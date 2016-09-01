Алла Иванилова

Недавние новости из Бельгии, где врачи впервые применили детскую эвтаназию, заставили многих вновь задаться вопросом: нужна ли “благая смерть”? Между тем в Казахстане, где эта процедура законодательно запрещена, немало ее сторонников Тема безболезненного способа умерщвления смертельно больных людей обсуждается в мировом сообществе с середины прошлого столетия. Обратить внимание казахстанцев на эту дилемму заставила этим летом 34-летняя девушка-инвалид из Алматы, которая не может самостоятельно передвигаться и не хочет быть обузой для отвернувшихся от нее родственников. На протяжении последних трех лет алматинка мечтает об эвтаназии. Между тем ежегодно около 30 тысяч казахстанцев слышат неутешительный вердикт врачей - короткое и страшное слово “рак”, а умирают от этого заболевания 17 тысяч человек. К сожалению, многим диагноз ставится уже на последних стадиях. Такие пациенты нуждаются в обезболивании и согласно кодексу “О здоровье народа и системе здравоохранения” имеют право на “облегчение страданий в той мере, в какой это позволяет существующий уровень медицинских технологий”. Многие мечтают прекратить муки, однако сделать смертельный укол в Казахстане приравнивается к убийству. Так категорично к эвтаназии относятся не во всех странах. Пионерами в легализации добровольной смерти стали Нидерланды. В 1984 году Верховный суд этой страны признал эвтаназию приемлемой, а в 2001 году там ее узаконили и ввели в сферу здравоохранения первыми в мире. В разных формах она дозволена в Бельгии (причем это единственное государство, где разрешена эвтаназия детей), Швейцарии, Люксембурге, Франции, Колумбии, Японии и в нескольких штатах США. Желающих достойно уйти из жизни таким способом с каждым годом становится больше. В Бельгии в 2012 году установлен абсолютный рекорд по количеству случаев эвтаназии за период с 2002 года, когда эта практика впервые была легализована в королевстве, - 1432 раза. В Голландии подобные самоубийства при участии врача совершаются не чаще пяти раз в год.

Швейцария является настоящей “меккой” суицидального туризма - это единственная страна в мире, где легализована эвтаназия иностранцев. За четыре тысячи евро здесь любого желающего отправляют на тот свет. Появился и новый феномен - одновременные самоубийства супругов, один из которых смертельно болен. За последние четыре года, согласно статистике, опубликованной Journal of Medical Ethics, число иностранцев, въезжающих в Швейцарию ради эвтаназии, увеличилось вдвое. Согласно швейцарской статистике, в 90 процентах зарегистрированных случаев эвтаназии подвергались лица старше 55 лет и только один процент - моложе 35 лет. Больше всего самоубийц приезжают из Германии, на втором месте - Великобритания, на третьем - Франция и Италия.

Каким образом проводится эвтаназия? Существуют два вида - пассивная и активная. В первом случае врачи намеренно прерывают поддерживающую терапию больного (в частности, перекрывают канал капельницы), а во втором тяжелобольному специально вводят лекарство или совершают какие-либо другие действия, способные вызвать его быструю кончину. Процедура “умерщвления” состоит из двух этапов.

На первом - желающему умереть вводится наркоз. Как только он заснет (иначе будет умирать минут 20 в жутких мучениях от удушья), ему вводятся специальные препараты, которые приводят к остановке дыхания. В целом основные препараты, применяемые при эвтаназии, - Ксилазин, Пропофол, Золетил, барбитураты - могут использоваться как на первой стадии эвтаназии в качестве наркоза, так и для непосредственного умерщвления. Ардуан, дитилин лидокаин, сульфат магния применяются для остановки дыхания уже после наркоза. Все эти препараты действуют по-разному, в зависимости от конкретного случая. До момента смерти уходит до получаса. Все это время врач находится рядом с больным. К слову, со времени принятия Закона о достойном уходе из жизни в штате Орегон (США) было разрешено прибегать к самоубийству при участии врача, который может снабдить пациента препаратом, вызывающим смерть, но не вправе его вводить.

Процесс эвтаназии нужно рассматривать не только с моральной, но и с юридической точки зрения. Перед процедурой больной или его родственники официально дают согласие, свою подпись ставит и врач, таким образом, это снимает уголовную ответственность.

В Казахстане вопрос о разрешении добровольного ухода из жизни никогда не выдвигался на рассмотрение законодательных органов. В Законе “Об охране здоровья граждан в РК” прописан запрет на осуществление эвтаназии медицинским персоналом. Там же говорится о том, что поддерживающая жизнь аппаратура может быть отключена только в случае констатации смерти. Но в Министерство здравоохранения не раз обращались с просьбой разрешить такой способ ухода из жизни.

Легализовать эвтаназию в Казахстане предлагал экс-чиновник, бывший вице-министр сельского хозяйства Казахстана, блогер Марат Толибаев. При этом, по его мнению, в случае снятия “табу” государству необходимо принять меры, чтобы обезопасить граждан от возможных злоупотреблений, поскольку дело может дойти до убийств под видом эвтаназии. Среди таких мер применение “легкой смерти” только в отношении взрослых и психически здоровых людей, в случае неизлечимой болезни, сопровождаемой мучительными болями, или в случае необратимой комы. Решение о прекращении жизни должно быть одобрено медицинским консилиумом в присутствии адвокатов и родственников больного, а также можно его отнести к компетенции суда или присяжных заседателей.

По данным статистики в странах, где эвтаназия запрещена законом, случаи ее применения участились, и в этом признаются сами врачи. Так, бывший директор ООН по медицине американский врач Майкл Горвин признался, что помог уйти из жизни 50 своим больным. В интернете есть целые сообщества, где люди ищут способ и напарников, с кем это сделать. При этом, по словам бывалых, в Мексике в местных зоомагазинах в свободном доступе можно приобрести лекарства для усыпления домашних животных. Пожилые туристы из разных частей мира, которые стремятся прекратить свою жизнь, отправляются туда за этим препаратом. Стоит “смертельная” бутылочка объемом 100 миллилитров от 20 до 40 долларов. Человек, принявший ее содержимое, умирает в течение часа.

Конечно, не у всех есть возможность побывать в Мексике. Но туда едут в основном европейцы, где эвтаназия легализована, и без санкции врача никак не достать “лекарства для смерти”. Во многих государствах можно обойтись в этом процессе без докторов и самостоятельно найти препараты для умерщвления. Ведь если есть нелегальный рынок наркотиков, человеческих органов, учитывая спрос на такие препараты, будет и на них предложение. Главное желание и возможности “покупателя”. В этом случае коррупция только “на руку”.

Бывают случаи “бытовой эвтаназии”, когда онкологические и неизлечимо больные из-за ужасных болей просят родственников лишить их жизни. Но в этом случае акт эвтаназии расценивается как преступление - умышленное причинение смерти и наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, может быть учтен мотив сострадания. Однако отождествлять убийство и акт эвтаназии не совсем правильно. Поэтому необходимо выделить эвтаназию в самостоятельный состав со смягчающими обстоятельствами, как это сделано с убийством в состоянии аффекта, убийством матерью новорожденного ребенка и другими.

Но уголовное наказание грозит лишь в том случае, если удастся доказать. Официальной статистики о случаях эвтаназии в Казахстане не существует. Такая ситуация обусловлена латентностью указанных деяний. Но нельзя исключать, что “нелегальная эвтаназия” существует. Если, скажем, онкобольной скончался, то при отсутствии подозрения на насильственную смерть, наличии письменного заявления супруга (супруги), близких родственников или законных представителей либо волеизъявления самого умершего, высказанного при его жизни, выдача тела разрешается без проведения вскрытия. В таком случае останется тайной - умер человек от болезни либо ему каким-то образом помогли уйти на тот свет, скажем, введя воздух в вену. Поэтому легализация эвтаназии - это скорее полезно, способно нивелировать противоречия и криминальные проявления рассматриваемой процедуры. И главное даст гарантию защиты тем, кто сегодня нелегально совершает акт милосердия.

В свое время исследовательской компанией “Комкон-2 Евразия” был проведен опрос общественного мнения на эту тему. В нем приняли участие 300 жителей Алматы в возрасте от 16 лет и старше. Несмотря на то, что большинство респондентов (64,6 процента) считают эвтаназию гуманным методом избавления от страданий, только треть (33,1 процента) опрошенных готовы помочь своим близким безболезненно умереть в случае неизлечимой болезни и сильных страданий. При этом 22,9 процента придерживается точки зрения, что это санкционированное убийство, поэтому больше половины алматинцев не смогли бы этого сделать. Также, по мнению большинства, принятие решения об эвтаназии должен взять на себя сам больной.

Астана