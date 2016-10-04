Алла Иванилова

Пока Турция и Египет теряют российских туристов, у Казахстана есть возможность восполнить эту нишу, тем более что спрос есть. Все дело в предложении... Самый востребованный у россиян зарубежный курорт - Турция - теряет свою популярность. Снижение посещаемости турецких курортов происходит, несмотря на все меры, принимаемые местными властями ради привлечения туристов. В частности, действует программа субсидирования, согласно которой Турция выплачивает шесть тысяч долларов за каждый самолет, содержащий 200 пассажиров, если их больше, то сумма составит 7,8 тысячи долларов. Эта программа будет действовать до конца 2016 года, при этом руководство Турции не исключает, что она будет продлена и на 2017 год. По крайней мере, Анталья лоббирует этот вопрос. Кроме того, примерно пятая часть турецких отелей, работающих с российскими туроператорами, предоставила 15-процентные скидки на летний отдых для поддержания турпотока из России. За первое полугодие 2016 года турецкие курорты посетили 187 тысяч россиян. До конца года власти рассчитывают принять 500 тысяч россиян и надеются на восстановление турпотока из России до докризисного уровня в 2017 году.

По мнению экспертов, падение интереса россиян к турецкому берегу помимо прочих обстоятельств может быть связано с возросшей популярностью путешествий внутри страны. Хотя, как заверяют туроператоры, внутренний туризм всегда пользовался большим спросом, чем выездной. В докризисные годы в стране отдыхали 40 миллионов человек, а за рубежом - 15 миллионов. Сейчас за рубежом отдыхает еще на треть меньше, чем раньше, - 10 миллионов человек. В ближайшие годы, возможно, эта цифра еще уменьшится, поскольку многие туроператоры переориентировались на внутреннее направление - Краснодарский край и Крым. В этих условиях соседние с Россией страны оказались в выгодном положении. Учитывая природные богатства, Казахстану есть что предложить северным соседям. На прошедшем недавно в Астане XIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России наша страна презентовала свои туристические направления. Это прежде всего Мангистауская область и Астана. Кстати, участники форума, москвичи, которые впервые оказались в столице Казахстана, были приятно удивлены. По их словам, здесь можно недорого, но вкусно поесть. “Единственное, в чем Москва опережает вас, - сервис такси. Мы заказали и ждали такси 20 минут, в Москве на это уходит 2-3 минуты”, - отметил председатель совета директоров ЗАО “Русская холдинговая компания” Александр Рязанов. Казахстанские чиновники презентовали также Международную специализированную выставку ЭКСПО-2017. Помимо этого отечественные туркомпании считают перспективным такое направление, как автокараванинг. Казахстан готов предложить российским любителям туризма из приграничных регионов возможность совместить путешествие по тропам Великого Шелкового пути с другими достопримечательностями.

В свою очередь, российские коллеги представили свое видение возможностей увеличения туристского потока между Казахстаном и Челябинской, Волгоградской, Новосибирской и Оренбургской областями РФ. Участники форума сошлись во мнении, что проблемами являются дороги и транспортная доступность, качество услуг в гостиницах, особенно в регионах, информационное сопровождение достопримечательностей. В этой связи необходимо консолидировать совместные усилия туркомпаний, гостиниц, объектов питания, авиаперевозчиков, транспортных компаний для расширения ассортимента туристических услуг.

Между тем поток туристов из России в Казахстан ежегодно увеличивается. В 2015 году наша республика заняла четвертое место по популярности для выездного туризма у российских граждан. Казахстан посетили три миллиона россиян. Наибольшей популярностью у соседей пользуются Баянаульский национальный парк в Павлодарской области, озера Балхаш и Алаколь, горнолыжный курорт “Шымбулак”. Но, пожалуй, самое востребованное место - курорт Боровое. Среди его постоянных “гостей” - жители Омска, Тюмени, Кургана, Челябинска. Из каждого города в сезон организовывается около ста автобусов. Курорт Боровое мог бы привлекать еще больше россиян, тем более что данный вид отдыха рассчитан на “средний класс”, цена на двоих за 3-5 дней - от 11-19 тысяч рублей. Однако для этого не созданы необходимые условия. Прежде всего трансфер. Туристы лучше переплатят и полетят в Турцию, чем будут ехать 15-17 часов, еще не один час стоять на границе, проходя контроль. На это пойдут только истинные любители боровских красот.

Казахстанские туроператоры предлагают свое видение решения проблемы не без государственной поддержки. В частности, организовать чартерные рейсы на период с 20 мая по 10 сентября, чтобы перелет внутри пакета стоил 25 тысяч тенге, благо аэропорт Кокшетау способен их принимать. Более того, правительство Казахстана должно субсидировать чартер. Также необходимо привлекать крупных инвесторов, которые будут строить не мелкие отели на 60 мест, а крупные гостиничные комплексы на 500 мест. Только в этом случае достигнется рентабельность. Это, в свою очередь, обеспечит хорошую инфраструктуру для досуга, заведение сможет приглашать лучших поваров и других специалистов. Таким образом, будет создан новый флагман туризма с хорошим сервисом, что привлечет еще больше туристов.

Сегодня турпакет “Боровое плюс Астана” весьма популярен среди россиян и распродается за месяц. Если появятся более комфортные условия, то спрос возрастет. Более того, туроператоры заверяют, что данный продукт конкурентоспособный и занимает свою нишу. Астана