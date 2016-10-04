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Мурат Саламатов: “Сердца этих бескорыстных людей способны сами расплавить недра...” Исследования

Галина Галкина
В начале 1986 года, 30 лет назад, первопроходцы Кумколя заложили основу будущего успеха месторождения. Это были Мурат Газизович Саламатов (годы жизни - 1942-1999), в будущем - первый вице-президент ЗАО “Национальная нефтегазовая компания “Казахойл” и работники департамента капитального строительства производственного объединения “Мангышлакнефть” вместе с коллективом специалистов... Блестящего инженера-стратега Мурата Саламатова кызылординцы до сих пор с гордостью называют своим “первым нефтяным генералом”.
Мурат Саламатов: “История становления Кумколя и сегодня не перестает удивлять всех, кто так или иначе связал с ним судьбу. То, что происходило на этапе его освоения, сейчас можно представить лишь при большом воображении. Аскетическая жизнь в вагончиках и юртах, работа на пронизывающем морозном ветру и пылающем солнцепеке, с песком и солью на губах, но с единым и горячим желанием вскрыть недоступные недра. Все это объединяло нашу команду первопроходцев, и порой казалось, что сердца этих бескорыстных людей способны сами расплавить недра...”

 

 

Первопроходцы Кумколя в те далекие годы, возможно, еще не могли предвидеть, что вносят неоценимый вклад в развитие нефтегазовой отрасли Кызылординской области и всего Казахстана. Они работали со всем самоотречением поколения первооткрывателей казахстанской нефти.
Молодая гвардия нефтяников 30 лет назад начала покорение Кумколя.
Каждый день был испытанием на прочность: суровый климатический пояс, его экстремальные температуры, иссушающие песчаные бури... К тому же пришлось преодолевать сложное наследие развала Советского Союза, участвовать в образовании нового независимого государства, и в этом они оказались первыми. В результате все эти нелегкие обстоятельства выковали десятки профессионалов. В историю Южного Тургая навеки вписали свои имена первопроходцы - Жалгасбай Агиманов, Узбекбай Ермаханов, Салтанат Есжанова, Бакытгуль Есиркепова, Серик Жумахметов, Амантай Сержанов, Агзам Шарменов и Тлеуберген Шаутай.

 

 

Бакытгуль Есиркепова (начало работы в компании - 1991 год) - начальник технологического отдела департамента производства: “Помню, когда в августе 1991 года я по распределению прибыла на Кумколь, на вахте в цехе добычи нефти и газа работали всего 20 человек. Все наши силы были брошены на освоение Кумколя - мы запускали новые скважины, строили групповые установки для внутрипромыслового сбора и подготовки нефти. Расширялся поселок “Вахта-40”, создавалась производственная инфраструктура, строились производственная база и автодорога Кызылорда - Кумколь. Работа нефтяников хорошо оплачивалась, и, чтобы привлечь кадры на месторождение, нам давали льготы на получение бесплатного жилья в Кызылорде”.
Узбекбай Ермаханов (начало работы в компании - 1988 год) - директор департамента добычи нефти и газа, заместитель председателя правления по добыче нефти и газа: “Первые годы освоения Кумколя были невероятно сложными. Неустроенность быта, жизнь в вагончиках, бездорожье, тяжелейшая работа на пронизывающем ветру и летнем зное, плохая связь, нехватка кадров. Но все это крепко объединило первопроходцев. Мы работали по 16-18 часов в сутки, и, несмотря на все трудности, именно эти годы были самыми интересными в моей трудовой жизни.
Люди решительно преодолевали трудности, понимая, что участвуют в строительстве нового Казахстана. С ликованием восприняли нефтяники получение в 1991 году первого миллиона тонн нефти!”.
И сейчас каждый из кумкольских нефтедобытчиков своим непростым трудом вносит вклад в процветание компании и благополучие Кызылординской области.
2005 год стал особой вехой для региона: приобретение компаниями CNPC и НК “КазМунайГаз” активов “ПетроКазахстан” способствовало становлению нового “Шелкового пути” в развитии отношений между Казахстаном и Китаем. Это привело к новым крупным инвестициям в разведку и разработку месторождений.

 

 

Жалгасбай Агиманов (начало работы в компании - 1993 год) - начальник цеха по поддержанию пластового давления, заместитель начальника центральной инженерной службы, старший менеджер по разработке нефти и газа: “Иностранные инвестиции и технологии позволили дальше активно разрабатывать Кумколь, вкладывать средства в разведку новых месторождений. Сегодня помимо Кумколя в портфеле “ПетроКазахстан” восемь месторождений, на которых осуществляется промышленная разработка, и еще шесть месторождений на стадии пробной эксплуатации”.
Компания “ПетроКазахстан” сегодня - это пример успешных проектов в нефтяной отрасли. Кумколь стал одним из наиболее эффективно разрабатываемых месторождений среди казахстанских нефтяных компаний. В компании внедряется все больше отвечающих духу времени новых промышленных технологий. Стремление к экологической безопасности - неотъемлемое звено работы, компания непрерывно внедряет новые технологии в сфере охраны окружающей среды.
Программа обучения компании помогает воплотиться мечте многих людей. За 30 лет тысячи молодых людей - представителей разных профессий, таких как геолог, инженер, буровик, оператор, экономист, строитель и других, нашли свое призвание на Кумколе. Каждый из них прошел достойное обучение и стал отличным специалистом в своем деле.
За три десятилетия интенсивной работы Кумколь стал символом промышленного развития Кызылординской области, крупной производственной учебной базой для молодежи края, символом дружбы между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой. Месторождение прошло путь от первых мужественных шагов пионеров Кумколя, от пустынной степи до современного нефтедобывающего комплекса. Упорный труд ветеранов Кумколя и последующих поколений нефтяников вывел Кызылординскую область из региона с преимущественно аграрным сектором экономики в один из крупнейших нефтегазовых центров края и всей республики.

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Просмотрено: 45 раз Просмотров: 45 опубликовал: Ruslan Сегодня, 17:00 Напечатать Комментарии (0)
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