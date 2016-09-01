Константин Кочевников

Свеклу по осени считают. Значительный урожай свеклы как сырья для производства сахара в Евразии и неурожай сахарного тростника в Южной Америке вызвал среди экспертов предположение, что обстоятельства могут вызвать изменения на внутреннем рынке и позволят Казахстану выйти с продукцией на рынок внешний.

Ситуацию на рынке сахара комментирует руководитель Центральноазиатской сахарной корпорации Галина Баймурзаева Сейчас отпускная цена сахара с отечественных заводов - 215 тенге за килограмм с доставкой. И потребители не особо кинулись за подешевевшим с лета продуктом. К тому же активно действуют на рынке продавцы из России. Там 83 сахарных завода. Они способны предложить сахар еще дешевле - по 210 тенге. На ситуацию, безусловно, повлияет и урожай нынешнего года, который оказался весьма неплох. Из года в год растут посевные площади сахарной свеклы. Но она долго не хранится, требует скорейшей переработки. Поэтому в сезон все заводы в Казахстане, России, Белоруссии работают в усиленном режиме.

В Казахстане в рамках программы поддержки отечественных товаропроизводителей государство стимулирует активность в сельском хозяйстве. Чтобы аграрии шли в свекловодчество и увеличивали площади посевов, государство выделяет субсидии, технику и удобрения. При этом сахарные заводы обязали принимать сахарную свеклу по 17 тысяч тенге за тонну. Такой цены никогда не было. Для сравнения: в 2012 году рынок определил и установил закупочную стоимость в шесть тысяч тенге за тонну. Благодаря этим мерам, которые рассчитаны до 2030 года, объем выращиваемой свеклы удалось значительно увеличить. Делается это для того, чтобы уменьшить зависимость от импорта сырья.

В свою очередь сахарные заводы в стремлении улучшить качество сахара проводят модернизацию производства. До 2017 года отечественные кондитерские фабрики и производители напитков произведенный в Казахстане сахар брать не будут, поскольку их таможенные запасы освобождались от пошлин. Им выгоднее ввозить сахар из-за рубежа. С окончанием этого режима казахстанский сахар окажется конкурентным по цене.

Мощность отечественных сахарных заводов позволяет не только обеспечить Казахстан сахаром, но и поставлять на экспорт. Правда, пока, до 2019 года, это не дадут сделать международные договоренности: поставляемый в Казахстан тростник освобожден от пошлин. И произведенный из него сахар не может продаваться на внешних рынках. Только свекловичный. Но его мало. И производство сахара из него не настолько выгодное. Из одной тонны свеклы выход сахара - 120 килограммов. В то время как из тонны тростника можно получить 980 килограммов сахара!

Еще одна особенность тростникового сырья - оно проверенное и подготовленное. Со свеклой больше забот: больше людей занято в производственном процессе, различная сахаристость свеклы, степень загрязненности.

Галина Тамаевна уверена, что покупать сахар впрок, мешками, привыкли только у нас, и в том числе, понятно, в России, Белоруссии, Кыргызстане и в других близких по духу и менталитету странах. У нас сохранилась хорошая привычка и добрая традиция делать зимние заготовки, поэтому каждый год подключается сезонный фактор, который подстегивает спрос. И даже краткосрочный незначительный дефицит сахара раздувается прессой как экстраординарное событие. Тревожно, прямо скажем, в эти дни на страницах газет. А покупатели сметают сахар сверх потребностей. Через пару недель проблемы как не бывало. Очередное повышенное внимание к теме может возникнуть опять, традиционно, накануне новогодних праздников. Исследования Ассоциации по изучению болезней сердца определили максимальное потребление сахара в день, которое не должно превышать у взрослых мужчин 37,5 грамма, или девять чайных ложек, а у женщин 25 граммов, или шесть чайных ложек.

В то же время человеку нужно минимум 13,5 грамма сахара в сутки. И хотя он почти не служит никаким особым физиологическим целям в организме, но дает энергию. Люди, которые проявляют физическую активность, эту энергию благополучно сжигают. Те же, чей образ жизни далек от подвижного, трансформируют полученную энергию в килограммы и сантиметры. К тому же часто ли мы учитываем, что потребляем сахар не только в виде рафинада или песка в чай, но и получаем его с выпечкой, кондитерскими изделиями, соусами, напитками? Представьте: одна банка “колы” или шоколадный батончик содержат калорий столько, сколько их и так получает человек в суточной норме “чистого” сахара.