Как ни пытайся провести время, его не проведешь



Круг иногда называют петлей Международная следственная группа огласила в среду результаты своего расследования крушения малайзийского “Боинга” в июле 2014 года в небе Украины. Главный вывод: лайнер сбили ракетой комплекса “Бук”, и комплекс этот был доставлен на восток Украины из России, а после содеянного обратно туда же и уехал. Причем ракета была запущена с территории, которая (ну, конечно же, кто бы сомневался) контролировалась на тот момент донецкими повстанцами.

То, что следователи и эксперты группы определили в качестве орудия убийства ракетный комплекс “Бук”, - это не новость. Не новость и то, что россиян разные группы и персоны обвиняли в том, что это именно они поставили “Бук” на Украину.

Новостью стало прямое обвинение России, непосредственно исходящее от международной следственной группы. Хотя после оглашения результатов ее представителями было заявлено, что, мол, против России конкретно обвинений не выдвигается, но все это уже выглядело несерьезно.

Обвинение в убийстве 298 человек в минувшую среду было брошено.

Ракетный комплекс “Бук” - это, так сказать, не бетономешалка, а боевая единица. И без приказа она никуда сдвинуться не может. Самовольно ее направить на театр боевых действий (тем более с боекомплектом) тоже никто бы не решился. Тут нужно еще добавить, что машине предстояло пересекать государственную границу и незаметно это сделать невозможно.

Следовательно, экипажу комплекса, если следовать логике обвинения, кто-то дал приказ. А над тем, кто дал приказ, есть командуюшщй, и над ним тоже, а на самом верху - верховный главнокомандующий вооруженными силами этой страны. Так что прозвучали в среду прямые обвинения или не прозвучали, это неважно. Обвинение, повторяем, брошено. И, главным образом, обвиняется один человек. Который командует Вооруженными силами России.

Теперь закономерный вопрос: а какие есть у вас доказательства? Ответ: телефонные переговоры неназванных восточно-украинских сепаратистов, видео, полученное в интернете, и некие американские данные со спутников, которых (данных) никто (кроме некоторых членов следственной группы) не видел и которые засекречены.

Сразу после оглашения всего этого имели место довольно любопытные реакции. Родственники погибших в авиакатастрофе сразу же предъявили претензии к России, и большинство из них поверили в сказанное. Но настоящая буря восторга развернулась, конечно же, на Украине. Ликование и карнавал начались и в стане российских либералов, и всех, кто работает на демонтаж нынешнего тамошнего “властного режима”.

Но вот что любопытно: реакция западных политических и государственных лидеров была очень сдержанной, еще более удивительным оказалось поведение западной прессы. Таких скупых и бесцветных комментариев по этой теме, поверьте, ранее просто не было. Как будто произошло нечто рутинное и неинтересное.

Но объяснение всему этому очень простое. Представленные следственной группой “доказательства” тянут разве что на непродолжительный пропагандистский ажиотаж, не более того. И серьезные люди на Западе, не подверженные околополитическим или иным эмоциям, это прекрасно понимают. В публичном судебном разбирательстве все эти фейковые телефонные беседы и видео силу иметь не могут.

Так же, впрочем, как и найденные следователями (спустя год или полтора года после катастрофы) свидетели запуска ракеты. Ведь есть еще и другие свидетели, например, полета военного самолета возле “Боинга” в день катастрофы. И в том, что эти люди тоже дадут в суде свои показания, сомневаться не приходится.

Так вот, для того, чтобы что-то действительно доказать, нужны реальные доказательства. А их у следствия, как оказалось, просто нет. Именно поэтому оно продлено до начала 2018 года. Но не факт, что и к этому сроку будут названы имена подозреваемых. И продолжаться все это будет в строгой зависимости от хода политических процессов, происходящих и вокруг Украины, и вокруг России. Так же, как и внутри этих стран.

Единственное, что может поразить во всем этом действии, так это массовый цинизм тех, кто ищет (или, точнее, подгоняет) доказательства под намеченную два года тому назад версию случившегося, вместо того чтобы искать истинных убийц 298 человек.