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Улицы тусклых фонарей Исследования

Азамат Горожанин
Несколько громких, пусть и не связанных между собой преступлений в Алматы и Алматинской области, а также и в других регионах страны заставили меня обратиться на сайт комитета правовой статистики, чтобы просто вывести тенденцию (или опровергнуть), что преступность в последние месяцы стала как-то заметнее.
Только в сентябре в Алматы произошли: убийство с расчленением и изнасилование с последовавшим убийством. В регионах - изнасилование (причем не первое) малолетних. Изнасилование взрослой. Убийство в целях наживы и убийство с целью скрыть ранее совершенное преступление


Так вот, на сайте упомянутого комитета вся криминальная картина весьма наглядно представлена в форме инфографики, нанесенной на географические карты. Причем карты - “живые”, оперативные, меняются в реальном времени. Хорошие, красноречивые карты. Главное, знать, где искать эту наглядную констатацию. Правда, статистика, понятно, отражает только те преступления, которые попали в протокол.
По данным статистики, “тренд” преступности в стране внушает оптимизм: в целом меньше преступлений, если сравнивать, как водится, один и тот же период текущего года с предыдущими. Но если изучать карты въедливо и пристрастно, то можно обнаружить, что число преступлений против личности растет. Меньше краж, но больше грабежей и изнасилований. И убивают людей жестоко. Будто рыб или птиц. И вот что показывает картинка, благо она - карта: преступники вышли на центральные улицы больших городов. Обстоятельства будто кинули нас в недалекое, но забытое неспокойное прошлое.
А ведь за полтора десятка лет государству удалось реализовать некие социально ориентированные декларации. Народ смог на своем ярусе социальной лестницы как-то приемлемо и достаточно терпимо обустроить жизнь. Во всяком случае, в столицах действительно сложился уклад, тяготеющий к определенным гуманистическим стандартам. Все эти фестивали искусств, велосипедные прогулки, кинопремьеры, ведущие бренды, правда, главным образом турецкого разлива - в шаговой доступности. Новинки телекоммуникаций и автосалонов на улицах твоего города - это можно воспринимать как движение в тренде. Еще шаг-два, и все будет в полном порядке. Вот уже по Алматы и ночью безопасно гулять. Кругом счастливые доброжелательные полуночники, которые могут себе позволить спать до обеда, завтракать в кофейнях. Молодая буржуазная столица. Финансовый центр. Средоточие культуры и традиций.
Помню, в 2007-м, как раз на самой вершине повсеместного заблуждения на счет того, что счастье неотвратимо, как долларовая зарплата в пухлых конвертах, летом приезжала из России университетская подруга моей жены, майор полиции, штатный психолог краевого управления МВД. И как ее изумило и порадовало, что в Алматы можно было, например, встретить ночью в парке девушку с парой сотовых телефонов, в украшениях, которая могла не опасаться за свою безопасность, а покидающие многочисленные кафе молодые люди навеселе были исключительно открыты и доброжелательны.
В тот период городским властям действительно удалось если не искоренить преступность, то хотя бы выдавить ее на окраины и в дальние “микры”. Ближе к вечеру в центре города оставались либо местные, либо состоятельные. Действительно, многие ли жители глубинки нормально воспримут стоимость, например, чайника чая в две тысячи тенге? Вот они и отправлялись после тяжелых изнурительных “разноработ” в свои условные “айнабулаки” и “шаныраки”. Это как постепенно исчезли из города старые “вазовские” развалюхи и праворульки. И куда они катили - нам ли о том думать, у нас же кредит в автосалоне и дисконтные карты.
За центром города внимательно следили с помощью многочисленных камер, и, по отчетам акиматов, камер этих становилось больше и больше. Ночью в городе было светло от множества фонарей, рекламной иллюминации. Стало спокойно настолько, что сообщения о грабеже где-нибудь в 8-м микрорайоне или оторванном автомобильном зеркале в “Аксае” (если инцидент не касался твоих коллег, знакомых и родственников) - это как на другой планете, в другой стране или, на худой конец, в Экибастузе или Актобе. Потому что стенка на стенку или вооруженные ограбления в Актобе - это в порядке вещей. А в центре Алматы - когда это было? Да никогда! Нонсенс!
В последовавшие затем кризисные годы Алматы будто по инерции удавалось сохранять имидж благополучного и комфортного места под ярким казахстанским солнцем. Никаких особых потрясений. И по-прежнему беспорядки - это где-то в условном Жанаозене, а расстрел полицейских - в Таразе. Даже массовое убийство в Иле-Алатауском парке воспринималось как нечто чуждое и пришлое, напрямую не связанное с Алматы и ее жителями. В городе сохранялась более-менее благоприятная атмосфера “Европы в самом центре Азии”.
Когда произошли тектонические сдвиги в обществе, сказать трудно, но в какой-то момент я стал замечать, что мне просто не хватает вечером света на улицах. Двигаешься по Байтурсынова или Тимирязева, по Суюнбая или Райымбека, а будто уже незаметно в межреволюционный Бишкек заехал. Фары выхватывают ровно то, до чего дотянулся их свет. А фонари почему-то либо горят только по одной стороне улицы, либо не горят вовсе. А если и горят, то как-то неубедительно. И это в оживленном центре и ближе к центру! А что уж говорить про отдаленные районы?.. Потом выяснил, что алматинские энергосбытчики экономят, перешли на умеренную схему: лампы зажигают не в полный накал и не везде. Очень хорошие условия для разного рода грабителей и хулиганов. Известно же, что преступность, как вампиры, не любит яркого света, предпочитает работать в темноте. Поэтому хоть и тревожит, но не удивляет, что чудовищные по своей средневековой жестокости преступления вновь стали происходить в Алматы, а подчас и в центре южной казахстанской столицы.
Хочется спросить, чем занимаются участковые, которые не подозревают, кто поселился на сутки, двое или больше в той или иной съемной квартире? Кто допускает, что минимум в трех местах - на проспектах Абылай хана и Райымбек батыра и у пересечения улицы Макатаева и проспекта Кунаева совершенно свободно сдается жилье мигрантам, командировочным, самозанятым коммерсантам, сутенерам? И государство не контролирует этот потенциально криминальный поток.
А ведь, быть может, достаточно совершить два-три качественных шага, чтобы возродить в Алматы мягкий буржуазный климат с его безмятежностью. Насколько сложно, например, вновь залить Алматы светом, чтобы уличная преступность обнаружила, что для нее здесь не оставили ни места, ни условий? И нужно разобраться, почему полиции теперь стало немного не до нас, простых граждан. Быть может, нужно воздействовать на “модераторов” преступного мира, чтобы те, в свою очередь, определили границы города, куда преступный мир заходить не должен? Прежде полиции удавалось обеспечивать порядок в центре культурной столицы - все-таки Алматы выполнял и выполняет роль лица страны, здесь живут не только мажоры... А то, похоже, полиция, пережив атаку Кулекбаева, сместила внимание в сторону профилактики экстремизма и терроризма. В степени важности не откажешь. Но не следует и про нашу “бытовуху” забывать, она тоже многих граждан задевает.

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Просмотрено: 23 раз Просмотров: 23 опубликовал: Ruslan Сегодня, 15:00 Напечатать Комментарии (0)
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