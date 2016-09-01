Сагымбай Козыбаев Слюнки Девятый час утра. Включаю телевизор. Три канала подряд вещают об еде с утрянки. По каналу “24 техно” идет передача “Диалоги о рыбалке”. О том, как жарят свежевыловленную воблу где-то в Азербайджане. “Моя планета” назвала свою программу “Планета вкусов”. Речь о супах и пирожных по-итальянски. Следующий канал, один из любимых, Travelandadventure - все о том же, о лапше на этот раз. Передача называется “Восток - дело вкусное”.

Потекли слюнки. Сілекей по-казахски. Договорились что ли, шайтаны, с утра пораньше?!

Надо выключать телик. Политикой мозг считаю излишним загружать. На других каналах по-прежнему - война, судьба мигрантов, взрыв на Манхеттэне, выборы в России...

Милое, бархатное, сентябрьское утро Алматы. Наутро после вечернего салюта в честь ее тысячелетия. Уже печет. Неумолчный шум авто.

Рыбалка меня подождет. Большой город зовет присоединиться к его нескончаемым заботам. Прах ушедших

Нельзя тревожить прах ушедших. Тем более если они упокоятся на чужбине. Отсеченная голова Кенесары где-то в безвестности. А место его гибели более-менее определено в киргизских горах.

Помню в студенческие годы специально сорвался на “Стреле” из Ленинграда в Москву. Долго искал на огромном Ваганьковском кладбище могилу Гани Муратбаева. Сейчас здесь установлен надгробный памятник.

Вот назначена деловая встреча с временным поверенным Польши в Казахстане паном Анджеем Скшидло. До этого было знакомство с выдающимся профессором Варшавы доктором Граля, который давно уже занимается проблемами исторической памяти. Встречи эти неслучайны, ибо беспокоят меня места упокоения на территории Польши казахских воинов во Второй мировой войне. Правые радикалы сносят сегодня в некоторых европейских странах братские солдатские могилы. Есть о чем задуматься.

Немало великих личностей, уроженцев казахской степи, нашли последний приют в далеких землях. В Каире похоронены помимо четвертого султана Египта Бейбарыса и другой военачальник - восемнадцатый султан Шама (Сирия) Кайтпай (1496), видный богослов Кауам ад-дин аль-Иткани.

В Индии, в Кашмире, покоится великий ученый Мирза Мухаммед Хайдар (1499 - 1551), бессмертный автор “Тарихи Рашиди”, произведения, давшего полнокровную историю не только Казахстана, но и Китая, Индии, Ирака. При жизни он был удостоен приставки “ибн Усеин Кореген” (“ясновидящий”).

В Монголии покоится прах величайшего полководца Культегина (684 - 731), одного из первых казахских генералов-летчиков за рубежом Хамзы Ерзинулы, возглавлявшего в годы Второй мировой войны военно-воздушные силы Монголии.

В соседнем Узбекистане похоронены казахские ханы XVI века Тауекел и Шыгай, военачальники Жалантос Сейткулулы (1576 - 1656), Ер Косай (1507 - 1594), два великих бия казахов - Толе (1663 - 1756) и Айтеке (1644 - 1700), легендарные Сырым Датов (1723 - 1802), гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза Сабыр Рахимов (1902 - 1945). С памятью последнего братья-узбеки рыночного времени обошлись не совсем тактично. До недавнего времени в Ташкенте были и памятник, и станция метро его имени. Чем не угодил прославленный герой войны с фашизмом - мне до сих пор непонятно.

Не счесть тех, кого приютила земля китайская. Это и батыры, и акыны, оставившие след в казахской духовности, - Оспан батыр, Зука батыр, Асет Найманбайулы, Танжарык, Далелхан. В далеком Тибете в местности Алтынток находится могила Боке батыра Жыргаланулы.

Конечно же, нельзя обойти вниманием соседнюю Россию. Имя Курмангазы чтят в Володарском районе Астраханской области. Здесь он похоронен в местности, носящей его же имя. В этой же области покоится прах Бокей хана, Доспамбета - жырауи известного военачальника, в Калужской области прах другого хана - Арынгазы, в Рязанской области - видного ученого, летописца Кадыргали Жалаири (1530 - 1605).

В Москве похоронены духовный лидер нации Алихан Бокейханов (1876 - 1937), здесь же - Жусипбек Аймауытов, Ныгмет Нурмаков, Турар Рыскулов, Султанбек Кожанов, Назир Торекулов...

Это, естественно, неполный список. В одно время общественность поднимала вопрос о перезахоронении тел некоторых выдающихся деятелей нации. Так, например, возник вопрос о прахе Мустафы Шокая. Могила его на мусульманском кладбище Берлина ухожена, за ней неусыпно следят, поклониться его последней обители приходят и приезжают многие, и непременно все те, кто так или иначе оказывается в немецкой столице. Я был одним из них и был свидетелем должного присмотра.

Человек спит спокойно. Ворошить без надобности прах, полагаю, грешно.

А в случаях, когда есть опасения? Думаю, что всегда есть здравый смысл, коим должны обладать вслед идущие. Поистине все жалуются на свою память, но никто не жалуется на свой разум. У могилы Мустафы Шокая в Берлине

Перезвон костелов

Польша, как ни одна другая страна Европы, поражает обилием замков, готических соборов и костелов. Особую святость им придают факты увековечивания великих своих сыновей. Так, в кафедральном соборе XVI века во Фромборке Николай Коперник, который был каноником здешнего капитула, погребен под полом собора.

Имя Коперника, творца гелиоцентрической модели Вселенной, чтимо повсеместно в Польше. И в Варшаве, и на ратушной площади Торуни, где в 1473 году родился выдающийся астроном, высятся монументальные ему памятники.

В одну из колонн костела Святого креста, что в Варшаве, вмурована урна с сердцем другого великого сына Польши - Фредерика Шопена.

Чтят поляки и безвинно убитых своих соотечественников. В варшавском районе Мокотув был создан Катыньский музей в память польских офицеров, казненных НКВД в 1940 году. Символические могилы жертв Катыни есть и в других местах.

Отношение Польши к России неоднозначное. Его корни тянутся в далекую старину. Интервенция России (1792 г.) и поражение Тадеуша Костюшко (1794 г.) положили конец существованию Речи Посполитой. Польские земли поделили тогда Австрия, Пруссия и Россия. Да и много чего нелицеприятного было потом. После 1815 года возникло автономное Королевство Польское, но под российским скипетром.

Словом, корни глубокие. Самая ближайшая точка этих корней относится к 1 сентября 1939 года, когда Германия, напав на Польшу, начала Вторую мировую войну, а 17 сентября, в соответствии с тайным соглашением Гитлера и Сталина, с Востока в Польшу вторглись советские войска. Да и с окончанием войны ялтинские уступки Сталину поместили Польшу в сферу влияния СССР.

Только в 1993 году, после того как за три года до этого президентские выборы выиграл Лех Валенса, советские войска (поляки называют их “русские”) покинули Польшу окончательно.

В 1999 году страна, навсегда похоронив социализм, стала членом НАТО, а еще через пять лет вступила в Европейский союз. Новый этап новой жизни.

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском по пути в Катынь погиб президент Лев Качинский, бывший президент страны в изгнании Рышард Качоровский, много государственных и общественных деятелей. Память жертв президентского самолета еще жива, и она имеет и по сей день неопределенную оценку.

Польша потеряла во Второй мировой войне шесть миллионов своих сограждан.

Блажен, кто предков чистым сердцем чтит, отмечал, кажется, кто-то из великих.

Так оно и есть. В гордой Польше это знают не понаслышке. Памятник Копернику в Варшаве

Соль

Чем измеряются границы государств? Из Алматы в Анталью шесть часов полета, из них добрая половина - по территории родной страны. Телеинформация о полете на мониторе перед сидением кресла дает и другую пищу - это пролет через Каспий, Махачкалу, Тбилиси и затем уже через турецкий Сивас к вожделенному соленому морю. Все это - несколько тысяч километров пути.

Ясная, без единого облака погода над Грузией. Хотя и десятикилометровая высота, отчетливо видны из иллюминатора гордые гряды древней Сванетии. Налюбуйся, уткнись в иллюминатор, ибо затем пойдет пустынная серость срединной Турции у озера Туз.

Соль соли рознь. На обратном пути при такой же ясной погоде без единого облачка обозреваю Арал. С воздуха хорошо видно - озера-моря как такового уже нет. Там и сям на большой территории пропалины высохшей соли и между ними вода, как милостыня Бога. Как будто видишь устье какой-то большой реки. Не поймешь сразу, что это Арал, угробленный нещадно человеческим эгоизмом, равнодушием, бесхозяйственностью. Да и в придачу - узбекским хлопком и огнедышащим жерлом космодромных ракет. Брошенный сирота.

Нужен человек-личность калибра Олжаса, чтобы многострадальное, дышащее на ладан озеро спасти всеобщей мольбой.

Родная земля, как дитя, - мила и такая. А коль изранена, ждет лишь материнскую малость - людского сердоболия. Муратжан

А жизнь продолжается. 6 сентября 2016 года Мурат Мухтарович Ауэзов прислал через помощницу Сандугаш (ненаглядная певчая птичка, красавица) свою очередную книгу. Пухлую. Полную мыслей умных. Одну из первых, из только что изданного тиража. Очевидно, будет презентация.

Всю ночь питался муратовским умом. Может, что-то пристанет. Ведь это он - достойнейший сын великого человека.

Дружу с ним давно. И знаю - он, как и я, жаворонок. Шесть утра для нас время элементарное. Звоню по сотке: “У вас недостаточно средств для совершения вызова”.

О, мама, жаль. Хотел сказать человеку доброе. И преклониться перед его умом.

Но самое интересное. Раздается звонок. Сам Муратжан. А я что-то уже до этого накорявил, делюсь написанным.

Творческие люди, они же ненормальные, даже не спят. А слово доброе - допинг, со сном оно враг. А жаворонок все-таки хорошая птичка. День начат со взаимных теплых вещей.

А сказать напоследок хочу одно: ценить надо неординарность. И “спасибо” - слово это никому ни во вред!

Кто знает, может, на таковом и держится земля? Острова в море

Взор... Глаз человеческий ненасытен, как, впрочем, и сама жизнь.

Три острова в безбрежном море на виду. Минут пятнадцать-двадцать на катере. С утра побаливает головушка, немецкой марки пиво как некстати. Прошу: “Нохайн мал”.

Что я, что мы? Были же великие люди. У них, наверное, по утрам болела голова. Но иногда.

Мыслище у таланта всегда. Подспудно хотя бы в башке. А сердце голове в подмогу.

А сердце? Что это? Другу оно отказало напоследок. Полдня провозились над комком - пульсирующим нечто, которое хотело еще пожить.

Тщетно. Угасло все. Угас и я - близкий ему человек...

Утром болит голова. Никаких дум, пустота, ничего кроме залетного пива... Арал сверху

Тучи

солнцестояния

Очередной День Астаны и заодно день рождения главы государства приятен: более пятидесяти пар соединили свои судьбы узами брака. Даже дождь не омрачил их неподдельного счастья.

И в эти же дни - тучи, преподносимые телехроникой. Их две. Суд над акушерами Алматы, поставившими на поток в течение нескольких лет продажу... новорожденных. Счет идет на десятки. И вот приговор - от двух до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. Что сказать? Масћара! Кошмара выше нет.

А второй факт-туча вообще ошеломил. Со Дня независимости (четверть века) в стране сделано четыре миллиона (!) абортов. Только вдуматься: четыре миллиона лишенных жизни, почти 23 процента от общей численности населения. Это не просто трагедия, ужас, а полная масћара!

О чем, братец, разговор. Демография, конечно же, дрыхнет.

А всегда надо желать хорошего. И молодым, соединившим свои судьбы в знаменательные дни государства, лишь баћыт тілейміз! Пусть тучи обойдут их стороной...

И уберем с заголовка первое слово. Малый патриотизм

Представляю себе картину: на моих глазах в чужом городе далекого государства, где по стечению обстоятельств (скажем, чемпионат) присутствует дух моей страны, топчут ее флаг.

Человек импульсивный и абсолютный патриот своей страны точно бы влез в выяснение отношений, а то и в драку. Засудили бы по тамошним правилам. Одно утешение - не повесят.

Подобное происходило на прошедшем (2016) чемпионате Европы по футболу. Англичане с гиком и остервенением топчут флаг России. Виновны обе стороны. Русские болельщики затеяли перед этим драку прямо на стадионе, а затем и вне.

Фанаты футбола разбивают друг другу головы. Дело это уже привычное.

Но флаг - символ страны и нации, когда его топчут, пахнет это одним - ненавистью.

Как поступать? Влезть в драку? Пятнадцать суток я бы еще согласился отсидеть. В годы службы в армии пришлось пройти это испытание. Ничего, не смертельно. Лишь бы не оштрафовали. Родная ведь страна не поможет. Придется самому раскошеливаться.

И это, в конечном счете, не страшно. За Родину не грех отдать последнее.

...Это у меня воображение такое. В мыслях. Какое там, силы и возраст не те.

А вот если внук, скажем, на моем месте. За его кулаки мне было бы не стыдно. Защищать символ своей страны - гражданственно, патриотично, это знак любви к отчему дому.

Но в крови ли это у внуков сегодня? Невольно задумываюсь...