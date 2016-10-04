Айгуль Жилкишина

Повторяя в который раз заученную фразу “Мне очень тяжело будет пережить смерть моей собаки. Ветеринар сказал, что надежды на выздоровление нет, но будет много боли”, она заходит в аптеку. Прилетев в Мексику, она всегда покупает препарат у различных провизоров. Клиенты называют ее “Милая” и выходят на нее только через проверенного посредника, потому что в случае провала тюрьма грозит всем - клиентам, их родственникам и ей самой. “Милая” помогает изнемогшим от страданий больным покинуть этот мир, хотя акты ассистированного суицида почти во всех странах мира вне закона. И все же в последние годы спрос на услуги таких “милых” только увеличивается. Проблема эвтаназии была и по сей день остается в мире одной из актуальных, потому что критерий жизни и смерти - это не только узко медицинский, но и философский, духовный, этический вопрос. Сторонники и противники этого явления продолжают вести дискуссии с переменной интенсивностью. Поговорим об этом сегодня и мы Термин “эвтаназия” английский философ Фрэнсис Бэкон ввел в обиход еще в XVI веке, но акт ускорения смерти тех, кто переживает тяжелые страдания, существовал с давних пор. К примеру, в Средние века во время войн на поле боя оставались сотни тяжелораненых, и всех их ждала мучительная смерть. Однако специально отправленные люди добивали раненых воинов при помощи кортика с крестообразной ручкой. Смерть наступала мгновенно. Такой кортик под названием “мизерикордия” (“милосердие”) появился в Западной Европе в XII веке и представлял собою кинжал с узким лезвием длиной до 40 сантиметров. Подобное оружие в ту эпоху имелось и в Японии - оно назвалось “ерои доси” (“сокрушитель доспехов”).

Однако в последние два столетия такого ухода из жизни стали желать не только воины, оставленные на полях сражений. Почему они так делают, горячо обсуждали в США пять лет назад. А поводом тому послужила смерть одного человека, который не оставил равнодушным ни одного гражданина Америки. Доктор Смерть

Дело в том, что в июне 2011 года ушел из жизни Джек Кеворкян. В СМИ его прозвали Доктор Суицид, так как он был яростным сторонником эвтаназии. Кеворкян умер естественной смертью в возрасте 83 лет, а в обществе опять поднялась волна обсуждений: помогать людям уходить из жизни - это благо или зло?

Эвтаназия в наши дни применяется не только к людям, впавшим в кому, или к больным в сознании, но и испытывающим сильные страдания. Случается и так, что эвтаназией пользуются те, кто не испытывает серьезных проблем со здоровьем, но не хочет жить дальше. И те, кому моральные или религиозные принципы не позволяли лишить себя жизни, обращались за помощью к доктору Кеворкяну. Почти десять лет он помогал желающим свести счеты с жизнью.

Впервые доктор опробовал свою самодельную “машину смерти” под названием “Мерситрон” (от английского mercy - “милосердие”) 4 июня 1990 года. И после этого он развернул настоящую рекламную кампанию, предлагая любому желающему воспользоваться правом на смерть.

Занимался этим Кеворкян, бывший патологоанатом, будучи уже на пенсии. Он был еще и профессиональным джазовым музыкантом, и композитором, а также художником. Но такую “помощь” он оказывал не из любви к искусству, а по идейным соображениям. Доктор Кеворкян даже сравнивал себя с Мартином Лютером Кингом и Махатмой Ганди, потому что он тоже боролся за права человека - за право умереть достойно и безболезненно.

Неизлечимо больные и очень страдающие люди, утверждал Кеворкян, имеют право на то, чтобы покончить с собой, если они этого захотят. Они также имеют право на помощь врача - это поможет им умереть спокойно. Кеворкян даже хотел построить по всей стране специальные клиники, куда можно прийти умирать.

То, что он делал, в Америке называется “самоубийство с помощью врача”. Суицидная машина, которую он предоставлял в распоряжение больного, вводила в вену морфий, а потом смертельную дозу яда. Таким образом пациент мог нажатием кнопки совершить самоубийство.

В конце 90-х годов ХХ века в США развернулась настоящая кампания с требованием привлечь Кеворкяна к ответственности и прекратить его деятельность. Самоубийство считается большим грехом во многих религиях, но уголовно не преследуется. Зато эвтаназия в США и в большинстве других стран уголовно наказуема. Но то, что делал Кеворкян, было не совсем эвтаназией, а четких законов против врачей, помогающих пациентам совершить самоубийство, не существовало. Поэтому власти штата Мичиган, где жил и работал Доктор Смерть, не могли ни посадить его, ни пресечь его деятельность целых девять лет.

Доктору Суицид пришлось пройти через несколько судебных процессов, но присяжные раз за разом вынуждены были оправдывать его. Дело в том, что хотя количество жертв Кеворкяна составило 130 человек, он сам не вводил своим жертвам смертельную инъекцию. Да, он предоставлял человеку яд, помогал вставить иглу в вену, но вот кнопку, после нажатия на которую яд поступал в кровь, нажимали сами “пациенты”.

Власти приговорили в 1999 году Кеворкяна к тюремному заключению на восемь с половиной лет. На свободу он вышел в 2007 году, освободившись условно-досрочно, но Кеворкяну было запрещено оказывать услуги эвтаназии.

В мае 2011 года Кеворкян попал в больницу William Beaumont под Детройтом (штат Мичиган) с пневмонией и почечной недостаточностью. Официальная причина смерти - тромбоз легочной артерии. Смерть настигла Доктора Смерть в возрасте 83 лет. Болел он, в отличие от своих клиентов, недолго и умер своей смертью. Перед смертью Кеворкян попросил поставить ему музыку Иоганна Себастьяна Баха, творчество которого очень любил. Как умер

Зигмунд Фрейд

С развитием медицины стало возможным поддерживать смертельно больных людей в некоем подобии жизни довольно долгое время. И тема эвтаназии как способа избежать физических страданий активно обсуждалась в первой половине ХХ века, особенно это касалось больных раком. Как известно, рак в последней стадии часто сопровождается невыносимыми болями. История медицины знает случаи, когда врачи прибегали к эвтаназии. Они, прямо или косвенно, помогли уйти в мир иной Герману Герингу, Аристотелю Онассису и многим другим.

Самым известным человеком, который воспользовался услугами врача для ухода из жизни, был Зигмунд Фрейд, австрийский психолог, психиатр и основатель психоаналитической школы. Последние 16 лет жизни он страдал от опухолевидного образования на верхней челюсти, которое распространялось на небо. Как известно, он был заядлым курильщиком.

Уже после второй операции (всего их было 33) Фрейд в течение нескольких дней не мог говорить, его кормление осуществлялось через зонд. Правая щека оставалась парализованной, на ночь ему делали инъекцию морфия, а в середине ночи сестра повторяла укол.

Мучительные боли, не стихающие ни днем ни ночью, не давали уснуть и полностью лишали Фрейда какой-либо возможности работать. Со временем опухоль окончательно была признана неоперабельной. Все лицо больного покрывали многочисленные рубцы от разрезов. Болезнь неумолимо прогрессировала, в тканях щеки образовалось сквозное отверстие.

При всей мучительности своего состояния Фрейд никогда не проявлял ни малейшего признака нетерпения или раздражительности. До самой своей смерти он узнавал окружающих, и все его поведение свидетельствовало о четком осознании происходящего и принятии своей дальнейшей судьбы.

Когда в 1930 году мать Фрейда умерла в возрасте 95 лет, он почувствовал освобождение: “Мне не разрешалось умереть, пока она была жива, а теперь это стало возможно”. 21 сентября 1939 года Фрейд сказал своему лечащему врачу: “Мой дорогой Шур, несомненно, вы помните наш с вами первый разговор. Вы обещали не покидать меня, когда придет мой срок. Теперь в моей жизни не осталось ничего, кроме бессмысленных мучений”. Шур пообещал, что даст ему седативное средство.

На следующее утро Шур сделал первую подкожную инъекцию морфия, а после 12 часов ночи повторил укол. Этой дозы оказалось достаточно для истощенного организма больного. По словам врача, “он впал в кому, сознание к нему больше не возвращалось”. Перед тем как писать отчет об этом эпизоде, Шур посоветовался с юристом. Смерть наступила в 3 часа ночи 23 сентября 1939 года. Знаменитый психолог умер в возрасте 83 лет.

В наши дни наиболее известной считается история испанского моряка Рамона Сампедро. В 1968 году 25-летний Рамон неудачно прыгнул со скалы в море и сломал позвоночник. Врачи прогнозировали, что полностью парализованный (все, что располагается ниже шеи, у Рамона не двигалось) парень не проживет и пяти лет. Но Рамон прожил почти 30 лет после трагедии. В начале 90-х годов он стал добиваться от властей Испании позволить ему воспользоваться помощью друзей, чтобы те помогли ему умереть, и после смерти Рамона их не будут преследовать правоохранительные органы. Дело в том, что в Испании за помощь в самоубийстве осуждают по статье 143 уголовного уложения, по которой грозит серьезный срок лишения свободы.

Рамон проиграл несколько судов, законы были не на его стороне. Кроме того, в Испании очень сильны позиции католической церкви, которая категорически против любых видов эвтаназии. В 1998 году Рамон устал бороться с властями и принял яд из рук своей подруги. Ее пытались обвинить в пособничестве в самоубийстве, но доказательств у судей не хватило.

Через два с половиной месяца после смерти Рамона Сампедро один из испанских каналов показал пленку, на которой были записаны последние минуты жизни моряка. Движение в защиту эвтаназии в Испании получило новый импульс. Но добиться принятия закона об эвтаназии они не смогли.

Совсем недавно, 17 сентября 2016 года,в возрасте 81 года ушел из жизни канадский писатель Уильям Патрик Кинселла - он воспользовался правом на эвтаназию. Кинселла был автором около 30 произведений, которые были посвящены бейсболу или просто жизни коренного населения Канады. Самой известной работой писателя стала книга о бейсболистах, по которой в 1989 году был снят фильм “Поле чудес”. По его другой повести “Босоногий Джо” в 1989 году сняли фильм “Поле его мечты”.

Напомним, что в Канаде воспользоваться правом на эвтаназию могут только граждане этой страны. Они должны быть старше 18 лет, психически здоровы, неизлечимо больны или получить увечья, от которых неминуемо наступит смерть.

Неожиданным стало заявление знаменитого физика Стивена Хокинга, который в прошлом году заявил, что намерен прибегнуть к эвтаназии. “Я начну думать об эвтаназии, если стану обузой для окружающих или когда мне будет больше нечего дать человечеству, - заявил 73-летний ученый, отметив, что пока планирует совершить еще множество открытий и создать массу теорий: - Будь я проклят, если соберусь умирать, не раскрыв новых тайн Вселенной”.

Хокинг считает, что поддерживать в человеке жизнь вопреки его воле - это абсолютное унижение. “Я смогу рассмотреть вариант эвтаназии, только если буду чувствовать сильную боль или мне нечего будет дать (науке), если стану обузой для окружающих”, - полагает прикованный к инвалидному креслу знаменитый британский физик-теоретик. Ранее ученый уже высказывался в поддержку эвтаназии, предлагая избавить от уголовной ответственности людей, помогающих своим близким добровольно уйти из жизни.

В настоящее время ученый практически не может говорить и двигаться, ему приходится общаться с помощью компьютерного синтезатора речи, который анализирует движение зрачков и предлагает подходящий набор слов.

И тем не менее Стивен Хокинг в 2007-м совершил полет в невесомости на специальном самолете. Кроме того, Хокинг несколько раз появлялся в мультсериалах “Симпсоны”, “Гриффины” и “Футурама”, где озвучивал сам себя, а также в сериалах “Звездный путь: следующее поколение” и “Теория Большого взрыва”. Широкий взгляд

на причины смерти

Если шире посмотреть на причины, которые могут привести человека к смерти, то чем отличается петля, наброшенная на шею, от действий того человека, которого врач строго предупредил: если не бросите пить, то значительно сократите свою жизнь? По сути, самоповреждение также можно считать самоубийством.

Невыполнение рекомендаций врача может приблизить конец наркозависимого больного. Такой человек осознанно не отказывается от дозы героина, марихуаны или другого вещества, которое в течение 2-3 лет приблизит его к смерти.

Кроме того, мы считаем, что актом эвтаназии можно также считать те случаи, когда страдающие панкреатитом или раком поджелудочной железы съедают большую порцию шоколада или торт. Как известно, такие пациенты на последних стадиях болезни могут скончаться уже к утру.

Получается, что саморазрушение - это тоже разновидность эвтаназии, как и аборты, даже на самых ранних сроках беременности. Некоторые отказываются от ребенка, если во внутриутробной стадии его развития выявлено, что он будет инвалидом. Не только религиозные, но и этические нормы народов с древних времен гласили: дети Солнца (так называют иначе детей с синдромом Дауна) даются нам во укрепление нравственности.

Теперь о другом вопросе, возможно, еще более щепетильном. Если суицид (самоубийство) уголовно не преследуется, то суицид с помощью врача юридически запрещен. Может ли считаться участие в этом врача убийством?

Например, в начале 90-х годов в России всерьез заговорили об эвтаназии. Согласно опросам того времени, 49 процентов российских врачей в возрасте от 25 до 35 лет высказались за эвтаназию.

Зато анкетный опрос врачей в Ташкенте в 2003 году среди 125 участников показал большой разброс в этом вопросе. Таковы его результаты: только треть врачей (34 процента) не допускают эвтаназию ни при каких обстоятельствах, девять процентов считают ее приемлемой в исключительных случаях, 2,2 процента допускают эвтаназию по просьбе родственников и 16,5 процента - при настойчивой просьбе больного.

38 процентов опрашиваемых предпочли уклониться от прямого ответа, сославшись на то, что им на практике не приходилось сталкиваться с подобной ситуацией. На себя “примерить” эвтаназию многие не хотели, хотя некоторые врачи были не против добровольной безболезненной смерти безнадежно больных, испытывающих тяжелые физические страдания.

Очень определенная позиция по этому вопросу у американских медиков. По данным опроса врачей, в США до 40 процентов педиатров были готовы принять активную эвтаназию справедливой, более чем 60 процентов не готовы “убить”, а 99 процентов врачей готовы “позволить умереть”.

Опять возникает дилемма. Всем известно, что врачи дают клятву Гиппократа, а ее основной постулат “Не навреди”. В этом самом раннем и наиболее впечатляющем документе медицинской этики есть такой абзац: “Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного пессария”.

Как быть в таком случае? Ведь врачи, ассистирующие самоубийцам, даже если и очень страдающим, являются клятвопреступниками. Тонкая грань

Прогресс медицины меняет мировоззрение людей. Врачи научились удалять физическую боль, помогают преодолевать сложные житейские проблемы при помощи антидепрессантов. В наши дни существует специальная система медицинской помощи, болеутоляющих средств, дающих возможность уйти достойно, не прибегая к активной эвтаназии. Это паллиативный уход. Главный принцип паллиативной медицины - комфорт пациента, а не избавление от болезни.

Во всех странах эта функция возложена на хосписы. Некоторые полагают, что между паллиативным уходом и эвтаназией очень зыбкая грань. В обоих случаях используются одни и те же лекарственные препараты, но в разной дозировке. Дает ли врач опиум с целью ускорить смерть или с целью уменьшить боль? Побочным следствием паллиативного вмешательства (ради уменьшения болей пациента) часто становится ускорение наступления смерти. Можно ли это назвать “медленной эвтаназией” или “непрямой эвтаназией”?

Как отмечают испанские ученые, термин hospice имеет негативный оттенок. Слово “хоспис” происходит от латинского hospes - “дом для отдыха и развлечения странников и путешественников”. Как явление хосписы возникли в IV веке в лоне христианства. А современные хосписы для умирающих основал немецкий пастор Флиднер в XIX веке. Согласно мусульманскому вероучению такого рода приюты не предусматриваются.

И все же грань между хосписами и ассистированным убийством существует. Главное различие между позволением умереть и милосердным убийством, между активной эвтаназией и паллиативным умиротворением - намерения. При активной эвтаназии цель врачей - ускорить наступление смерти, в хосписах - умиротворить, избавив от страданий, а при пассивной эвтаназии - позволить прийти естественной смерти, не предпринимая активных лечебных процедур. Категорическое

“нет”

Самым ярым противником эвтаназии всегда была и останется церковь. Служители всех конфессий убеждены - только Бог окончательно определяет срок пребывания человека на земле. Именно поэтому суицид навсегда закрывает перед грешником ворота рая, и всех самоубийц хоронят за пределами кладбищ.

Буддисты, к примеру, отрицательно относятся к любому намеренному прерыванию жизни, так как по их постулатам любая жизнь драгоценна. Последователи Будды верят в причинно-следственную связь всего сущего - если человек тяжело болен, тому есть веские причины. Сторонники учения Шакьямуни полагают, что отсутствие духовного равновесия ведет и к отсутствию телесного здоровья. Поэтому, несмотря на все тяжкие страдания, для буддистов жизнь является одним из самых главных нравственных и духовных начал.

В Казахстане эвтаназия запрещена законодательно, однако у нас есть сторонники такого ухода из жизни. Прокомментировать такое стремление некоторых наших сограждан мы попросили культовых служителей. Нас интересует, на кого падает грех в тех случаях, когда желают прибегнуть к эвтаназии - на самого страдающего человека, на ассистирующих медиков или на родственников, которые дают согласие на такой акт?

Протоирей Никольского собора города Алматы считает: “Если наш светский закон запрещает эвтаназию, то православная церковь ее тем более не признает. Скажу однозначно: Бог дает нам жизнь, и Бог ее забирает. Когда человек сам согласен на эвтаназию, то он самоубийца. В случае, если ему помогают, такие люди идут против Бога и являются убийцами”.

Православный священник также отметил, что и эвтаназия, и аборты - это разные виды самоубийства. “Православие осуждает аборты, потому что в момент зачатия Бог заложил в зародыш святую и уже живую душу. Говорят, что ребенок еще не родился, но наша церковь считает: при совершении аборта уничтожается божья сущность. Значит, те, кто способствуют аборту, являются убийцами, - заявил протоирей Никольского собора. - И грех однозначно совершают и медицинские сотрудники, и все те, кто способствует уходу человека из жизни, так же, как и в случаях, когда совершаются аборты”.

В свое время протоиерей Всеволод Чаплин, глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и общества, заявил, что “пропаганда эвтаназии и окружающих ее идей постепенно ведет к расчеловечиванию общества”. Священнослужитель отметил, что за время, прошедшее со дня принятия закона об эвтаназии в Нидерландах, сместился акцент о целесообразности эвтаназии: “Сначала говорилось об облегчении страданий неизлечимо больных - сейчас говорят о помощи людям, уставшим от жизни, а также об умерщвлении младенцев, родившихся с серьезными болезнями. Боюсь, что еще через десять лет будет пропагандироваться полудобровольный уход из жизни людей, невыгодных с экономической точки зрения, пожилых, больных, слабых”.

Подавляющее большинство служителей ислама относятся к эвтаназии также отрицательно. Мулла одной из алматинских мечетей отметил, что во всех мусульманских странах это однозначно не разрешено и не одобряется. “Всевышний дает человеку жизнь, и только он вправе отнять ее у него”, - отметил служитель мечети.

Если человек совершает самоубийство (с помощью врачей, как в случае эвтаназии, или без), он не может считаться правоверным мусульманином. “Что нам дано в жизни Всевышним, то мы и должны вынести”. Эвтаназия по мусульманским канонам считается “несмирением перед Всевышним. И прерывание жизни, даже если это добровольно, ислам не одобряет. Человек должен дожить”, - сказал мусульманский священник.

В еврейской общине Алматы нам ответили, что последователи иудаизма категорически против эвтаназии. “Мы исходим из того, что тело не принадлежит самому человеку. Оно принадлежит Всевышнему и дано человеку во временное пользование. Каждый наш вздох должен прославлять Всевышнего. Веря в Бога, человек должен прожить свою жизнь до конца, данного ему Всевышним”.

Кроме того, в своде законов “Шульхан Арух” говорится, что следует очень бережно обращаться с тем, кто находится при смерти, в состоянии агонии. “Нельзя ни переворачивать его, ни переносить в другое помещение, поскольку эти действия могут приблизить момент его смерти”. Более того, активные действия, способные приблизить его кончину, по отношению к такому больному недопустимы - есть абсолютный запрет Торы “не убий”.