать людям к добру и ведет. Душевная смута, пустота и жажда возвыситься над себе подобными толкают в бездну.

Все хорошее в прошлом казахского народа должно восторжествовать в настоящее время. И золотая казна народной мудрости должна стать подспорьем сегодня. Пусть же в нас победят светлые думы, способные преодолеть любые препятствия. Иначе, по словам азербайджанского писателя и кинематографиста Рустама Ибрагимбекова: “Обстоятельства жизни могут легко содрать с нас тонкую оболочку цивилизации, превращая в самых страшных существ на земле”.

Пусть иммунитетом против экстремизма, шовинизма и равнодушия станут духовные традиции народа, богатейшее наследие предков. А героический пример отцов и дедов будет источником силы для защиты Отечества и хрупкого мира на земле. Пусть главными ориентирами по жизни всегда будут семья и общество, отсутствие эгоизма и забота об окружающих. Ценить, что нам дорого, не поддаваться чужому влиянию, идти своей неповторимой дорогой. Да будет мир вашему дому!

“Желтый” уровень террористической угрозы продолжает действовать в стране. Добро и зло по-прежнему на чаше весов. Выбор за вами. Лаура Барлыбаева, почетный работник образования РК, член-корреспондент

Международной академии информатизации