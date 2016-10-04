Сагымбай Козыбаев Родной город

Неизвестно еще, какое Алма-Ата (Алматы) имела бы название как военное укрепление России на ее дальной южной точке. Инициативу эту молва приписывает Густаву Гасфорту. Похоже на правду. У всесильного генерал-губернатора было три дочери. Для будущей военной крепости на западном берегу Малой Алматинки и далее к северо-востоку он предложил одно из названий по именам любимых дочерей - Софьяно, Надеждино, Верино.

Бумага не краснеет, бумага все терпит. Николай I, кому попало его прошение на подпись, не думая вычеркнул первые два, а третье собственноручно выправил на Верный.

Меня спрашивают, как вы относитесь к тому, что родному городу 1000 лет. Дескать, миллениум. Отношусь к заморским словам отрицательно, коли есть аналог. А если серьезно - вполне нормально и адекватно. Есть найденные артефакты, есть исторические источники. Наверное, все просчитали. Дело ведь более чем серьезное.

Безусловно, на месте нашей южной столицы в древности были поселения, может, и не одно, они могли быть и ранее. Такое дивное место вряд ли незамеченным осталось бы. Двадцать пять веков Самарканду, немало Парижу, Риму, Москве, другим городам мира. Правда, они все время существовали с основания. А Алма-Ата как крепость и станица построена официально в 1854 году. Под руководством майора Перемышльского. И с этого времени постепенно превратилась в город, начав с Малой станицы и Татарской слободы.

Я отношусь философски ко многому. Меня во всей этой истории волнует совершенно другое. Кто-то во всеуслышанье заявил, что у казахов вообще ранее не было никакой государственности. Жириновский? Точно, он все время твердит об этом. Путин? Если не ошибаюсь, он тоже заявил об этом. Причем публично.

Извините, господа! Кочевники никогда не нуждались в постоянном прибежище. Иначе они не удержали бы такую огромную территорию. Номады жили как бы вариантом Фигаро - где опасность, где угрозы, там же не мешкая оказывались. Там и здесь, здесь и там. Но поселения, городища для безопасности тем не менее они строили, их предостаточно в Казахстане. Время от времени археологи открывают новые. В различных исторических документах, летописях эти места, как и славная наша Алма-Ата, зафиксированы.

Чем мы вообще хуже кого-то? Так что все верно и правильно. Правда, 1000 лет - точка в точку ли? Однозначно на этот вопрос не дал бы ответа. Да и вряд ли кто даст.

Рад за родной город. Как говорится, жена Цезаря должна быть выше подозрений... Ясность

“Где родился Абай? В степи, кибитке, Семее, юрте, Алматы?” Говорят, был такой тест для обучающейся поросли.

Виноваты сами казахи. Родился ребенок в поезде, назвали Поездбаем. Родился, скажем, в четверг, нарекут Бейсенбаем. Есть мальчик с именем Саммит. Очевидно, не останется в накладе и Экспо.

У поколения наших отцов и матерей, старших братьев и сестер другая боль - чехарда с датой рождения в документах. Год еще определяли более-менее по 12-цикличному календарю по фауне. А дата и месяц, как правило, указывались условно. В лучшем случае, памятуя время года. А так - как хотел записать малограмотный тогдашний клерк в конторе или в сельсовете, такая и была фиксация. Сплошь и рядом методом тыка, наугад.

Но как быть с выдающимися людьми нации. На их примерах учатся школа, поколения. Все должно быть точно. Однако у многих указаны разные года рождения, о месяце и дате вообще нет речи. В результате в литературе, особенно учебной, гуляет вовсю разнобой.

Так было до сегодняшнего дня и с памятью выдающегося духовного лидера нации Ахмета Байтурсынова. Пятого сентября этого года на его родине - поселке Аулиекол, что в Костанайской области, благодарными потомками на собственные пожертвования был открыт торжественно ему бюст. На памятнике впервые точно указаны даты жизни - 1872, 5 сентября - 1937, 8 декабря. И открыли бюст как бы в день рождения.

До сего времени повсеместно указывалась другая дата рождения Ахмета Байтурсынова - 28 января. Теперь издатели и потомки должны запомнить уточненную дату и внести коррективы.

Столь ли это важно, скажете. Когда дело касается памяти светлых личностей нации, никаких мелочей в их биографии не бывает. Хотя тени и не гасят солнца, истина должна быть безукоризненно ясной. И желательно без всяких Саммитов. Гений Вернулся из Бишкека. В компактном вроде городе долго плутаем в поисках адресата. Никаких дополнительных координат, как у нас в Алма-Ате, на перекрестках. Где эта улица, где этот дом?

А состоялась встреча-знакомство со знатной личностью соседнего государства. Жумагул Сааданбеков - доктор наук, в советское время - секретарь столичного горкома партии, заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Киргизии. Позднее - губернатор Иссык-Кульской области, ректор дипломатической академии. Был послом страны на Украине и в Казахстане тоже аж шесть лет. Автор книги о нашем президенте Нурсултане Назарбаеве.

Очень приятный и коммуникабельный, без малейших нюансов на чванство человек. Живая история своей земли. А говорили мы о планетарном человеке, о мировой совести - Чингизе Айтматове. В комнате, где перед нами висел потрет гения.

Уже дома я пытался осилить философскую книгу автора об Айтматове с дарственной надписью. Она так и называется “Философия Чингиза Айтматова”.

Меня задели некоторые строки из научной книги. В популярном изложении для читателя суть их в следующем.

Руководство Киргизии слишком поспешно отозвало его из Бельгии, предварительно не создав для великого человека необходимых условий для спокойной жизни и творческой работы. Мало того, послало вместо него в Бельгию - столицу Европейского союза и НАТО - неизвестного, заурядного чиновника.

А на похоронах бросались в глаза такие упущения. Было бы достойным памяти великого человека, если бы соответствующую комиссию возглавил сам президент республики и пригласил лично коллег из тюркоязычных государств. Однако этого не случилось, да и комиссию возглавил не президент, даже не премьер-министр.

Неадекватным мировой величине писателя оказался и указ президента об увековечении памяти Айтматова, обнародованный в день его 80-летия, 12 декабря 2008 года. Во-первых, как отмечала впоследствии в годовщину смерти писателя “Комсомольская правда”, указ явно опоздал. Для сравнения, указ президента России в отношении Александра Солженицына был издан моментально, в дни похорон. Во-вторых, перечень мер, содержавшихся в указе, вовсе не соответствовал действительному масштабу личности Чингиза Айтматова.

Спустя же год киргизская элита все же осмелилась заявить: почему нельзя было назвать именем Чингиза Торекуловича одну из самых высоких вершин страны (ведь сам Айтматов - духовная вершина современного Кыргызстана), одну из площадей, один из районов, например, Первомайский, где долгое время жил и работал писатель; одну из центральных улиц, к примеру, Чуйский проспект; аграрный университет, где он учился в свое время; национальную библиотеку - ведь это храм знаний и книг, олицетворяющий духовный облик Айтматова?

В этот день, 12 декабря 2008 года, ни один из первых руководителей Кыргызстана не счел нужным присутствовать на торжественном вечере в Бишкеке, посвященном 80-летию писателя.

Да и сам вечер, как отмечала центральная пресса России, прошел “весьма уныло”.

Внезапная смерть писателя (10 июня 2008 года) как бы в миниатюре повторила его жизненный путь: он заболел в Татарстане - на исторической родине своей матери, умер в Германии - европейской стране, близкой к Бельгии, где он долгое время был послом своей страны, и похоронен согласно его воле в родном Бишкеке, рядом со своим репрессированным и расстрелянным отцом.

“Гений человека всегда одновременно его рок”, - писал Стефан Цвейг в эмиграции, где, не выдержав разлуки с родиной, покончил жизнь самоубийством.

Но скажите: когда и где достойнейших сыновей нации, являющихся к тому же мировой гордостью, почитали у себя должным образом? Хотя в смутной стране с беглыми президентами рассчитывать на иное отношение к своему гению - единственному всемирному символу государства - вряд ли приходится. Могила Ч. Айтматова в Бишкеке

Переходняк

Ребенку четырнадцать лет. Переходный возраст. Дети нынче особые. Скептично относятся ко многому. Болезненно ощущают малейшую несправедливость.

А так дети как дети. Несколько другая, возможно, физиология. Ну акселераты. И, конечно, - еркетаи.

А замыслов-то у них! Выше крыши! Хотят, на худший случай, управлять нечто большим. Быть президентами всего. Это у мальчиков.

А у девочек свое. Почему-то все хотят стать певицами. Типа Нюши. Кумиры у них зарубежные, свои вызывают скепсис и ухмылку. Кроме, кажется, одной музыкальной группы - Ninetyone.

В принципе, все нормально. Вспомним свое время. Запросы просто были скромнее.

Этот переходняк - будущее страны, ее предназначение. Хотелось бы ошибиться, но одолевают неспокойные мысли.

Что же смущает? Поколение это слишком закордонно мыслит. Почему свое им не привлекательно? Если учиться, то за рубежом. Работать - там же. Говоришь о национальной гордости - в ответ ухмыляются.

Серьезных личностей взращивает родная почва. Всегда так было. Чужой опыт нужен для взятия лишь на вооружение. Каждая нация должна иметь свое собственное лицо. По большому счету, никому, ты кроме своих, - страны и нации - не нужен.

Серьезные личности всегда определяли сущность государства, его исторические зигзаги. Таковые есть и сегодня. Только одни непомерно возвеличиваются, другие при жизни подвергаются хуле. Переходняк это видит, неопределившимся птенцам трудно разобраться в разномнениях.

Лучше все-таки живых не трогать и на них не ориентироваться. Достаточно достойных примеров прошлого, они как бы устоялись и получили оценку временем.

Будем все же непривередливыми. Кто знает - как и что будет? Переходняк может поддать жару.

А жар, насколько понимаю, лишь в пользу...

Яхта жизни

Если быть точным, двенадцать лет назад, в местечке у моря, куда привела журналистская неуемность, а это очень и очень далеко, увидел кусок земли с великолепным отелем, подаренными одному властелину другим.

Чего уж, круто, круче не бывает! Мирно и мерно покачивалась на волнах белокрылая яхта с нежным кипчакским женским именем на борту.

Везет же людям! А зависти как не было, так и нет. Видимо, воспитан иначе.

Но люди ведь в основном завистливы. Как говорил Мольер, завистники умрут, но зависть - никогда. Другим тоже хочется такого, а когда имеешь уже подобное, хочется еще.

Утроба ненасытна. Этакий тойымсызқарын. Куда же еще? Но тоймағанская (алчная) ситуация - сегодняшний вариант с казахским запашком.

Говорю близким: “Жаным, достаточно, қанағат (довольствуйся малым). И жизнь тогда в честь. Абыройлы (уважаема)”.

Куда там?! Хочется и хочется.

А у нас, точнее у меня, ничего нет и впрямь, кроме сигареты под рукой. День, где повседневность, перо, бумага. День - или обман, или радость. Ну и что? Философия у нас такая. Все прекрасно, никакого огорчения. Да и с ненасыщенным желудком легче жить.

И еще. Думать о людях надо хорошо. Плохо - ведь успеем. А коль нужна яхта, пусть она лишь снится. Крепок все же сон, когда ее не имеешь. Көрпе

Вселился в новый многоквартирный дом. Строили его, не пользуясь выходными, в основном приезжие узбеки. Соседний дом строят так же они. Особо не светясь (возможно, не зарегистрированы). Тут же живут неприхотливо и питаются общаком. Дешевая рабочая сила. Попробуй нашего брата-казаха заставить так работать.

Поскольку дома, как правило, в черновом исполнении, за доработку поселенцы нанимают тех же узбеков.

Сколько же соседних пришельцев по весям Казахстана? Мне стала интересна эта проблема, и я сел за поиск статданных с калькулятором в руке.

Что же стало ясно? Ну, во-первых, Узбекистан занимает из общей территории пяти среднеазиатских республик бывшего Союза всего 11 процентов территории, а представляет половину общего населения.

Несмотря на сложности экономического порядка и внутренние проблемы, республика эта переживает невиданный демографический взрыв. Восемнадцать лет назад население ее составляло около 18 миллионов, сегодня она перешагнула 30-миллионый рубеж - прирост свыше миллиона ежегодно. И это на фоне резкого уменьшения титульных наций всех соседних республик.

В Ферганской и Зерафшанской долинах плотность населения достигла 600 человек на один квадратный километр (большая плотность, чем здесь, в мире зарегистрирована только на юге Китая. - С.К.).

Во-вторых, для нормальной жизни в Узбекистане пригодно не более половины территории. В 1990 году тогдашний еще первый секретарь ЦК КП Узбекистана покойный Ислам Каримов признавал, что в республике имеется около миллиона “лишних рук”. Ситуация с того времени еще более усугубилась. Узбекские мигранты в Казахстане

Но узбеки очень мобильны. Они успешно приживаются в соседних республиках. В результате на юге Киргизии, где проживает больше узбеков, сложилась парадоксальная ситуация. Не только в городах, но и в селах здесь существует густая сеть школ, культурно-просветительских учреждений, учебники по всем предметам на узбекском языке, изданные в Узбекистане. В Оше и Жалал-Абаде имеются узбекский драматический театр и филармония, узбекский университет.

Издавна в Ошской области существует узбекское телевидение. На юге Киргизии сложилась своеобразная культурная автономия узбекского населения, что почти не практикуется в унитарных государствах. Для сравнения: несмотря на миллионную численность казахов-россиян, в Российской Федерации функционирует всего лишь одна школа на казахском языке в селе с тюркским названием Куланды.

Покойный наш демограф Макаш Татимов ратовал за рост отечественной демографии. Шутил: “Пусть крпе неустанно колышется”. По-казахски звучало “лљпілдесін”: пусть оно, неодушевленное одеяло, как сердце, дескать, бьется учащенно.

Сколько же узбеков на свете? Затрудняюсь ответить однозначно. Но знаю точно одно: на переломе эпох узбеки как нация, не потеряв своего лица, умело трансформировались в рыночные реалии.