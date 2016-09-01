НЕНУЖНЫЕ БЕРЕГА

РЕКИ РАЗДОРА
Подробнее >>>
ТАНЦЫ НА ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕ

У “ФРАНЦУЗСКОГО ДОМА”
Подробнее >>>
Поиск
о газете | контакты | подписка
Главная страница
Неделя власти
События
Исследования
Право
Экология
36,6
Тема
Образование
Поехали
Мир
Спорт
Светская жизнь
Люди
Культура
Шоу-бизнес
Мода
Прямой эфир
Смотри в оба
Пошутим
Гороскоп
Последняя страница
Документальный детектив
Старая версия
Форум
Реклама

Партнеры





Международный Институт Современной Политики

Деловой Казахстан


"Золотая коллекция"


Сто Сторон


"Аргументы и Факты в Казахстане"






погода в г. Алматы
погода в г. Астане



Сладкие хлопоты Исследования

Константин Кочевников
Свеклу по осени считают. Значительный урожай свеклы как сырья для производства сахара в Евразии и неурожай сахарного тростника в Южной Америке вызвал среди экспертов предположение, что обстоятельства могут вызвать изменения на внутреннем рынке и позволят Казахстану выйти с продукцией на рынок внешний.
Ситуацию на рынке сахара комментирует руководитель Центральноазиатской сахарной корпорации Галина Баймурзаева

 

Сейчас отпускная цена сахара с отечественных заводов - 215 тенге за килограмм с доставкой. И потребители не особо кинулись за подешевевшим с лета продуктом. К тому же активно действуют на рынке продавцы из России. Там 83 сахарных завода. Они способны предложить сахар еще дешевле - по 210 тенге. На ситуацию, безусловно, повлияет и урожай нынешнего года, который оказался весьма неплох. Из года в год растут посевные площади сахарной свеклы. Но она долго не хранится, требует скорейшей переработки. Поэтому в сезон все заводы в Казахстане, России, Белоруссии работают в усиленном режиме.
В Казахстане в рамках программы поддержки отечественных товаропроизводителей государство стимулирует активность в сельском хозяйстве. Чтобы аграрии шли в свекловодчество и увеличивали площади посевов, государство выделяет субсидии, технику и удобрения. При этом сахарные заводы обязали принимать сахарную свеклу по 17 тысяч тенге за тонну. Такой цены никогда не было. Для сравнения: в 2012 году рынок определил и установил закупочную стоимость в шесть тысяч тенге за тонну. Благодаря этим мерам, которые рассчитаны до 2030 года, объем выращиваемой свеклы удалось значительно увеличить. Делается это для того, чтобы уменьшить зависимость от импорта сырья.
В свою очередь сахарные заводы в стремлении улучшить качество сахара проводят модернизацию производства. До 2017 года отечественные кондитерские фабрики и производители напитков произведенный в Казахстане сахар брать не будут, поскольку их таможенные запасы освобождались от пошлин. Им выгоднее ввозить сахар из-за рубежа. С окончанием этого режима казахстанский сахар окажется конкурентным по цене.
Мощность отечественных сахарных заводов позволяет не только обеспечить Казахстан сахаром, но и поставлять на экспорт. Правда, пока, до 2019 года, это не дадут сделать международные договоренности: поставляемый в Казахстан тростник освобожден от пошлин. И произведенный из него сахар не может продаваться на внешних рынках. Только свекловичный. Но его мало. И производство сахара из него не настолько выгодное. Из одной тонны свеклы выход сахара - 120 килограммов. В то время как из тонны тростника можно получить 980 килограммов сахара!
Еще одна особенность тростникового сырья - оно проверенное и подготовленное. Со свеклой больше забот: больше людей занято в производственном процессе, различная сахаристость свеклы, степень загрязненности.
Галина Тамаевна уверена, что покупать сахар впрок, мешками, привыкли только у нас, и в том числе, понятно, в России, Белоруссии, Кыргызстане и в других близких по духу и менталитету странах. У нас сохранилась хорошая привычка и добрая традиция делать зимние заготовки, поэтому каждый год подключается сезонный фактор, который подстегивает спрос. И даже краткосрочный незначительный дефицит сахара раздувается прессой как экстраординарное событие. Тревожно, прямо скажем, в эти дни на страницах газет. А покупатели сметают сахар сверх потребностей. Через пару недель проблемы как не бывало. Очередное повышенное внимание к теме может возникнуть опять, традиционно, накануне новогодних праздников.

 

Исследования Ассоциации по изучению болезней сердца определили максимальное потребление сахара в день, которое не должно превышать у взрослых мужчин 37,5 грамма, или девять чайных ложек, а у женщин 25 граммов, или шесть чайных ложек.
В то же время человеку нужно минимум 13,5 грамма сахара в сутки. И хотя он почти не служит никаким особым физиологическим целям в организме, но дает энергию. Люди, которые проявляют физическую активность, эту энергию благополучно сжигают. Те же, чей образ жизни далек от подвижного, трансформируют полученную энергию в килограммы и сантиметры. К тому же часто ли мы учитываем, что потребляем сахар не только в виде рафинада или песка в чай, но и получаем его с выпечкой, кондитерскими изделиями, соусами, напитками? Представьте: одна банка “колы” или шоколадный батончик содержат калорий столько, сколько их и так получает человек в суточной норме “чистого” сахара.

Поделиться:
 
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:
Просмотрено: 22 раз Просмотров: 22 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
Имя:*
E-Mail:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Наши награды    
Календарь
«    Сентябрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


Large Visitor Globe

Архив новостей
Сентябрь 2016 (168)
Август 2016 (173)
Июль 2016 (186)
Июнь 2016 (176)
Май 2016 (162)
Апрель 2016 (195)
Голосование
Будете ли Вы оформлять подписку на сайт, если сайт станет платным

Разработано студией Neolabs Web Solution
© 2007 Новое поколение
Fatal error: Call to a member function _destr() on a non-object in /home/npkz/public_html/engine/modules/main.php on line 390